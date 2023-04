Trabajadores protestaron ante Fedecámaras con rollos de papel higiénico por montos del ajuste del salario mínimo #24Abr

Para protestar ante las versiones de un aumento del salario mínimo de 30 dólares que anunciaría el gobierno el 01 de Mayo, trabajadores del sector público protestaron ante la sede de Fedecámaras, en la Urb. El Bosque en el este de la capital, potando rollos de papel higiénico.

En efecto, aun cuando no existe un pronunciamiento oficial en cuanto al monto del ajuste del salario mínimo, han circulado diversas versiones que lo ubican entre 30 y 60 dólares, monto que para los trabajadores constituye una burla, como lo reflejan las pancartas que expresan: “La propuesta salarial del gobierno y Fedecámaras se limpia con papel higiénico”, asegurando que no aceptarán ese salario de hambre, ratificando que no saldrán de la calle manteniendo las protestas.

Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical Nacional, advirtió que no fueron a Fedecámaras a conversar con sus representantes, por cuanto estiman que forman parte de la propuesta del Gobierno, por lo tanto son considerados como enemigos de los trabajadores.

Se recuerda que la CTV dijo esta semana que aspiran a que el Gobierno anuncie el Primero de Mayo, un “ingreso de emergencia” que permita solventar en lo inmediato la crisis que padecen los trabajadores, hasta tanto la el foro del Diálogo Social continúan discutiendo y buscando un monto racional y sustentable del salario mínimo que sería anunciado posteriormente.

