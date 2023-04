Pérez Vivas: Si Maduro quiere rectificar que libere a los presos políticos y fije fecha de elecciones #25Abr

Cualquier diálogo serio e intención de rectificación por parte de Nicolás Maduro, pasa obligatoriamente por la liberación de todos los presos políticos venezolanos y el anuncio formal de elecciones presidenciales libres para el año 2024, anunció el candidato a las primarias opositoras por el movimiento Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas, en masiva manifestación en San Cristóbal, estado Táchira.

En torno a la Conferencia Internacional sobre Venezuela convocada en Colombia este martes, Pérez Vivas expresó: «15 intentos de diálogo han habido con la comunidad internacional, ha intervenido desde el Papa (…) lamentablemente han resultado un fracaso porque Nicolás Maduro no cree en el diálogo. Nicolás Maduro es un personaje que busca perpetuarse en el poder y la situación de esta naturaleza solo se convierte en una oportunidad para él ganar tiempo y manipular los sentimientos y valores del mundo libre y democrático».

En este sentido, destacó que la dirigencia opositora invitada al encuentro debe priorizar la liberación de inocentes hoy víctimas de grandes injusticias. Puso como ejemplo de esto al profesor tachirense y presidente de FundaRedes, Javier Tarazona. También insistió en que deben presionar para acabar con la dilación que desde el poder tienen con la fecha comicial.

«El señor Maduro debe dejar de sabotear las elecciones primarias que hoy organiza la oposición, así como el derecho de los venezolanos a votar. Maduro tiene el registro electoral cerrado tanto para los venezolanos que siguen en el país como para quienes hacen vida en el exterior», reclamó.

Solidaridad con Juan Guaidó

Durante su discurso, el exgobernador andino manifestó su total solidaridad con el dirigente político, Juan Guaidó, quien en las últimas horas salió del país. Atribuyó este hecho a la persecución del régimen madurista. Aseveró que los líderes democráticos han sido y son víctimas de atropello, hostigamiento y persecución.

«Se vio obligado a abandonar Venezuela porque los órganos represivos de la dictadura no le daban tregua. Todos hemos sido víctimas de este hostigamiento. Hoy está fuera para proteger su integridad, pero no vamos a tolerar más acoso de la dictadura. Todos los actores democráticos tienen derecho a recorrer libremente el territorio nacional, a expresar sus ideas.¡Que sean los ciudadanos los que decidan, no Maduro!», sumó el portavoz demócrata-cristiano.

Aumento de salario

Sobre temas sociales y económicos del país, Pérez Vivas subrayó la necesidad de hacer un ajuste de salario a los trabajadores venezolanos este 1 mayo. Recordó que tienen más de cuatro meses en la calle en rechazo a los «salarios de hambre», a los que hoy los condena Nicolás Maduro. El líder político enfatizó que urge parar la robadera en el Gobierno para que los dineros públicos lleguen a quienes más los necesitan.

