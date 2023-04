Consulados de Colombia en Venezuela «no están en condiciones» para reabrir sus puertas #27Abr

Trabajo de www.talcualdigital.com

Retrasado. Así se encuentra el proceso para lograr que los consulados colombianos en Venezuela reabran sus puertas. De acuerdo con información publicada a finales de febrero de 2023 por parte de la Procuraduría de Colombia, este proceso se daría en un plazo máximo de cuatro meses. Sin embargo, hasta la fecha, todavía no hay mayores avances.

«El consulado todavía no está en condiciones aptas para operar. Pese a que oficialmente está abierto, todavía no está operando frente a la cantidad de solicitudes que tienen los colombianos que viven en Venezuela, por lo que les toca trasladarse a la frontera», explicó Lorena Arboleda, consejera de la Embajada de Colombia.

Destacó que el embajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti, ha «gestionado y liderado procedimientos y trámites de algunos colombianos para poder ayudarlos, a pesar de no tener funciones consulares».

Actualmente hay organismos de control colombianos que tienen la tarea de vigilar y hacer seguimiento para que la reapertura se haga «lo más pronto posible».

Según el anuncio hecho en febrero, las primeras sedes en reabrir sus puertas serían las de Caracas, Maracaibo, San Cristóbal y San Antonio del Táchira. En cuanto a la primera, se pudo ver a algunos trabajadores en labores de mantenimiento por el deterioro de las instalaciones.

La sede consular de Colombia ubicada en Caracas recibe diariamente a personas que van por la necesidad de hacer algún trámite. De vez en cuando, algún funcionario sale para responder ante las dudas de quienes se agrupan alrededor de un cartel que indica números de contacto y un link en el que pueden gestionar algunos requerimientos en línea como solicitud de visa, cédula y pasaporte. Otras veces, solo se limitan a decir: «Por los momentos no estamos trabajando».

Pablo (identidad reservada), cuenta que desde el mes de febrero ha visitado el consulado para ver si logra tramitar su cédula. «Solo me dicen que pronto abrirán, pero mire, ya estamos en abril y no he podido hacer nada», lamentó.

Manifestó que las veces que se ha acercado a la sede ubicada en Chacaíto, no ha recibido asesoría de lo que debe hacer.

El problema para algunos es que hay trámites que no pueden realizarse vía online.

Ni de aquí ni de allá

María Rojas necesita legalizar la partida de nacimiento de su hijo nacido en el 2019, mismo año en el que Venezuela y Colombia decidieron romper relaciones.

Rojas dijo que, en ese entonces, «los nacidos de padres extranjeros sin doble nacionalidad no serían reconocidos por el gobierno colombiano. Ellos se limitaron a entregar registro civil de nacido vivo, que al salir del país (Colombia) se debía legalizar para su valor fuera del territorio. Ese trámite no lo realicé por desconocimiento».

Al regresar a Venezuela, quiso bautizar a su hijo, pero sin registro civil no le fue posible. «Al tiempo lo realicé con un sacerdote amigo, comprometiéndome a terminar los trámites respectivos», manifiesta.

Así como a ella, otros hijos de venezolanos que nacieron en el vecino país y que regresaron a Venezuela, quedaron en una especie de limbo al no legalizar el documento en la frontera.

Una mujer a las afueras del Consulado de Colombia en Caracas asegura que desde el 2019 sus hijos (nacidos en Colombia) no tienen nacionalidad. Regresó a Caracas en el 2022 y legalizó el registro de nacido vivo al pasar por la frontera.

Sostiene que las mayores dificultades se le han presentado al momento de inscribir a sus hijas al colegio «porque así no les permiten estudiar. Aunque me dicen que tengo que ir a la frontera, yo no tengo dinero para moverme hasta allá. Tendré que esperar a que abran porque ese trámite no se puede hacer por internet».

Lamentó que todavía no ha logrado escolarizar a sus hijas.

Cuando se abran las puertas

El pasado 10 de abril, el canciller Álvaro Leyva informó que la apertura de los consulados colombianos en Venezuela tendrá un costo de 20.000 millones de pesos. Esta medida aplicaría para los 15 consulados de Colombia en el país.

Fuentes de la embajada contaron a TalCual que cuando los consulados estén operativos para atender al público se harán planes de contingencia para dar respuesta a los requerimientos. «Sobre todo en territorios de difícil acceso».

Entre los trámites que se pueden hacer a través del consulado están:

Autorización de escrituras públicas:

– Poder general.

– Reconocimiento de hijo extramatrimonial.

– Corrección o modificación de registro civil.

– Cambio de nombre.

– Permiso de salida permanente de menor.

– Revocación de poder.

– Sustitución de poder.

Expedición de copias:

– Copia de escritura pública.

– Copia de otros documentos que reposan en el protocolo.

Autenticaciones:

– Autenticación de firma.

– Autenticación de documento.

– Autenticación de huella.

Reconocimientos:

– Reconocimiento de firma y contenido en documento privado.

– Reconocimiento en permiso de salida de menor.

– Poder especial.

– Revocación de poder especial.

– Sustitución de poder especial.

Certificaciones:

– Fe de vida

– Escrituras que reposan en el protocolo.

– Otros documentos que reposan en el protocolo.

– Certificado de residencia para menores de edad.

Testimonios especiales (constancias):

– Testimonio notarial.

– Acta de comparecencia.

– Antecedentes judiciales.

– Existencia y representación legal de sociedades extranjeras.

-Declaración con fines extraprocesales

