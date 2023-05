OPINIÓN Se busca un Emprendedor: Una marca personal que dure para siempre #2May

“Tu marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás en la habitación”

Jeff Bezos, CEO de Amazon

En la era digital, construir una marca personal es más importante que nunca. Una marca personal es la imagen que proyectan y cómo los perciben. Es la forma en que se diferencian de los demás y se posiciona como experto en su campo.

Antes de comenzar a construir su marca personal, es importante que definas tu propósito. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Qué quieres lograr? Una vez que tengas claro tu propósito, podrás construir una marca personal que refleje tus valores y objetivos.

La autenticidad es clave para construir una marca personal duradera. No intente ser alguien que no es, ya que esto se notará y no será sostenible a largo plazo. En lugar de eso, sea usted mismo y muestra su personalidad en todo lo que haga.

El contenido es la base de su marca personal. Cree contenido de calidad que sea relevante para su audiencia y que les aporte valor. Utilice diferentes formatos, como videos, blogs, podcasts, etc., para llegar a diferentes tipos de audiencia.

La consistencia es clave para construir una marca personal duradera. Publique contenido regularmente y mantenga una imagen coherente en todas sus plataformas. Esto ayudará a que su audiencia lo reconozca y lo recuerde.

Construir una marca personal duradera lleva tiempo y esfuerzo. No espere resultados inmediatos y no se desanime. Siga trabajando duro y construyendo su marca personal, y los resultados llegarán con el tiempo.

Las redes sociales son una herramienta poderosa para construir una marca personal. Utilice las redes sociales para conectarse con su audiencia, compartir contenido y construir relaciones. Sea activo en las redes sociales y responda a los comentarios y mensajes de sus seguidores.

En este sentido, encontramos alguien que nos puede dar algunas lecciones en la creación de una marca personal y que nos dice y qué dicen de Gabby Bernstein (Tenemos que estar presentes para conectar) “Oprah, La autora número uno en ventas del New York Times, líder intelectual. Auto describe a Bernstein, adicta al espíritu, es una persona gurú para los millennials de todo el mundo. Sedientos de su autenticidad, de decir las cosas como son, acuden en masa a sus libros que ya van por nueve y siguen, incluidos El universo te cubre las espaldas y Puedes causar milagros. Podcast, redes sociales, contenido en línea y charlas. Pero a los 43, con tantos balones en el aire, no se olvida lo más crucial: estar presente en el momento, para quien quiera estar allí. Señala que cuando tenía 25 años con 13 mujeres en mi apartamento tipo estudio, pude decir “Esto es la verdadera perfección. Por qué. ¿por qué fuiste y creaste tu propio negocio y asumiste todos esos riesgos? Querías que fuera divertido ¿verdad?. Mucha gente pierde de vista eso. Bernstein enfatiza que no es necesario obtener un millón de seguidores en Instagram de una sola vez (como lo ha hecho con el tiempo), organice una pequeña reunión, comience un libro: para ella, mirar hacia adelante en sus objetivos mientras aprecia exactamente donde se encuentra es la forma más genuina de conectarse, incluso; (y especialmente) con audiencias hostiles. Hablé en un evento donde algunas de las mujeres estaban borrachas y la gente hablaba por encima de mí, llegó un momento que bajé mi voz casi en silencio para que se escucharan a sí mismas y comenzaron a escuchar. Por otro lado recalca, que es importante centrarse con quien está ahora para evitar que el miedo se interponga en su camino.

Definitivamente, tener una marca personal te ayuda a destacar entre los demás, demostrar tus habilidades y competencias, generar confianza y mejorar tus oportunidades profesionales.

Italo Olivo

www.iolivo.com

