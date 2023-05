Delcy Rodríguez: Venezuela no reconoce acreedores de Citgo que no cumplan ley venezolana #3May

Trabajo de: www.talcualdigital.com

La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó de insólito que la OFAC haya autorizado a la Asamblea Nacional de 2015 hablar con acreedores de Citgo, cuando esa instancia ya no tiene validez. Advirtió que la licencia otorgada por dicha institución es violatoria del derecho internacional

La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró este miércoles 3 de mayo que Venezuela no reconoce acreedores o actos de negociación o cualquier actividad que no esté «válidamente dirigida» por el Estado, luego de la publicación de la Licencia OFAC en la que permite que la Asamblea Nacional 2015 pueda negociar directamente la deuda con los acreedores de Citgo.

En rueda de prensa y acompañada por el presidente de Petróleos de Venezuela, Pedro Tellechea, y el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, Rodríguez indicó que el mandatario Nicolás Maduro giró instrucciones a los ministerios y entes correspondientes para tomar acciones y defender ese activo ante lo que calificó de «expropiación» por parte de Estados Unidos.

«Ya basta de burlas, son los causantes de la guerra económica. Mientras estaba el presidente Nicolás Maduro frente a sus trabajadores el primero de mayo buscando un camino para superar las difíciles situaciones, estaba este grupo de la oposición extremista venezolana de la Plataforma Unitaria que se burla también de los venezolanos. Que no dan un paso sin ir a Washington y que me desmienta Gerardo Blyde», exclamó.

A su juicio, es algo «insólito» que la OFAC haya concedido una licencia para negociar a la AN 2015, cuando afirmó ya ese cuerpo legislativo no tiene validez alguna porque en 2020 hubo una nueva elección y el parlamento se renovó. «Eso es anacrónico. Ya no existe», acotó.

La vicepresidenta consideró que la Licencia n° 42 es violatoria a todas las leyes internacionales, al tiempo que dijo que, al menos desde enero de 2019, ya se estaba tramando qué era lo que EEUU perseguía hacer con Citgo.

Denunció que en la conferencia internacional sobre Venezuela, que se celebró el pasado 25 de abril y donde se pidió el levantamiento de sanciones (acompañado de acciones paralelas), la delegación estadounidense se estaba burlando de las demás porque conocía lo que iba a pasar con la filial de Pdvsa.

También criticó que el gobierno estadounidense busque «ampararse» en una corte en Delaware, donde se inscribieron los acreedores de Citgo como ConocoPhillps y Crystallex. Señaló que el presidente Joe Biden pudiera buscar «beneficiar» a estas empresas debido a que busca la reelección en 2024.

Además, cargó contra el abogado Jose Ignacio Hernández, exprocurador del gobierno interino, de quien dijo es un «ladrón» por ser primero un asesor técnico en el caso de Pdvsa contra Crystallex y luego llamado ilegalmente como procurador para hacer efectiva la pérdida de Citgo.

Incluyó en las acusaciones a la presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera, y a más de 70 legisladores de esa instancia de estar usurpando funciones (incluido Juan Guaidó). Para todos ellos, Delcy Rodríguez les advirtió que la justicia les llegará.

