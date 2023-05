RETACITOS #7May

Nunca se imaginó el inquilino temporal de Miraflores, el profundo rechazo que recibió de la propia gente de la revolución, cuando el pasado Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajador, no hizo ningún anuncio sobre el aumento del salario mínimo, lo que constituyó una soberana burla, no solamente para más de 8 millones de personas entre empleados públicos y jubilados y pensionados, ya que solamente aumentó el bono de Alimentación a 40$ y el bono de Guerra a 30 para los jubilados del IVSS US$ 20, vale decir que a los sectores más vulnerables les hizo el ajuste menor, que de paso ninguno tiene incidencia salarial. El rechazo a tales decisiones ha sido descomunal, no solo por parte de las diversas centrales de trabajadores, sino también de los sindicatos y por supuesto de los empleadores, quienes publicaron una declaración institucional, donde daban fe que estaban comprometidos por lograr fórmulas que mejoran el poder adquisitivo de los trabajadores. Como ya es tradicional, el alto gobierno no consultó con nadie previamente, sino que hizo como todos los años, tomó una decisión que no solamente no resuelve los problemas la falta de poder adquisitivo de los trabajadores, en forma unilateral, saltándose a la torera todas las conversaciones previas bajo la asesoría de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo cual había sido muy bien visto, porque se producía después de 23 años de decisiones unilaterales de los revolucionarios. Por supuesto la guinda que le hacía falta a la torta la pusieron, al lograr que la mayoría de los comerciantes, de las grandes cadenas de supermercados, duplican los precios de los productos que tenían en los anaqueles, ante la expectativa creada sobre un aumento que estaría en entre un 30$ y 40$ del salario mínimo, que al final se quedó en los 130 bolívares que equivalen a 5,6$ para todo el mes. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que se burlan descaradamente de las necesidades del pueblo?. ¡Ya basta!

El municipio Crespo amaneció sin alcalde. El jueves 4 de mayo había tremendo alboroto en los pasillos del poder municipal en Duaca, en debido al fuerte rumor que corre por los pasillos, el comentario y las preocupaciones crecen aceleradamente, ya que al parecer el burgomaestre Julius, habría salido de viaje hacia Nicaragua sin avisar, saltándose a la torera lo establecido en la Ley de Régimen Municipal y, por supuesto, no habría dejado a nadie del municipio encargado de su cargo, es decir que el barco estaba totalmente a la deriva. En este caso es menester recordar a los 6 concejales del PSUV, del municipio, que teniendo de vecino a su alcalde, no se percataron de ese viaje, pero quienes no tienen memoria tan corta recuerdan que, en fecha anterior fueron muy diligente al salir con prontitud, a criticar e inclusive a hacer un comunicado público contra Javier Oropeza del municipio Torres, por el viaje que había notificado por escrito realizar a Denver EEUU y que por las trampas del PSUV prefirió suspender. Estos 6 concejales del municipio Crespo ahora se han quedado mudos, como estampillas en la pared, ante la desaparición del alcalde de Crespo. Seguramente mantendrán el silencio y responderán luego al comunicarse con el Alcalde y este les diga el sitio exacto donde se encuentre. Sin embargo, como en esta sección no somos escaparate de nadie, tampoco acostumbramos a estar ocultando tramposerías y malos manejos en la administración pública nacional, regional y municipal, les echamos el cuento, de manera que toda la comunidad esté enterada de la clase de personajes los están representando en la cámara municipal. Del burgomaestre ya hemos echado numerosos cuentos e historias, que tienen que ver con la pésima gestión que ha estado desempeñando, incluso denunciamos la realización de obras sin recursos, pidiendo prestado a particulares, lo cual es absolutamente ilícito, así que no se trata de ningún niño de pecho.

Tres personas resultaron heridas cuando al parecer, se enfrentaron a plomo limpio, en un lugar de Aregue, Parroquia Chiquinquirá, por la cacería de unos burros, cuya carne estarían vendiendo en varias carnicerías de la ciudad. Esta fue la versión que circuló en un principio dónde explicaba que dos de los heridos dizque eran policías recién salidos de la academia, el otro herido sería uno de los sujetos que sacrifica los asnos para vender la carne en carnicerías y puestos de comida rápida, lo que fue publicado por la prensa regional. Pero circula otra versión y es que los supuestos policías vestían de civil al momento del cruce de disparos, muchos parroquianos explicaron que semanalmente les roban entre tres a cuatro cabras y que por este motivo ellos ha decido cuidar de los rebaños, afirmando que no se justifica que vengan de Carora a matar sus animales, los cuales sacrifican como si les perteneciera; se debería aclarar qué hacían esos policías en esos montes y además vestidos de civil y armados, aseguran que trabajan y viven de la poca producción de nuestras cabras, queso y leche la cual venden a los visitantes, en otras ocasiones van a Carora a vender la producción. Según a uno de los detenidos, le retuvieron un cuaderno donde tenía la lista de clientes, queda esperar que se realicen las investigaciones de manera seria y responsable y que la policía pueda explicar, que hacían dos policías recién graduados vestidos de civil y armados metidos en esos montes de la parroquia Chiquinquirá, queda la duda, se espera una respuesta clara y contundente.

Denuncian que supuestamente varios integrantes del consejo comunal El Onzo caserío ubicado frente a la antigua alfarería carretera Lara Zulia, al parecer decidieron incendiar y tumbar un rancho de una humilde familia compuesta por dos adultos y seis niños, aprovechando que los adultos y cinco de los menores tuvieron que trasladarse al Hospital Pastor Oropeza, por una emergencia de salud. El rancho ardió y se quemó en su totalidad, pero no conformes con este acto procedieron a matar a los poquitos animalitos que tenían entre ellos un cerdo, unos pollos, una gallinas, el gato, y casi queman vivo al menor que habían dejado dormido en el rancho mientras iban y venían, gracias a una vecina lo llamó para que no estuviera solo había salido antes de que le metieran candela. Todo este problema al parecer ocurre por unas tierras, y porque la familia afectada no pertenece a ese sector sino que son nuevos ocupantes: ahora queda preguntar ¿será que la familia afectada le tocará vivir en la calle, porque unos mal vivientes no cumplen las leyes? ¿qué pasa en la fiscalía de Carora? ¿qué hace la prefectura?, Según los afectados habían solicitado una caución y no se cumplió, esperan lo órganos de seguridad que ocurra una tragedia mayor, este caso y el de Sábana Grande donde los voceros del consejo comunal han acosado, golpeado, insultado, perseguido, a una señora de 80 años, todo por unas tierras que quieren robarles y dónde la fiscalía determino declararse incompetente para resolver el caso, ¿será que tendrán justicia, ¿Qué pasa con la “justicia” que aplican en Carora. Señor Fiscal Tarek William Saad, investigue porque estos casos no han obtenido respuestas, porque siguen abiertos, ¿qué intereses están por detrás? ¿ por qué no hay una investigación, determinación de responsabilidades y una conclusión final? El pueblo de Torres quiere respuestas, pero que sean en lo inmediato, porque se trata de problemas graves que no se pueden continuar tolerando en forma impune y sin que el asunto pareciera no importarle a nadie.

Al parecer las aguas siguen estando un poco revueltas internamente en el partido UNT, lo cual resulta preocupante porque se trata de una de las organizaciones que ha mantenido un comportamiento con cierto grado de normalidad y salvo algunas escaramuzas que se han presentado, por ejemplo cuando arribaron como paracaidistas el dúo Florido/piña, quienes llegaron cortando oreja y rabo, aun cuando habían sido impuestos a dedo, incluso presionando para que les dieran la primera opción para la gobernación de Lara, donde llegaron detrás de la ambulancia. Más tarde comentamos que el Baquiano y Piña andaban buscando la vuelta para siquitrillar a Don Guille, quien se movió con gato panza arriba y pudo sortear la guerra en su contra y demostrar que tenía un peso específico dentro de la organización, lo cual se terminó de definir, cuando el perifoneador de Yaritagua recogió sus bártulos y se marchó de UNT y puso su nombre en el mercado como agente libre. El baquiano como hombre experimentado, se dio cuenta que había escogido mal el tercio y ahora anda como uña y mugre con Don Guille y ahora son Luis y Piña los que andan bailando en la cuerda floja, si lo que se dice es cierto que la comandita Lencho/Palacios son los que tienen el control del partido, que es lo que pareciera estar ocurriendo en estos momentos. Lo cierto es, que al parecer las decisiones que han tomado, están ajustadas a derecho, por lo tanto lo saludable es que se dejen a un lado los intereses personales y se antepongan los intereses del partido, continuar haciendo esfuerzos para que siga creciendo, en función de las elecciones que se avecina, continuar con las divergencias internas a nadie favorecer, sobre todo en estos momentos, cuando se da como un hecho que el próximo 19 de mayo se anuncie el lanzamiento de la candidatura de Manuel Rosales para las primarias, siendo esta otra de las incógnitas que se despeja.

Se pronuncia el Inquieto Anacobero: «Como estaba previsto y planificado se llevó con total éxito la Gran Marcha del Primero de Mayo que partió de la plaza «Los Ilustres» organizada por el «Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos del Estado Lara«. Vimos y respiramos un ambiente de unidad muy necesaria en estos difíciles momentos que exige de sus dirigentes la mejor voluntad para superar todos éstos obstáculos que vivimos los venezolanos a excepción de los enchufados responsables de éste desastre en conchupancia con sus jefes y comisarios políticos del régimen. Observé como si hubo un buen estímulo y deseo de amplitud y valoración por parte de la directiva del «Pacto Unitario» que quiso que durante el recorrido se dispusieran varios puntos donde la vocería estuviera a cargo de cada uno de los representantes y dirigentes sociales, movimientos vecinales, jóvenes defensores de los derechos humanos, a nuestros héroes jubilados y pensionados tan maltratados por ésta deshumanizada élite gobernante, alianza ciudadana entre otros. Atentos estuvimos todos del inicio del evento, que lo marcó la lectura del documento central por parte del dirigente del sindicato agropecuario Wilmer Sequera el cual estuvo cargado de una profunda reflexión y orientación estratégica que invitó a todos los presentes a continuar una ruta establecida de reivindicación y lucha sin atajos y de frente para el rescate de la extraviada democracia, dejando claro que más allá del salario el problema de fondo es el cambio del modelo político que destruyó la vida normal, la paz, la seguridad y economía del venezolano. Fue un llamado a la unidad y al rescate del voto como arma válida de cambios estructurales profundos y necesarios sin titubeos y con mucha firmeza.

Durante el caluroso recorrido tuve la oportunidad de ver a dos ex presidentes de la CTV Lara como lo son Elkin Arcila y Ramón Vargas. Igualmente pude observar a representantes de los partidos políticos quienes participaron en sus espacios ordenadamente, dejando el protagonismo del evento a los liderazgos naturales y sus bases sindicales, gremiales y sociales en la marcha haciendo presencia de manera solidaria con los trabajadores larenses entre otros los dirigentes Alfredo Ramos, Macario González, Edgar Zambrano, Sobella Mejias, Omar Giménez Alfonso Marquina, Rafael Ignacio Montes de Oca entre muchos más. La marcha culmino en el Edificio Buría, donde por cierto se veía en la distancia la concentración oficialista, más poquita que el incremento de los bonos. Destacaron los Obreros Educacionales con la parodia de la «muerte del salario mínimo» con urna y todo y la actuación magistral de los dirigentes sindicales Segura, Emigdio Rodríguez y Naudy Torres. Los docentes larenses ejemplo de coraje e incansable disposición de lucha. Médicos y sector salud dijeron presente, destacando el decano Dr Ruy Medina, Carlos Angulo, Alberto Dominguez y otros. Me emocionó ver caminando en la marcha al viejo roble Alberto Domínguez compañero de viejas luchas que nos reivindica aquello de que los «viejos seguimos mandando». Ofrecemos reconocimiento de igual manera al Coordinador del Pacto Unitario Sindical y Gremial Porfirio Carpio, Magaly Adarfio, Julio Marín padre e hijo, Rubén Albornoz, Héctor Mendoza, Joel Infante, Orlando Chirinos, Robert Sanchez y a todos aquellos responsables del éxito de tan colorida e importante actividad. Queda ahora saber cual será la estrategia a seguir luego de la burla que le propinó el régimen a los trabajadores con la complicidad de los esquiroles de las federaciones bolivarianas respecto a los anuncios del «aumento» de la burla».

Luego que apareció la semana pasada un comentario en ésta sección donde se menciona como presunto involucrado, a un bachiller estudiante del núcleo universitario de la avenida Los Abogados, supuestamente en un hecho ilícito cometido en ésa institución conocido con el alias «La Sirenita«, el cual sería protegido por una dirigente de «AD En Resistencia«, circula la información que dos abogados vinculados a la AD-Bernabé se abocarán a hacerle seguimiento a una serie de hechos ya denunciados con anterioridad en ésta columna e incluyendo a éste ya mencionado. Los profesionales del derecho indican que irán con todo para denunciar a algunas personas (señoras en su mayoría), las cuales no merecen sigan con sus, –como los mismos lo indican– fechorías. Informan que el centro de planificación y reuniones es el mismo que se señaló aquí, y está ubicado en la Urb. Piedras Blancas. Allí coinciden personas requeridas por cuerpos de seguridad policial como es el caso de una docente conocida como la *Condesa» de las estafas inmobiliarias ó «plan vivienda» la cual dejó con «los ojos claros y sin vista» a una importante cantidad de profesores hace ya algún tiempo. La «Doña Gumersinda» que fué investigada por aquel caso del rapto de un recién nacido en el HPAZ y forjamiento de documentos originales de propiedad inmobiliaria para colocarlos ilegalmente a su favor, estarían como las más asiduas visitantes de la vivienda. Aquí existe la presunción que éstas ciudadanas son asesoradas por un abogado moreno él, de fácil ingesta etílica a quien tendrían de «asesor legal» para éstos ilícitos lo cual de ser cierto y llegase a demostrar su presunta actitud no ética en complicidad en las denuncias de marras, no dudaran en denunciarlo ante el Tribunal Disciplinario del CAEL. Concluyen, por informaciones de vecinos, que en dicho inmueble estarían las memorias de todos los movimientos de nóminas para pagos de activistas politicos venidos de aportes del extinto gobierno interino y que la actual A.N está investigando y que estarían guardados en las computadoras a lo cual sería muy probable se conseguirían muchas «desviaciones» de beneficiarios para «abultamientos» a otras personas, así como elementos de actos y responsabilidad de personas en papel de testaferros. Concluyen los jurisconsultos que iran investigando cada expediente que involucran a ésas personas y otros casos que también están en la mira. No dudan que a ése inmueble les llegue la operación tun tun.

C O R T I C O S

Un equipo integrado por puros grandes ligas, han sido los seleccionados para acompañar al empresario Adán Célis Muchelena, en su aspiración de llegar a la presidencia de Fedecámaras, cargo que ocupó su padre Adán Célis González en el período 1983-1985 y si se concreta su aspiración, 38 años después aquel muchachito que llevaban de la mano a las Asambleas Anuales de la Institución, ocupará el cargo y creo que sería la primera vez que esto ocurre en la historia de la federación empresarial. Le estarán acompañando, en la plancha, Felipe Capozzolo, aspirante a la primera Vicepresidencia; Tiziana Polesel, como aspirante a la segunda Vicepresidencia y Rafael Trejo en la Tesorería, todos con una gran experiencia como dirigentes gremiales, teniendo por delante el gran reto de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, que es uno de los más graves problemas que tiene Venezuela, según el criterio de Célis Michelena. La verdad que es un equipo capaz de enfrentar todos los retos que les pongan por delante. Aún faltan aún dos meses y medio para la Asamblea, pero creemos que es capaz de superar todos los obstáculos.

Después que inundaron las redes de fotos con asesores, con leyes, acuerdos, ordenanzas y demás, ahora la presidente de la Cámara Municipal (NA), dice que el Alcalde Oropeza tiene que demostrar que había un plan para defenestrarlo de su cargo, que ellos jamás lo amenazaron, que tampoco tenían un plan para detenerlo y acusarlo de traición a la patria. Será que sacó de la cuenta que la trama no les daría el resultado que ellos esperaban y ahora son vistos como unos parias. Será que reculan ante la posibilidad de que les pueden activar un referéndum, no olvide señora concejal, después del agua derramada es imposible recogerla.

Por cierto que mucho ruido se escucha por los lados de la Perla del Norte, ya que al parecer el burgomaestre se largó de viaje sin pedirle permiso a nadie, violando el Art. 87 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, no dejó a nadie encargado y el municipio está acéfalo. Sería interesante averiguar cuál va a ser la acción que van a tomar los concejales del PSUV, quienes cuando el caso del Municipio Torres, donde impidieron a Javier Oropeza viajar a los Estados Unidos, elaboraron un documento de apoyo a la posición de los ediles torrenses; por supuesto sin pensar, que menos de un mes después, tendrían que enfrentar una situación similar, incluso mucho más grave porque el funcionario dizque viajó a Nicaragua, se ausentó del país violando toda la normativa legal vigente. Es mucha la gente que está pendiente para ver que es lo que van a hacer los ediles revolucionarios, con esta “papa caliente” que tienen en sus manos.

Las denuncias se siguen multiplicando, no solo en torno a la escasez de gasolina y diésel en el interior del país, sino acerca de las múltiples manipulaciones en cuanto a la comercialización, porque se han inventado cualquier cantidad de trácalas, a través de las cuales han creado entre la clase elitesca a los clientes VIP, que son aquellos que le pagan a los guardias hasta 10 dólares y no hacen cola, sino que llenan los tanques de sus carros, sin problemas y entre tanto, aquellos que no tienen palancas, tampoco dólares, tienen que permanecer hasta dos días en las colas en las estaciones de servicio para poder repostar el combustible. Todos los días se hacen las denuncias y las mismas son desatendidas, porque el negocio es tan lucrativo que no solamente reciben su parte los guardias de las bombas, sino toda la cadena de mando, de manera no existen las posibilidades de que se sancione a nadie.

La Carta Publica que le escribe Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal no tiene desperdicio, le dice con la mayor elegancia todas las verdades que vivimos a diario de los venezolanos, las personas que no comen a diario, señalando que la guerra económica es contra el pueblo, el ecocidio del Arco Minero; como numerosos funcionarios públicos se han enriquecido; hizo referencia a los problemas que viven los tachirenses para obtener combustibles, ya que en muchas oportunidades no llegan las gandolas durante varios días, dijo que la salud es uno de los más graves problemas e hizo mención a los enfermos renales y los enfermos oncológicos, por no ser tratados adecuadamente. Si no la han leído, búsquenla, porque seguros estamos que esta misiva aún le debe tener las orejas calientes de escuchar tantas verdades al mismo tiempo.

Por cierto que fue tanta nuestra sorpresa que nos “quedamos en el sitio” cuando nos llegó la información del enorme salto de talanquera que echó el perifoneador de Yaritagua, porque el abandono de UNT no fue más que una malcriadez; pero cuando vemos que el prócer es ahora uno de los defensores a ultranza de las posiciones de la lideresa de Vente Venezuela, llegamos a la conclusión de que no hay santo por quien rogar y que en el mundo de la política, nunca dejaremos de sorprendernos. Suponemos que ya se habrá elaborado un conjunto de explicaciones para justificar su decisión, porque no podemos olvidar que desde que nacieron las excusas, todo el mundo queda bien. ¿Cómo quedan sus compromisos con Juan Guaidó?, porque aun cuando esta fuera del país, aún no ha dicho que no va a participar en las primarias, que explicación le va a dar; ¿qué pasó con Delsa Solórzano con la cual también había estado conversando? Que conste que su decisión no me da ni frío ni calor, porque cada quien hace de su camisa un saco y de su cuero un tambor, pero cada día creo menos en los políticos.

JBS

