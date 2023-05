AN rechazó la burla del régimen de Nicolás Maduro al no aumentar el salario mínimo el 1º de mayo #9May

La burla del régimen de Nicolás Maduro hacia los trabajadores venezolanos, al no aumentar el salario mínimo a propósito de celebrarse el pasado el 1° de mayo, el Día Internacional del Trabajador, fue rechazada este martes por la Asamblea nacional Legítima.

El diputado Ricardo Salazar de Acción Democrática, primero en tomar la palabra, calificó como “salvaje” el anuncio hecho por Maduro el pasado 1º de mayo. Recordó que en toda la historia democrática, cada 1º de mayo era recibido “con regocijo por parte de los trabajadores” tanto del sector público como del sector privado, ante los anuncios que revindicaban sus exigencias laborales.

Sin embargo, aseguró, este 1º de mayo Nicolás Maduro mostró de nuevo “su rostro feroz, dañino y destructivo”, aquel que delata que no cree en el salario como mecanismo de ascenso social ni de mantenimiento de la familia venezolana; y aclaró que actualmente el salario representa el 7% de los ingresos del trabajador público venezolano. Tras solidarizarse con las luchas de los trabajadores, aseveró que “solamente con un cambio político, con la reinstitucionalización del Estado venezolano y la recuperación de la democracia, los trabajadores podrán recuperar su derecho a negociar las contrataciones colectivas y a participar de las mesas tripartitas tan necesarias”. Alertó que creer en las expectativas generadas por el régimen “significa morir de decepción y de desengaño”.

El Estado no cumple el Art. 91 de la Constitución

La diputada Ana Salas (Encuentro Ciudadano) leyó el artículo 91 de la Constitución Nacional que establece que “todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales sociales e intelectuales…”. Además estipula que el Estado está obligado a garantizar un salario mínimo vital, el cual será ajustado cada año tomando como referencia el costo de la canasta básica.

Sin embargo, dijo, el régimen “se burló de los venezolanos al violar el cumplimiento de los derechos humanos y laborales” de quienes llevan meses en las calles exigiendo sean reivindicados. Y lo hace en un escenario de escandalosas denuncias de corrupción de miles de millones de dólares. Por ello, alzó su voz para solidarizarse con quienes a diario luchan por un salario digno y exigir la discusión inmediata de su contratación colectiva y HCM, entre otros. “Una vez más quedó comprobado que no es la guerra económica sino el saqueo al que el régimen ha sometido a la nación, que nos mantienen hundidos en la miseria”.

Trabajadores reciben salarios de hambre

La diputada Desirée Barboza (Voluntad Popular), dijo que el régimen de Nicolás Maduro vulneró una vez más los derechos de los trabajadores venezolanos. “Nuestra clase obrera sigue recibiendo un salario de hambre”. Apenas aprobó una modificación del ticket de alimentación a $40 y un ajuste del “bono de guerra económica” a $20. “Esto es una burla, porque el salario mínimo sigue siendo de Bs.130 y la canasta básica ronda los $500”.

Al respecto, Barboza cuestionó que Maduro “pretenda arreglar el déficit económico con el aumento de bonos que no solucionan el problema de fondo. Los trabajadores con $65 no pueden cubrir los gastos de alimentación de sus familias y mucho menos sus gastos de ropa y calzado, vivienda, entre otros”. Y denunció que el régimen solo ha trabajado para acabar con la seguridad social de los venezolanos, al advertir que la bonificación de los salarios los perjudica en tanto que no tienen incidencia en las prestaciones sociales, vacaciones ni aguinaldos.

