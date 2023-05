OPINIÓN Las víctimas del exilio #9May

Cada día que numerosos caminantes provenientes de Latinoamérica cruzan ilegalmente la frontera de los Estados Unidos huyendo de la barbarie de su país de origen, queda en evidencia el fracaso de la política en buena parte de nuestra región. La muerte de 8 inmigrantes por atropello en Brownsville, Texas, pasa a formar parte de la estadística de sucesos que sufren miles seres humanos indocumentados que salieron tras el sueño americano y fueron alcanzados por la fatalidad. En este desafortunado hecho ocurrido esta semana, la mayoría de quienes perdieron la vida eran venezolanos.

El actual fenómeno migratorio no tiene precedentes en la región y no ocurriría si regímenes dictatoriales como el de Venezuela, Nicaragua o Cuba no existiesen. El gobernador de Texas Greg Abbott, anunció el despliegue de otra unidad de la Guardia Nacional para “interceptar, repeler y devolver” a los inmigrantes que intenten entrar ilegalmente.

- Publicidad -

A pesar de que el problema migratorio es evidente que los políticos de los países desarrollados no parecen poner el foco en el verdadero problema: los Estados Fallidos. No hay por ejemplo una acción conjunta para derrocar a la dictadura de Maduro. El tiempo sigue pasando y la crisis en la frontera se continúa agravando.

Cada joven, niño, anciano, madre o padre de familia que perece intentado escapar de los problemas de su país natal, es una víctima del gobierno de su nación.

El debate debe centrarse en desarticular a la corrupción y las dictaduras y en ayudar a fortalecer la democracia de los países que aún hoy sufren el subdesarrollo.

- Publicidad -

Grant Torres

Twitter:@granttorres

Instagram:@granttorresmusica

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí