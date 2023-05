Robert De Niro, a los 79 años, se convierte en padre por séptima vez #10May

Robert De Niro ha dado la bienvenida a otro niño. El actor de 79 años es ahora padre de siete hijos.

Un representante de De Niro confirmó el nacimiento a The Associated Press el martes. No se dieron a conocer otros detalles, incluida la identidad de la madre.

En el estreno de una película el martes por la noche, De Niro le dijo a The Associated Press sobre volver a ser padre: «Siempre es bueno y misterioso y no sabes qué diablos va a pasar».

El ganador del Oscar también es padre de Drena, de 51 años, y Raphael, de 46, de su primer matrimonio con Diahne Abbott; y mellizos, Julian y Aaron, de 27; Elliot, 24; y Helen Grace, 11, de su segundo matrimonio con Grace Hightower. De Niro y Hightower anunciaron que se divorciaban en 2018.

De Niro actualmente está promocionando la nueva comedia «About My Father», que se estrena el 26 de mayo.

De Niro es dos veces ganador del Oscar por su papel secundario en «El Padrino: Parte II» y mejor actor en «Toro salvaje». En 2011, también fue honrado con el premio Cecil B. DeMille de los Globos de Oro por su impacto en el mundo del entretenimiento y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad cinco años después.

