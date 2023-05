COLUMNA Soliloquios de café: ¡Hicimos lo posible…! ¿Haremos lo imposible? (Parte IV)#14May

Tengo fe en que ustedes, mis queridos lectores, estén concatenando estos artículos, ya casi llegamos al final del análisis efectuado por el Ingeniero Miguel Nucete, a quien considero una máxima autoridad en conocimientos sobre la posibilidad de culminar, o no, “El Embalse o Represa Yacambú Quibor.”

Continúo citando:

- Publicidad -

PREGUNTAS QUE LE SURGEN A UNO:

1) Si la empresa dijo que se requerían 213,3 millones de US$ para terminar las obras de regulación y trasvase, ¿cómo es posible que el ministro Barreto diga que se han gastado desde 1999, 800 millones de US$?

2) Si con una inversión de 470,76 millones de US$, invertidos desde 1973 hasta diciembre de 1999, se pudo construir el 83,99% de las obras de regulación y el 75,16% de la excavación del túnel de trasvase, ¿cómo se explica que se hayan gastado 800 millones de US$ en apenas el 24,84% de la excavación del túnel, y no se hayan terminado todavía todas las obras de regulación, ni se haya reforzado el túnel?

- Publicidad -

EL RIESGO SÍSMICO EN EL PROYECTO

Las conclusiones más importantes de la empresa woodward-lundgren & associates, en 1972, contratada por el Ministerio de Obras Públicas, MOP, fueron:

En un periodo de 100 años, se estima que el movimiento máximo probable pueda alcanzar en la zona de la falla de Boconó hasta 3 m. en sentido horizontal, acompañado de un desplazamiento vertical de 1m.

En el túnel, el desplazamiento ocurrirá probablemente como un pequeño corte a lo largo de una zona de algunos metros de ancho, acompañado por otros cortes subsidiarios más estrechos, que se desarrollarán en el sector activo de la falla.

El espesor de la zona activa de ruptura de la falla de Boconó es de aproximadamente 200 a 300 m., medidos paralelamente al alineamiento del túnel.

LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL ES FACTIBLE.

DEBE DESARROLLARSE UN PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante la construcción de la obra, se consideró conveniente verificar que las estructuras en construcción cumplían con los requerimientos asociados a una evaluación de riesgo sísmico local. a tal fin se contrató en el año 1991 con la empresa coral 83 un estudio de riesgo sísmico con fines de diseño.

A efectos del estudio, se consideró en la zona de la falla de Boconó un desplazamiento lateral máximo de 3 m asociado a un sismo de magnitud 7.5, con periodo de retorno de 345 años.

LA PROBABILIDAD DE QUE ESTOS EVENTOS SÍSMICOS

OCURRAN EN LA VIDA ÚTIL DE LA OBRA ES DEL 3%

Producto de la consideración de todos los aspectos técnicos involucrados, se han efectuado las siguientes previsiones de diseño en:

OBRAS DE REGULACIÓN:

Construcción de una presa de grava, de buen comportamiento sísmico.

Reforzamiento del estribo izquierdo de la presa con anclajes.

Construcción de un aliviadero de cresta libre para la creciente máxima probable.

Se efectuó un estudio sobre un modelo de simulación de rotura de la presa. Ello no afectaría a Acarigua.

EL RIESGO SÍSMICO EN EL PROYECTO

Obras de trasvase:

En los tramos de las fallas de Boconó, Turbio y otros accidentes locales se colocará revestimiento definitivo en concreto armado vaciado en sitio, en segmentos de 15 m de largo, independientes entre sí longitudinalmente se construyó una ventana de acceso, inmediatamente al norte de la falla de Boconó, para efectuar trabajos de inspección y mantenimiento.

Se diseñará un programa de inspección y mantenimiento anual, bianual y quinquenal.

PERSPECTIVAS DEL PROYECTO.

Considero que el proyecto tiene pocas perspectivas de ser ejecutado en los próximos años sea con este gobierno o aún si hubiera algún cambio, por las siguientes razones:

La infraestructura del país, sanitaria, educativa, vialidad, electricidad, agua etc., está muy deteriorada y su recuperación va a requerir una gran cantidad de recursos para rescatar lo que hay, por lo que en los próximos años va a ser muy difícil asignar recursos a grandes proyectos.

Por ejemplo, el plan país para agua potable y saneamiento elaborado por el grupo Orinoco, y coordinado por Arnoldo Gabaldón, plantea enfocarse fundamentalmente en recuperar los sistemas actuales, lo cual va a llevar muchos años, considerando no solo el problema financiero, sino la falta de personal capacitado, pues la mayoría se ha ido, y las instituciones responsables tienen muy poca capacidad gerencial y técnica.

Tanto el banco mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo BID, no prestan recursos a proyectos parcialmente ejecutados como éste. solo quedaría la Corporación Andina de Fomento, CAF.

Considero que en Lara hay que enfatizar en mejorar la institucionalidad y disminuir las pérdidas con inversiones en la red (cambio de tuberías, reparación y mejoras en las estaciones de bombeo, reparación y sustitución de válvulas, de conexiones, y mejoras en la operación, etc.), en la medición de los consumos (macro y micro) y que se apliquen tarifas que reflejen los costos del servicio…

CONTINUARÁ…

EN LA TERCERA ETAPA DE LA URBANIZACIÓN CHUCHO BRICEÑO ESTÁ PÉSIMO EL SERVICIO DE INTERNET POR INTER, PERO LA FACTURACIÓN AUMENTA MES A MES…

¿PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y AL USUARIO?

Maximiliano Pérez Apóstol

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí