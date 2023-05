Estos son los alcaldes del Táchira que la AN-2020 investigará por supuesta corrupción #16May

Trabajo de : www.talcualdigital.com/

Dirigentes de la oposición, entre diputados e integrantes de partidos políticos rechazaron que la Asamblea Nacional (AN) del 2020 le ponga el ojo a tres alcaldes tachirenses. Exigieron al Gobierno investigar las gestiones municipales administradas por funcionarios oficialistas que han sido denunciados en años anteriores.

La Asamblea Nacional (AN) del 2020 investigará a tres alcaldes del estado Táchira por presunta corrupción. El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) William Camacho indicó que las indagaciones serán contra Jackson Carrillo del municipio Junín; Jesús Salvador Pérez, del municipio San Judas Tadeo y Cliber Ernesto Becerra del municipio Capacho Viejo.

«Si se comprueba el hecho de corrupción, el Estado venezolano a través de los tribunales del Ministerio Público imputará los delitos correspondientes según las leyes», dijo el diputado a medios locales.

Entre los detalles que mencionó sobre la investigación, resaltó que el alcalde de Junín, Jackson Carrillo, será investigado por presuntamente recibir recursos de impuestos en divisas y no ser declarados. Mientras que a Jesús Salvador Pérez, de San Judas Tadeo, por no cancelar los recursos de sueldos y salarios a los trabajadores de la contraloría municipal; y Cliber Ernesto Becerra, «por varias irregularidades», en las que no profundizó.

Tras el anuncio del parlamentario, dirigentes de la oposición entre alcaldes, diputados e integrantes de partidos políticos manifestaron su rechazo y exigieron que sean investigadas las gestiones municipales administradas por funcionarios oficialistas que han sido denunciados.

¿Quiénes son los alcaldes que serán investigados?

El primero de los alcaldes acusados es Jackson Carrillo, quien llegó a la municipalidad en las elecciones de noviembre del 2021 con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pero un año más tarde brincó a las filas del partido Fuerza Vecinal.

Carrillo llegó a la Alcaldía de Junín con la idea de centrar esfuerzos para mejorar la prestación del servicio en el hospital Padre Justo y garantizar la atención médica multidisciplinaria. Ofreció asumir el problema de los desechos sólidos. Entre otras cosas propuso también enlazar el tema turístico y de economía circular; promover el trabajo conjunto entre el comercio y productores con personalidad jurídica y de emprendimiento.

En marzo de este 2023 denunció que su alcaldía carecía de recursos para, entre otras cosas, atender los problemas viales. Aún así, durante el balance anual de gestión, correspondiente al 2022, señaló que su administración hizo un esfuerzo «sobrehumano gracias al pago de los impuestos de nuestros vecinos y a la buena administración rendir los recursos al máximo en recuperar zonas del municipio en el área de vialidad, iluminación y espacios deportivos».

Carrillo aseveró que la alcaldía ha reportado al gobierno del Táchira los problemas de vialidad en las zonas entre Río Chiquito y San Vicente de La Revancha.

«La alcaldía no tiene las condiciones económicas ni de maquinaria para poder abordar esta situación que afecta a un número importante de familias de la localidad, por eso es que invitamos al Instituto de Vialidad Tachirense, al gobierno regional, a que se acerquen. En una oportunidad estuvieron en la zona, pero no hicieron mayor intervención. Antes de que se aproximan las lluvias es importante que hagan trabajos preventivos a los efectos de mitigar los daños que las lluvias puedan ocasionar», explicó.

También solicitó al Ministerio Público respuesta sobre la denuncia que fue introducida en abril del año pasado ante la Fiscalía 23 por la venta irregular del matadero municipal de Junín, por parte de la anterior gestión de la localidad. En 2022 denunció que varias comunidades de esa jurisdicción están afectadas con cortes eléctricos de hasta 10 horas diarias.

Otro de los alcaldes: Jesús Salvador Pérez

Jesús Salvador Pérez, del municipio San Judas Tadeo, es otro de los alcaldes tachirenses que será investigado por la AN-2020 por presunta corrupción. Llegó a la municipalidad con la tarjeta de la MUD, pero en 2022 también migró a las filas de Fuerza Vecinal.

En febrero de este año denunció que no fueron entregados al municipio los recursos que le corresponden por vía del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Subrayó que por la falta de recursos no se podían ejecutar trabajos en el acueducto para evitar el consumo de agua contaminada.

«No hemos recibido recursos del FCI para realizar obras, solamente recibimos el situado que es el 50% y se utilizan para funcionamiento de las alcaldías», dijo.

Declaró a medios locales que para hacer trabajos en el acueducto se requieren unos 800.000 dólares, porque el municipio cuenta con nacientes aptos para consumo, pero, agregó, que se encuentran a 8 kilómetros de donde está la toma del acueducto, y los costos se elevan por la distancia.

En reiteradas ocasiones Pérez ha exigido al Gobierno investigar actos de corrupción relacionados con 74 obras públicas bajo el Consejo Federal de Gobierno en esa zona de la región andina.

«Necesitamos que a nuestro municipio se le regresen los inmuebles que fueron vendidos sin el debido proceso legal, como lo es el galpón del barrio San José, una obra que en 2008 costó 400.000 dólares a cambio oficial del Banco Central de Venezuela y ahora se vendió por 199 dólares», denunció Pérez a VPITV.

En octubre del 2022 denunció corrupción en el manejo de recursos que fueron aprobados por el FCI a la exalcaldesa de San Judas Tadeo, Bertzabeth Gandica. Aseguró que en el lugar «no se ha levantado ni una piedra en el sector».

Indicó que al Consejo Federal de Gobierno, se habría enviado un informe de un supuesto paseo turístico, en el que «justifican la culminación de la obra, con la fachada de la escuela La Vega de San Judas Tadeo».

Esta sería una de las 74 supuestas obras, que fueron verificadas por técnicos de la alcaldía San Judas Tadeo en las que se hallaron irregularidades en el manejo de recursos.

Alcalde de Capacho Viejo

Otro alcalde al que le meterán la lupa es Cliber Ernesto Becerra, del municipio Capacho Viejo, quien en 2021 ganó la alcaldía con el ala del partido Acción Democrática (AD) que dirige el diputado de la AN-2020 Bernabé Gutiérrez. Becerra fue prefecto en este mismo municipio cuando Laidy Gómez era gobernadora de la entidad.

Hasta el año pasado Becerra y el gobernador Freddy Bernal tenían vínculos de trabajo. De acuerdo con el diario Los Andes, ambas autoridades acordaron en marzo de 2022 la consolidación de proyectos, a mediano plazo, para garantizar una mejor calidad de vida a la población capachense.

Bernal precisó en ese momento el alcalde urgió atender los problemas de vialidad, debido a que se encontraba afectada e incidía en el agrícola.

«La alcaldía de Capacho Viejo con Ernesto Becerra, debe trabajar de la mano con la Gobernación del Estado Táchira, porque entre ambos entes de manera coordinada desarrollaremos planes que favorecen a la población de ambas entidades», dijo Bernal.

