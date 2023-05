OPINIÓN Auxilio, un troyano en el Whatsapp #18May

Siempre que recibo mensajes de WhatsApp en donde instan a dar clic en enlaces desconocidos, les respondo y explico que no los voy a abrir porque pudiera ser un virus osea, algún troyano y que pueden dañar el teléfono.

Ahora bien, es extraño observar que en su mayoría son profesionales quienes envían estás ofertas engañosas.

Este domingo, recibí uno de esos mensajes con un enlace en dónde ofrecían para “El Día de las madres» un “regalo espectacular«. Llamó poderosamente mi atención, porque quién lo envió es un capitán.

Sin pensarlo dos veces, le respondí a través de un mensaje de texto, eso sí, de manera respetuosa tratando en lo posible de no herir susceptibilidades.

—Hola querido capitán, ten cuidado con lo que mandas amigo, porque me estás enviando, hoy “día de las madres» un virus, un troyano. ¿A caso quieres que se dañe mi celular? Tu más que nadie deberías conocer de esas conductas delictivas y todo lo demás que se genera a través de internet, en especial sobre los ciberataques a nuestro teléfono y computadoras—

Pasó un largo rato y por fin me contestó, lo hizo por un audio. Lo percibí avergonzado, se disculpó y me comentó que uno de sus superiores también le había llamado la atención por lo mismo y le aconsejó que dejara de enviar ese tipo de mensajes.

De modo que caí en cuenta que mucha gente no conoce de la ciberdelincuencia, Y que todavía a estas alturas de la vida, existen personas como mi amigo el capitan que aún creen en esas ofertas engañosas y caen como inocentes en esas trampas.

Es una alerta que nos obliga a compartir más información útil y de calidad que beneficie a todos, para que seamos más cuidadosos a la hora de compartir un contenido y asegurarnos primero que tan confiable es, ya que los troyanos son programas maliciosos que se camuflan como software legítimo, se infiltran en el dispositivo y se quedan en el fondo es decir no tienen una presencia visible desde allí pueden realizar acciones malintencionadas.

Por su parte, los hackers encargados de propagar los troyanos utilizan técnicas de ingeniería social para engañar a los usuarios y hacer que ellos descarguen y ejecuten el activo infeccioso.

En muchos casos, la carga maliciosa se camufla en un archivo aparentemente inocuo, como videos graciosos, imágenes, archivos de audio, etc

Los troyanos en un dispositivo móvil pueden causar mucho daño robar datos personales, contraseñas números de tarjetas de crédito espionaje a través de micrófonos y cámaras, desvío de llamadas y mensajes de texto, eliminación de archivos y programas importantes, descargas de aplicaciones maliciosas sin consentimiento del usuario.

Los troyanos son uno de los tipos de malware más conocidos y peligrosos que existen, ya que su principal función es infectar y dañar dispositivos electrónicos como computadoras, tablet, smartphone y otros dispositivos inteligentes.

En este sentido, el uso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp se ha vuelto una de las principales fuentes de propagación de troyanos en el mundo.

Es por eso que debemos estar atentos y no dar clic sobre enlaces sospechosos y mucho menos si provienen de contactos desconocidos. Procurar mantener actualizado el software del teléfono móvil y disponer de un software antivirus confiable. Además, es importante educar y alertar a nuestros contactos sobre los posibles riesgos que existen al descargar archivos desconocidos en sus dispositivos.

Compartir información y consejos de seguridad puede ayudar a prevenir la propagación de los troyanos a través de la mensajeria como WhatsApp.

En resumen es importante que las personas adultas y los profesionales tomen medidas para protegerse contra las estafas en línea, así como mantenerse informados sobre los riesgos de seguridad. También deben buscar ayuda de expertos en ciberseguridad si tienen dudas o sospechas de que pueden haber sido víctimas de una estafa.

“Personas muy inteligentes son a menudo engañadas por los hackers, por el phishing. No me excluyó de eso. Se trata de ser más inteligente que un hacker. No de ser inteligente»

Harper Reed

Natividad Castillo P. ( Natty )

[email protected]

