RETACITOS #21May

Venezuela cuenta con una administración a la que en el momento en que se haga un balance, sobre sus logros, méritos y grandes obras públicas, deberán reconocerle que han colocado a la república en las últimas posiciones en todos los ranking internacionales que realizan instituciones se reconocida solvencia internacional. Esta semana se dio a conocer el Índice de Calidad Institucional 2023 (ICI) que elabora anualmente la Red Liberal de América Latina, (Relial) y que hace un análisis de las instituciones políticas y de mercado entre 183 países, cuyo resultado ubica a Venezuela en el lugar 182, sólo superado por Corea del Norte. En el ranking de menor calidad institucional del mundo Venezuela está junto Afganistán (174), Somalia (175), Sudan del norte (176), Libia (177), sudan del Sur (178), Siria (179), Yemen (180), Eritrea (181). Este índice evalúa el estado de las instituciones políticas y económicas mediante factores como el Estado de Derecho, la libertad de prensa, la perfección de la corrupción, la transparencia, la libertad económica y el entorno de inversión en todo el mundo. Comprende cuatro categorías de los Estados en función de la calidad institucional de “buena” , “buena a media”, “media a pobre”, “pobre” “gran necesidad de realizar profundas mejoras”. En este renglón, se encuentra Venezuela. Este año, el análisis del ICI 2023 se centró en la inflación ocasionada por la pandemia de COVID-19 y la crisis en Ucrania, “así como su impacto en Latinoamérica y cómo las instituciones de cada región influyen en la reconstrucción económica y el combate al alza de precios e intereses”. Señaló el profesor Krausse en la presentación del referido informe, donde Venezuela siempre está pasando pena.

La verdad es que no se la están poniendo fácil al sector agrícola venezolano, cuando está comenzando el ciclo de siembra más importante del año, que es el de invierno y el principal escollo con el cual se tienen que enfrentar, es con la falta de combustible, ya que de acuerdo con las estimaciones que realiza Fedeagro, requieren 2,5 millones de litros de diésel diarios para poder realizar el proceso de preparación de suelos y el resto de las actividades. Como nos hizo ruido la cifra, quisimos tener una explicación y Celso Fantinel, amigo permanente de esta sección, nos explicó se trata de las cifras que siempre han manejado, se trata de 16.000 barriles de diésel diarios, que se transforman en 2,5 millones de litros de consumo en cada día de trabajo en el campo, indicando que solamente se están refiriendo a Portuguesa, a lo cual hay sumarle el Guárico y el resto de los estados cuya actividad económica depende básicamente de la agricultura. Recomienda al Gobierno monitorear en forma permanente son los inventarios en los distribuidores o estaciones de servicios agrícolas, gestión que debería adelantar el Ministerio de Agricultura y Tierrras o Pdvsa, pero estamos tan conscientes de las dificultades, que no es que nos quejamos los agricultores de que no hay diésel, también se queja el transporte, se queja la agroindustria, se quejan las Termo, se queja la gente porque pasa calor cuando se producen los cortes de electricidad, porque es que no tenemos reservas, cuando estas se agotan hay que trabajar con el día a día. El líder de los agricultores señaló que el “ciclo de producción más importante” del año como es el de invierno, el cual ya arrancó en los estados Barinas y Portuguesa, recordando que en este periodo se produce la mayor cantidad de maíz blanco, maíz amarillo, arroz y caña de azúcar. Asimismo, insiste en que uno de factores vitales para asegurar el futuro de la agricultura, es la recuperación del crédito bancario, que debe ser una de los objetivos prioritarios, lo cual no pareciera ser fácil para un Estado cuyo flujo de caja no le permite ni siquiera aumentar el salario mínimo a los trabajadores.

Por los vientos que soplan y las carreritas en la que andan muchos personajes de la región, pareciera que el caso de la presunta estafa inmobiliaria con el Conjunto Plaza Mayor, en el Tríángulo del Este, va a comenzar a moverse duro, porque hay varios sectores interesados en buscar una solución y no son precisamente los propietarios de la empresa promotora, aprovechando la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio. Esta semana fue transmitida una entrevista de una persona bastante mayor, que es uno de los afectados en este caso, quien dio muestras de ser una persona muy sensible, ya que mientras narraba que había adquirido un apartamento, destinando todos los ahorros de su vida, y han pasado 15 años y no ha sido posible que reciba su vivienda, terminando su narración llorando con mucho dolor y pesar, cosas que realmente no se pueden seguir permitiendo, mientras el tiempo sigue pasando de manera indetenible y son miles los que hoy se sienten estafados y hoy se están preguntando quien les responde a los usuarios, sobre todo a aquellos que pagaron buena parte de la deuda, por los intereses generados por ese dinero durante estos 15 años, quien se hace responsable de responder ante este reclamo al cual tienen perfecto derecho. Aseguran que ya una Fiscal del Ministerio Publico tiene el caso en sus manos y ya estarían siendo señalados los potenciales activos que serían confiscados, donde se incluye un hotel, una clínica, una reconocida constructora. Se estima que si este caso se le aplica realmente la justicia, son muchas las cabezas que van a rodar, porque para el momento de que la construcción de las edificaciones, como había tanto dinero disponible, comenzaron a desviar los recursos hacia otros negocios y es por eso que la mirada de las autoridades ya no está concentrada en Plaza Mayor, sino en los demás negocios colaterales.

Se pudo conocer que no se descarta que se desempolve el caso de Casa Propia Entidad de Ahorro Préstamo, entidad que fue la principal financista de la obra, hasta que el presidente de la institución se dio cuenta que estaba echándole dinero a un barril sin fondo, pero cuando ya quisieron frenar el desangramiento de CPEAP, ya en las arcas lo que había era papeles, porque los recursos habían sido dilapidados. Lo cierto es que la bola pica y se extiende, porque se anuncia que en los próximos días una subcomisión especial de la Comisión de Administración y Servicios de la AN2020, viajará a Barquisimeto para investigar este tema de la estafa de Plaza Mayor, lamentablemente el vocero del parlamento no es precisamente el más moralmente calificado para adelantar este tipo de averiguaciones, pero en todo caso, veamos qué es lo que dijo el vocero de la AN. Al parecer la comisión se abocará a conocer el caso de unas estafas inmobiliarias que se vienen presentando en Barquisimeto, estado Lara, desde hace algún tiempo, señalando que se ha presentado una denuncia contra la empresa Hispania C.A., una estafa que data del 2006, y hasta la fecha no le han entregado a nadie el inmueble, oficina o local comercial, aun cuando ha sido pagado en un 100% o mucho más. Dijo Julito, dijo que a propósito de haberse aprobado la Ley de Extinción de Dominio, esta ley es susceptible de ser aplicada a estas personas, ya que tienen propiedades que el Estado puede transferir la titularidad como lo establece la Ley, para garantizar y preservar los derechos de las familias que fueron estafadas. Dijo que la Comisión se va a trasladar al Estado va a escuchar a todos los afectados para que se haga justicia. Existe la información que dice que lo que ha impedido que los promotores se salieran con la suya, es que existe una hipoteca sobre la empresa Hispania, firmada por el Sargento de Nirgua, a quien le han ofrecido villas y castillas, se le acercaron de todos los sectores, pero se mantuvo firme y es por eso que la gobernación y la alcaldía mantienen la primera opción.

Al parecer las aguas no terminan de tomar su cauce de normalidad en UNT, siguen los escarceos entre los grupos, las zancadillas se consiguen por docenas y los consejos que buena nota se le han brindado, después de conversar personalmente con cada una de las partes, con excepción del “iluminado” quien nos dicen que solo se le ve la cara cuando va a visitar a su familia, por lo tanto hemos querido molestarlo. Lo que hemos comentado es lo que ustedes mismos han dicho e insisto, hasta tanto no se pongan de acuerdo y dejen a un lado las mezquindades personales y los intereses particulares, continuaran los problemas, hasta que seguramente Manuel Rosales los llame a botón y les diga cuales son los intereses que tienen para estar creando condiciones orientadas a desmembrar el partido, cuando estamos en un proceso de búsqueda de unidad para ir a unas elecciones primarias y escoger el candidato que pudiera enfrentar al Inquilino de Miraflores en el 2024. Lo que genera mayor preocupación que cada grupo responsabiliza a los otros de ser los que filtran las informaciones a Retacitos, se estan aplicando “Ley del Hielo” y existe una especie de cacería de brujas internas- Todos están conscientes, hable largo y tendido con Víctor Hugo Piña, con el Baquiano Lorenzo Monasterios, también largo y tendido y con Guillermo Palacios, entonces señores, siempre he tratado de ser lo más objetivo posible, sobre todo porque no tengo compromisos personales que me aten de ninguna manera, esto es lo que ha me permitido siempre llamar las cosas por su nombre, sin temor a que alguien cuestione mi trabajo profesional, por lo tanto insisto, no sigan dando la cómica y pónganse a trabajar en función del crecimiento de UNT.

El Inquieto Anacobero: El Pendulo Ideológico Latinoamericano y los Chispazos de las Primarias. «La creatividad que envuelve al populismo del más alto nivel en los liderazgos de la región están ocasionando una serie de sismos que se sienten en América y Europa. El socialista Lula salió regañado en Portugal y extendido a la UE en voz de Borrell al pretender inapropiadamente saltarse la línea tradicional de la política exterior de la Itamaraty brasileña al involucrarse en el conflicto Rusia-Ucrania, al final le dijeron «por qué no te callas» . Por otra parte el guerrillero colombiano puso la guinda con el tema del Fiscal neogranadino, lo cual se comenta en los predios santanderianos que le traerá unos muy oscuros nubarrones para su estabilidad futura en el Palacio de Nariño, aunado a todos los escándalos de la mujer del turbante, el affaire de su hijo Nicolasito Petro con los dólares «blanquesinos» para la campaña del padre, los disparates de la afroamericana Vice-Pdta, los detalles del comunista Presidente del Congreso.. Que decir de Nicaragua del cual se desprende un impresentable personaje vinculado a lo peor de lo peor. El chileno Boric pierde por largo el evento comicial del equipo escogido para el revisionismo y futuras propuestas a la constitución chilena. Lo del Perú bate récord mundial en la escala de sustituciones presidenciales. Ya en Bolivia se asoman escenarios que anuncian tempestad. El señor AMLO llegará a la meta con la lengua de corbata y un país peor al que encontró. El Ecuador resistiendo los embates del impresentable Correa implosionando al país y un Presidente Lasso disolviendo el Congreso y adelantando elecciones. En Argentina un Alberto Fernández arrepentido de haber pactado con la «Madama de las corruptelas». Por lo menos el buen respiro del Paraguay. Y en Venezuela la capacidad de asombro se perdió hace un buen rato con la máquina de destrucción jamás imaginada y peor concebida, llevada a cabo por lo más bajo de una barbarie inspirada en los conceptos inhumanos jamás conocidos. Las venas latinoamericanas aún más abiertas y sangrando más rojo que el comunismo pueda acaso imaginarse en algún momento de la historia. Ahh, de Cuba, para qué.»

Son muy malos los tiempos que se están viviendo en estos momentos en sector de la caficultura venezolana. En efecto, conocedoras y expertos en la materia advierten que en estos momentos en cada región catetalera hay café crudo almacenado, a la espera de que mejoren las cosas; lamentablemente el mercado de consumo está invadido por un café marca SR de todos los tipos y tamaños, lo cual se observa con gran profusión en entidades como Táchira, Mérida, Trujillo, Lara y Portuguesa, no es una cuestión fortuita, es una estrategia de comercialización bien organizada, operación al frente de la cual debe estar un “Chivato” muy pesado y mejor enchufado. Aseguran que se trata de grupos muy poderosos que ahora pretenden institucionalizar el cobro de la materia prima en dólares. No hay que olvidar que el café crudo está sujeto a diferentes criterios, porque es más caro aquí que afuera. Advierten que la coseche que viene es “superbuena”, la floración está como nunca antes y el café está engrosando parejo, según los que saben. Lo que complica la situación es el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. El Caficultor y el Intermediario quieren su pago en dólares y el comercio paga a la industria la venta del café molído en bolívares. Circula un comunicado que señala que la Sundde y la CVC, con el apoyo de organismos de seguridad del Estado estan tratando de frenar el ingreso ilegal de café SR al mercado venezolano, incumpliendo los trámites de entrada, careciendo de los permisos sanitarios respectivos para su comercialización a nivel nacional. Sin embargo, el producto sigue entrando por todas partes, en perjuicio de la producción nacional.

No hay que descuidarse. Policía está dando a conocer nuevas modalidades de asalto-extorsión-secuestro. Los delincuentes llegan a: -Restaurantes, Funerarias, .Establecimientos públicos y lugares similares. Ubican a los vehículos estacionados en la parte externa de esos lugares, incluso a los carros estacionados en la calle (frente a garajes de casas), y seleccionan un automóvil al azar. Posteriormente y de manera muy educada, ingresan al establecimiento preguntando por el propietario del vehículo con el correspondiente número de placa. Al identificar al propietario, le dicen de forma amable que su vehículo obstruye el movimiento de otro vehículo, por lo que solicitan -de manera muy educada- la colaboración del propietario para moverlo. En la mayoría de los casos, el propietario del vehículo se identifica y sale de inmediato a movilizar o verificar el lugar de su vehículo. Una vez identificado el propietario del vehículo, y ya fuera del establecimiento, los delincuentes le informan de manera muy discreta e intimidándolo que se trata de un asalto. En algunos casos se llevan el vehículo y dejan a la víctima bajo el resguardo de otros delincuentes. En otros casos, secuestran a la víctima, llevándose con ellos. La obligan a realizar retiros de las cuentas bancarias de la víctima hasta donde su capital ($) le permita, con toda clase de operaciones financieras. En muchos casos, se ha llegado incluso al secuestro de la víctima. Se corre el peligro hasta de perder la vida. Recomendaciones:



1-Evitar en lo posible estacionarse en lugares externos (calles) y sin vigilancia. Si por fuerza mayor debe dejar su automóvil en un estacionamiento externo o en la calle, asegúrese de no bloquear la salida de otros vehículos o estacionarse frente a garajes.

2- Si un desconocido pretende ubicarlo a través de la placa de su vehículo, no se identifique de inmediato; no se exponga sin saber de quién se trata. Busque observar disimuladamente a través del vidrio o desde la puerta del establecimiento o de donde ud. se halle.

3-Pídale al camarero o a otra persona que verifique si es cierto que su auto obstaculiza algún otro vehículo. Si tiene que salir, no se confíe: estos delincuentes pertenecen al crimen organizado. Adopte medidas de seguridad y pídale a sus acompañantes que estén atentos a cualquier situación extraña. Pero no se confíe. Hacerlo puede costarle la vida.

C O R T I C O S

Historias y anécdotas que se cuentan sobre Casa Propia E.A.P, cuyos directivos eran socios del club. Allí trabajó como mesonero un señor de apellido Pinto quien tenía sus ahorros en la entidad, era el que le servia las bebidas y los pasa palos a estos personajes cuando iban a jugar dominó o bolas criollas y era un personaje de plena confianza, quien además les hacía mandados y les compraba los cigarrillos. Afirman que cuando se produce la debacle de la entidad CP, ninguno fue capaz de alertarlo a tiempo y decirle que sacara su dinero; lo cierto es que el Señor Pinto perdió los ahorros de toda la vida y murió en la más absoluta pobreza. A raíz de todos los problemas y las investigaciones que se adelantarán con la estafa de los edificios de Plaza Mayor, donde muchos tendrán que rendir cuentas e incluso es muy probable que algunos vayan presos y otros pierdan partes de sus bienes, se escucha decir a los más viejos: “Esa es la maldición de Pinto”.

Cierto revelan los medios, que el grupo promotor de Plaza Mayor, sigue moviéndose desde la Madre Patria, aumentando las propuestas Económicas, para lograr la liberación de la hipoteca que tiene la empresa y que les impide redondear la faena, ya que es lo único que protege a los propietarios de del Conjunto Residencial Plaza Mayor, porque si se quitan de encima esta espada de Damocles, quedarían libres para negociar los activos. Aseguran que “Porky” ha dicho que esta es la estafa inmobiliaria del siglo y que se mueven con la intención de rasparse también a la gobernación y a la municipalidad, por lo que los dueños de apartamentos y locales comerciales, tienen que estar muy atentos, porque es mucho el dinero que se está moviendo con la intención de lograr liberar la hipoteca. Creemos que si el Fiscal Saab y el Inquilino de Miraflores toman este toro por los cachos, le entregan las viviendas a sus propietarios y sancionan a los responsables de la estafa, aumentarían por lo menos en Lara, su posición en las encuestas, con miras al 2024.



El régimen continúa jugando rudo en el país para «encaratar» el proceso de Primarias. Escogió al muchacho del Furrial para lanzar flechas venenosas de diversos calibres. Juega con disimular temas que apuntan a la confusión, al divisionismo, a la desesperanza y todo lo que le sirva a sus propósitos. La dirigencia y el liderazgo opositor debe tener muy en cuenta que deben alzarse en capacidad y criterios para que sus bases no caigan en la confusión orientada y en la depresión muy insistentemente buscada. Firmeza en sus propósitos, solidaridad.y respeto frente a los adversarios internos. Los números no le dan al régimen para ganar ningún proceso ni al candidato que coloquen. Deben abocarse al trabajo de los mejores, firmes, leales y sobre todo incorruptibles miembros de mesa y sacar a todos a votar. Que se vea la avalancha tricolor copando el territorio patrio para rescatar la Gran Venezuela».

Quienes tenemos muchos kilometrajes de ejercicio profesional y hemos visto correr mucha agua debajo de los puentes, también hemos sido testigos de las épocas de oro de las instituciones gremiales y empresariales, comentario que viene al caso porque recientemente nos tropezamos, casi con sorpresa, con la juramentación de la nueva Junta Directiva de la Cámara Venezolana de la Construcción, uno de los sectores más golpeados económicamente, con una contracción de más del 97% y apenas unos 20.000 empleados. Cubrimos esa fuente y recordamos a Hugo Fonseca Viso, Leopoldo Baptista, Jorge Serrano, René Tineo, Fouad Sayed, Irwin Perret Gentil, Enrique Álvarez Gil. Pues, el tiempo ha pasado y leemos en Twitter que Francisco Pimentel es el nuevo Presidente, a quien no sabemos si felicitar o decirle que está asumiendo un enorme compromiso, pero es una lástima que esto haya pasado por debajo de la mesa.

Muy fea y sórdida la denuncia en la que se señala el decomiso de unas cajas con el logotipo de la Cruz Roja, las cuales supuestamente salieron desde Venezuela, llegaron a Bolivia y desde allí las habrían remitido a Suiza, pero cuando el avión hizo escala en Holanda, se hizo la revisión y se detectó que el contenido eran fajos de billetes en dólares.

Lo que ha causado más extrañeza es que ningún vocero de la Cruz Roja ha salido en los medios de comunicación a explicar cuál es el origen y destino de estos recursos; además no es muy usual que millones de dólares se transporte alegremente en cajas de cartón, donde cualquiera puede meter la mano; tampoco la Cruz Roja Venezolana ha dicho esta boca es mía, el amigo Villarroeal dijeron que miró hacia el techo cuando le preguntaron sobre el escabroso tema.



Acaba de ser electa la nueva Junta Directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad Nacional Experimental del Estado Yaracuy (UNEY), nueva dirigencia que tendrá que enfrentar el gran poder que allí mantiene la “Rectora”, que de acuerdo con el criterio del personal docente, administrativo y la comunidad estudiantil, es la que realmente manda en la institución. Sin embargo, aseguran que ahora el poder de la dama se ha multiplicado, porque al parecer se ha convertido en la suegra del Gobernador, al manos es lo que se conoce. Incluso como anécdota cuentan, que la doña cuando requiere algo, llama por teléfono y expone sus necesidades: “Julito, necesito recursos para ejecutar tales actividades”, al día siguiente tiene la orden, “ pase a buscar los recursos” ¿Qué talco?.

Resulta increíble que ahora los bates quebrados concejales del municipio Torres después dizque obligaron a las madres procesadoras a salir a pedir un supuesto voto de censura contra el alcalde de Torres, al parecer porque este indico que la comida que llega a la comedores escolares no es buena, son muchas escuelas que dan de comer arroz y arepa, sin otro componente o arroz y pasta, o pasta y arepa, a veces unas sopas claritas, y dónde los representantes tienen que colaborar con los aliños, y aunque esto es verdad obligaron a las madres procesadoras a salir a las calles, siendo ellas ahora las que están en el ojo del huracán ya que para nadie es un secreto, que antes cuando distribuían pollos estos desaparecían del menú, los sacaban de las escuelas nada más y nada menos que con la complicidad de los directores, maestros y hasta de los aseadores, muchas de estas madres procesadoras han sido atacadas, fueron obligadas a salir a protestar y les exigen llevar diez personas más, ¿qué talco?, porque si no les suspenden el sueldo y la bolsa Clap.

Gobernador abra los ojos hasta cuándo usted va a permitir que la mafia del agua en Carora siga abusando de los torrenses, sobre todo de los más humildes, que no cuentan con los recursos para comprar cisternas semanales. Mientras funciona el llenadero ubicado en la avenida Rotaría en horario de cinco de la mañana a cinco de la tarde, no ingresa agua a la Planta San Vicente, retrasando el llenado de los tanques para después distribuir, pregúntese quién se beneficia,, no son los cisterneros revise de quien son las manos detrás de la mafia del agua, no se justifica que tengan prioridad llenar los cisternas que distribuir por tuberías, dicen que los cisternas también pagan cinco dólares para llenar, entonces saque la cuenta sesenta cisternas a cinco dólares cada uno, total trescientos dólares diarios, investigue. Además existe unos cisterneros que son patria y muerte con la coordinadora del llenadero, ¿pregúntese por qué los habitantes de la Francisco Torres, están claro de lo que sucede en el sitio?, actúe e investigue y seguro quedará sorprendido .

Una descomunal filtración presenta la tubería Quediches Carora a la altura de la antigua planta de asfalto Yamaro, demasiados millones de litros de agua se pierden ante la mirada indiferente de quienes dirigen la hidrológica, se puede hacer reparación ya que la tubería es de acero, mientras que el resto de la tubería se nota con filtraciones que tienen más de cuatro años, hasta el presente parece que la intención es que deje de funcionar está aducción dado que los planes que han anunciado de recuperación solo son pañitos de agua tibia. Será que el gobernador no habla con Maduro y le recuerda el compromiso de sustituir por tramos está tubería, será que el gobernador puede poner en manos del pueblo el proyecto y que sean estos quienes exijan la obra, será que el flamante diputado Julio Chávez puede solicitar la tubería o volver a presentar el proyecto y de esta manera dejar algo para que las generaciones futuras lo recuerden.



