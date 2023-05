COLUMNA El rincón de los miércoles #24May

En los próximos días se realizarán las elecciones en el reino de España, que vive desde hace algún tiempo una campaña electoral muy movida donde el Partido Popular y el PSOE son los principales protagonistas. Un proceso electoral signado por un duelo entre ambas organizaciones políticas donde parece valer el uso de todas las armas para convencer a millones de electores que han seguido con gran interés las promesas de los aspirantes a los cargos más relevantes en juego, entre ellos al presidente en ejercicio Pedro Sánchez. En Madrid, la buenamoza y competente Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta de la Comunidad busca repetir en el cargo con mucha posibilidad, además de ser una fuerte candidata a la presidencia ocupada por Sánchez en el futuro, quien figura como favorita para ganar la consulta nacional sobre el PSOE, su archienemigo que increíblemente lleva en sus listas a candidatos considerados como militantes de organizaciones terroristas, confundidos con dirigentes como José Luis Rodríguez Zapatero entre los más conocidos. También el PSOE ha pactado con otros grupos de la catadura de ETA, una de las más peligrosas y sanguinarias bandas de delincuentes políticos que aterrorizaron al país en épocas pasadas, reivindicadas hoy por los actuales mandatarios. Los miles de venezolanos que viven hoy en España, según encuestas, se han alineado al Partido Popular y a su candidata en Madrid, Isabel Diaz Ayuso, para repetir su mandato en la Comunidad.

II

- Publicidad -

En el fútbol, uno de los mejores deportes del mundo: se gana y se pierde, como reza el dicho, así tenemos que verlo los aficionados para poder disfrutarlo a plenitud. Lo digo porque hay muchos de los aficionados del Real Madrid que no superan todavía el desagrado que nos produce la derrota del equipo blanco frente al Manchester City en la final de la Champions League. No queremos recordar, por ejemplo, el número de Copas que el equipo exhibe en sus vitrinas del Bernabéu, ni otras campañas donde hemos salido victoriosos, incluso frente al fabuloso equipo de Pep Guardiola. En las próximas campañas de la casa blanca, estamos plenamente seguros, regresará de nuevo la alegría para volver a sonreír cuando de nuevo el Madrid nos regrese de nuevo esa pasión que producen las victorias. Así que Hala Madrid… y más nada… CAOS: El que sufren los que están obligados por las circunstancia de vivir o trabajar en el centro de la ciudad de Miami a consecuencia de un crecimiento acelerado que multiplica la congestión vehicular y otros servicios públicos, especialmente en el llamado Downtown que ya tiene más de 50 manzanas desde la calle 17. Caminar por la Flagler Street o por Brickell ya no es tan fácil como antes…

III

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunió hace días atrás al mayor número de periodistas en una larga rueda de prensa donde tuvo que responder a más de 300 preguntas de reporteros llegados de todas partes del mundo, excepto de Rusia, como es de suponer. El héroe de Ucrania no mostró en ningún momento cansancio ni tuvo un gesto depresivo durante varias horas de la conferencia, tal vez porque está muy acostumbrado a las cámaras de televisión y los micrófonos, porque antes de ser político trabajó como actor en su país. En ese encuentro se corrió la noticia sobre la posibilidad cierta que Estados Unidos acepte enviar a Zelensky una flota de aviones F16, con los cuales asegura ganarle la guerra a Putin, como todo el mundo está deseando.

- Publicidad -

LRM

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí