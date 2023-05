OPINIÓN Los 80, de María de Lourdes Ríos Carmona de Chiossoni #29May

¡Una guara Yuyita!

En una persona como ella, no es absurdo decir, que no se trata de una edad avanzada, en relación de quienes no llegaron a la misma, que en el caso de María de Lourdes Ríos, no es otra cosa que, adelantada, en dos siglos de turbulencias y grandezas, el XX y XXI venezolano que al haberlos vivido, en el marco del bien común, es sin duda, un regalo de Dios.

La existencia humana persigue el objetivo de la felicidad, para lo que hay que saber ganársela y María de Lourdes Ríos Carmona, fue privilegiada, antes de la masificación de la educación, en el llamado «Estado Docente» democrático y pluralista. La música, sería el atractivo en la juventud y la consagración como esposa, madre, abuela, viuda y el amargo sabor del hijo ametrallado. «No toques ese vals, cierra ese piano”

Es un verso del poeta larense Ezequiel Bujanda que María de Lourdes Ríos Carmona si lo tocó. «Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando» es la letra de un viejo tango y el encuentro con Pablo Chiossone Anzola, complementaria la razón existencial de la artista y el jurista, como servidores públicos, para lo que fueron honestos, extraña palabra en la Venezuela petrolera.

A los 17 años, se graduó de profesora de piano dando conciertos en Europa y casi todos los países de América. Si de satisfacciones ha tenido, no hay duda que haber participado en el concurso de Leeds, en el condado de York, donde participaron pianista de 79 países figurando entre las 12 primeras del mundo ¡Una guara Yuyita! Y sus compositores más admirados e interpretados serían Chopin, Mozart y Debussy.

Para el Cronista Herman Garmendia, «Yuyita es predominantemente vocacional del mundo de los sonidos en la especialidad del piano. Antes dijimos que Yuyita era una entusiasta y una jubilosa con divertido sentido del humor, pero un humor congenial, no avinagrado y disociador…

En cuanto a sus aportes ciudadanos, desde 1994 Yuyita Chiossone dirige la Fundación “BANDESIR” (banco sillas de ruedas andaderas, bastones y aparatos ortopédicos, en calidad de comodato, para personas de escasa recursos fundada por la ex primera dama Blanca Rodríguez de Pérez y quien sostiene con orgullo…. “Mientras yo viva y tenga salud mantendré la obra de doña Blanca de Pérez, aunque trabajemos con las uñas”.

En otro orden de aportes, Yuyita de Chiossone, es integrante del Consejo Consultivo de la Ciudad y directora de la Organización Amigos del Casco Histórico de Barquisimeto con destacadas actuaciones junto a otras distinguidas personas que integran las precedentes instituciones, para el rescate del cementerio “Bella Vista” construido a finales del siglo XIX, donde reposan ilustre barquisimetanos.

María de Lourdes Ríos Carmona de Chiossone, no dará lugar a epitafios ordinarios, de románticos de ocasión o de usufructuarios, al mejor estilo del pájaro arrocero, del que nos hablara don Guillermo Morón en su libro «Aquellos animales criollos» porque su estela ha sido superable en ciudadanía, que sólo admite reconocimiento histórico en vida, «salvo prueba en contrario» por citar el terrible apotegma jurídico, que se pueda alegar en nuestro juicio, al contar la feminidad ciudadana, a partir de la hoy galardonado, según el castizo español de Miguel de Cervantes, en su Don Quijote de la Mancha y nuestro cervantino Rafael Cadena, doña Yuyita Chiossoni como te llama el pueblo llano.

Jorge Ramos Guerra

[email protected]

