OPINIÓN Se busca un Emprendedor: En la bicicleta encontramos la felicidad y un trabajo (Parte II) #30May

“Nada se compara con el simple placer de andar en bicicleta“

John F. Kennedy

Continuando con las historias de personas que han hecho de la bicicleta un instrumento de emprendimiento, pero también un camino en busca de la felicidad, traigo la historia de Antonella Pesenti.

Antonella Pesenti 33 años, diseñadora de bicicletas de carga, tiene pareja y dos hijos. Vive en Milán, una metrópolis de la región de Lombardía en el norte de Italia y es una capital mundial de la moda y el diseño. En ella se encuentra la bolsa de valores nacional y es un núcleo financiero también conocido por sus exclusivos restaurantes y tiendas. La catedral gótica de Milán y el convento Santa Maria delle Grazie, que alberga el mural «La última cena» de Leonardo da Vinci, son testigos de siglos de arte y cultura. 1.352 millones (2017). Milán es conocida, por la destacada ópera La Scala, el castillo medieval Sforza, la deslumbrante galería comercial Vittorio Emanuele II y el legado de Leonardo Da Vinci. Milán también es famosa por su arte, historia, arquitectura y fútbol.

Tiene el Proyecto Superbike con el que puedes llevar de todo, desde niños a perros y a equipos de picnic. Comenta, que ha crecido en el asiento de las dos ruedas de mi abuelo, pero luego en la bicicleta de mi mama. Ahora llevo a mis hijos, la historia se repite. Siempre he soñado con una bicicleta que se adaptara a mis necesidades, por lo tanto un vehículo que sustituye al coche, entonces con maletero, un lugar cubierto parameter a los niños y ruedas grandes que no entraran en las vías del tranvía. Pero me costó mucho encontrar un articulo asi, por lo tanto decide diseñarlo yo misma. En Italia se venden más bicicletas que coches y la economía de la bicicleta está creando empleos, pero ha sido duro encontrar fondos. He debido hacer otros trabajos para poder montar mi tienda de bicicletas.

Las bicicletas que diseño se utilizan para llevar las cargas diarias como compras de comida, el bolso del gimnasio, los niños con sus patinetas, pero también lo que necesitas para un picnic, el perro o un instrumento musical.

Antonella Pesenti ha decidido convertir su pasión por las bicicletas de carga en un negocio ambicioso, trayendo una propuesta de movilidad innovadora y ecológica a Italia.

Amor por la sostenibilidad y las herramientas digitales: el éxito de Frida Bike

Intuición, sostenibilidad, pasión y un plan de crecimiento dictado por las oportunidades digitales: esta es la receta con la que nació y creció Frida Bike, una pequeña empresa milanesa que fue una de las primeras en vender en Italia un vehículo especial como la cargo-bike. Bicicletas equipadas con compartimentos, trolleys o extensiones que te permiten transportar cómodamente a otros pasajeros u objetos voluminosos.

La marca fue fundada por Antonella Pesenti, quien descubrió la belleza y la practicidad de la carga en 2015. “Nunca tuve un automóvil debido a una elección ambiental y una cuestión de costo, pero con el nacimiento de mis hijos tuve que abandonar mi querida bicicleta”, dice. “Luego, durante un viaje a Copenhague, vi a muchas madres montando bicicletas de carga con sus hijos, lo probé y me enamoré de la idea”.

En el norte de Europa, de hecho, las llamadas «bicicletas de transporte» están cada vez más extendidas, porque ayudan a descongestionar el tráfico, no contaminan y garantizan un viaje cómodo y práctico. “Es un medio de transporte completo. Puede transportar hasta 150 kg y, en ocasiones, tiene un compartimento de carga más grande que el del maletero de un coche. Al principio solo estaba yo en Milán con una bicicleta de carga, pero muchas madres me detuvieron para obtener información. Planteé la pregunta, creando la cultura y comenzando a reunir a la comunidad de trabajadores de carga italianos. Hoy importo bicicletas de Dinamarca, las ensamblo y hago reparaciones para mis clientes”.

Frida Bike tiene una tienda en Milán, pero el verdadero motor de la actividad está representado por la tecnología digital: de hecho, gracias a una cuidadosa gestión del perfil de actividad.

Antonella ha podido dar a conocer su realidad en los últimos años. “Los usuarios encuentran el sitio de Frida Bike más del 50% de las veces directamente desde la página de inicio de Google, luego llegan las redes sociales y el boca a boca. Las fotos de Frida Bike en el Business Profile de Google tienen más visualizaciones que las de la web oficial. Y Google Maps, muy utilizado por los clientes para encontrar una tienda de bicicletas cerca de ellos o la mía, ofrece horarios actualizados en tiempo real, más que el sitio web oficial. Estas herramientas las activé yo mismo, realmente están al alcance de cualquiera. Sin Google mi crecimiento hubiera sido muy lento. Si hubiera abierto la tienda hace veinte años, vendiendo un producto tan particular, creo que hubiera durado un mes y luego hubiera cerrado”.

Además de esto, Frida Bike también utiliza su canal de YouTube para patrocinar sus productos y difundir la cultura de las bicicletas de carga. En definitiva, el futuro de las actividades de este tipo, según Antonella, es el escaparate online: aprovechando las oportunidades que ofrece la digitalización es posible obtener resultados gratificantes incluso cuando se emprenden iniciativas valientes.

Me estimula la idea de poder solucionar uno de los problemas de los padres, viajar. Me cansa la parte contable, las matemáticas no es lo mio.

Definitivamente, deseo continuar por el camino que ya he andado, me encuentro con más y más bicicletas de carga en la ciudad y esto me hace pensar que las cosas van en la dirección correcta.

CONTINUARÁ…

Italo Olivo

