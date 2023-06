Henri Falcón: «Hay que dejar el tabú con el tema del Triángulo de Este y buscar soluciones entre todos» #1Jun

Ante los últimos señalamientos referentes al Triángulo del Este, el ex gobernador y líder del partiodo Futuro Henri Falcón llamó a una reunión para explicar de manera extensa algunos pormenores de ese asunto que involucra a esa zona de Barquisimeto y algunos terrenos y estructuras allí ubicadas y que a lo largo de los años ha generado diversas polémicas.

«Invité a todos los medios de comunicación, fuerzas vivas y entes públicos y privados de la región a que estuvieran presentes, porque estoy seguro que muchas de las cosas que voy a decir aquí no las conocen«, indicó Falcón.

«Lo que queremos es buscar una solución, no complicar las cosas y que si hubo errores, sí los hubo… La verdad es como el silencio, a veces es incómoda, pero siempre es necesaria», indicó Falcón durante su intervención en las instalaciones del Colegio de Ingenieros de Barquisimeto.

«En su momento Barquisimeto llegó a ser reverenciada como la primera ciudad de Venezuela», dijo al remontarse a sus tiempos de alcalde del municipio Iribarren hace más de 20 años porque según explicó, en aquel momento su gestión organizó la planificación, el desarrollo, la participación y la inclusión», indicó textualmente.

«Había que dejar el tema tabú y abordar esa temática y ese es el tema que le corresponde a un alcalde porque como lo establece la constitución, este debe promover el desarrollo local y un alcalde puede ser político dentro de su partido, pero cuando tiene que sentarse con el sector productivo y con los gremios, no va como militante o jefe de un partido, va como alcalde de la ciudad». señaló Falcón

Ante la puesta en la palestra del caso del Triángulo del este, Henri Falcón manifestó «hay gente que si alguien le dice algo del Gobierno, entonces lo ponen contra la pared porque se convirtió en un tema tabú y por años mucho se especula y de esa especulación se comienzan a tejer opiniones alejadas de la verdad».

«A mi me correspondió asumir la gestión como alcalde en el año 2000 y lo que encontramos fue una desarticulación total desde el punto de vista institucional y el problema más grande del municipio era que no permitía desarrollar hacia afuera. De esos tiempos señaló el ex alcalde que había descontrol en materia de recaudación tributaria, catastro, control urbano y todo lo que giraba alrededor de la alcaldía y los gestores que traficaban alrededor de la alcaldía«.

Falcón hizo mención además de otros temas puntuales como el Complejo Ferial, los tererrenos ubicados al lado de la Flor de Venezuela, las avenidas Argimiro Bracamonte y Críspulo Benítez Fontruvel y algunos conjuntos residenciales o edificios que permanecen en ese sector inconclusos o desocupados y que forman parte de los señalamientos hechos en algunos medios de comunicación social regionales, situaciones de las cuales dijo está dispuesto a aportar soluciones.

