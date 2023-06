Rafael Narváez: No reactivar programas de trasplantes es un crimen #2Jun

El ex parlamentario y abogado defensor por los derechos civiles Rafael Narváez condenó la falta de sensibilidad por parte del ministerio de la salud con más de 3 millones de venezolanos que padecen de una enfermedad renal.

“Los centros de diálisis no están prestando un buen servicio por qué la mayoría de las máquinas dializadoras están en pésimas condiciones, mientras que los sistemas de hemodiálisis es muy deficiente y los pacientes deben realizarse los exámenes de laboratorio en centros privados al igual que llevar los medicamentos por qué en estos centros no los hay, es una carrera contra la muerte por qué el Estado no está garantizando el protocolo a los pacientes de realizarse la diálisis tres veces por semana que cuando funciona deben madrugar y hacer cola para esperar el turno del tratamiento”, dijo.

- Publicidad -

Recordó además que el 1 de junio 2023 se cumplieron 6 años de paralización del programa de transplantes ocasionando la muerte de 78 niños y adolescentes con deficiencias renales que no pudieron obtener la donación de órganos, esta situación es inhumana por parte del Estado expresó el defensor por los derechos civiles.

Para finalizar el ex parlamentario hizo un llamado nuevamente al defensor del pueblo para que asuma sus atribuciones establecidas en nuestra CRBV y se coloque al frente de esta campaña que iniciamos por la vida de los pacientes crónicos, la exigencia es la reactivación del programa de transplantes y colocar en funcionamiento todos los centros de diálisis en el país.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. - Publicidad - ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí