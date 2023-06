Luis Florido: Presidente Lula Venezuela no vive una narrativa, sino una crisis que ha dejado pobre el 90% de la población #6Jun

Condenar y rechazar las afirmaciones del presidente de Brasil Luiz Inacio Lula Da Silva en la cumbre de presidentes sudamericanos celebrada en el país brasilero, al señalar que la situación en Venezuela es una narrativa, cuando la realidad es que los venezolanos enfrentan una crisis humanitaria compleja, con la destrucción de la economía en un 80 por ciento, que ha dejado pobre el 90% de la población, acuerda el diputado por el estado Lara, Luis Florido, del partido Un Nuevo Tiempo.

En la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional legítima, celebrada este martes vía telemática, el diputado Florido intervino en el debate sobre la visita de Nicolás Maduro a Brasil y su consecuente rechazo por la sociedad democrática.

El parlamentario larense concentró su intervención en las afirmaciones del presidente brasilero, Lula Da Silva sobre la situación de Venezuela, en ese sentido subrayó que lo que ha ocurrido en Venezuela “no se puede banalizar, relativizar y mucho menos minimizarlo, como trató de hacer el presidente Lula, en los días pasados cuando habló de que lo que ocurre en Venezuela es una narrativa”.

“Señor presidente Lula, no es una narrativa cuando usted habla de la destrucción del 80 por ciento de la economía, que ha dejado pobre el 90 por ciento de la población y no me hable de sanciones porque esto viene desde el año 2017 cuando no había sanciones para absolutamente nadie. En esa oportunidad no se conseguía ni papel toilette, ni leche, ni caraotas, es decir que la destrucción de la economía viene por un régimen que ha aplicado un modelo fracasado, no solo en Venezuela, sino en otros países de América Latina y del mundo”, aseguró el diputado de UNT.

Reiteró que la destrucción de la economía venezolana ha generado pobreza, al punto que cerca del 90 por ciento de la población es pobre, la mayoría de los venezolanos tiene un ingreso por debajo de 5 dólares al mes y los jubilados y pensionados cerca de 2 dólares.

“Los jubilados que trabajaron toda su vida por el país presidente Lula, usted que siempre fue un dirigente sindical y defensor de los trabajadores, ganan menos de 5 dólares al mes y ahora se ha creado una nueva forma de esclavitud en el salario y en el empleo, porque se bonificaron todos los ingresos de los venezolanos”, apuntó el parlamentario larense.

Destacó que en Venezuela no hay seguridad social y que para ir a un hospital hay que llevar todos los insumos, subrayando al mandatario brasilero, que esto no es una narrativa, sino una realidad tangible de cada venezolano.

Agregó Florido que la ONU que no es una organización privada, a través del Consejo de los Derechos Humanos, creo una comisión independiente para investigas la situación de violación de derechos humanos en Venezuela, que funciona desde el año 2019 y en uno de sus informes se habló de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes.

“Estamos hablando de informes de las Naciones Unidas que certifican al presidente Lula que lo que ocurre en Venezuela no es una narrativa. Si hablamos del ambiente este gobierno acabó con el Arco Minero, con zonas que son santuarios de la fauna, la flora, eso ha ocurrido en Venezuela la degradación incluso del ambiente”, precisó el legislador larense.

Dijo que a todo este panorama se le suma el déficit de democracia que ha impedido elegir al venezolano, diferente en Brasil que hay poderes autónomos que permitieron que Lula saliera de la cárcel y ser elegido nuevamente presidente, como ocurrió con Petro en Colombia, quien tuvo las garantías que le dio el sistema interamericano y el pueblo colombiano lo apoyó, eso no ha sido posible en Venezuela.

Llamó a la reflexión al presidente Lula, que los venezolanos quieren que la región entienda que se requiere de la Comunidad Internacional para volver a la democracia y que sea el voto libre quien decida quién será el presidente de Venezuela en el 2024.

“Necesitamos de la Comunidad Internacional, que no le dé la espalda a los 7 millones de venezolanos que salieron por la frontera huyendo, arriesgándose en la Selva del Darién y el Río Grande en busca de un futuro mejor. Queremos que vuelvan, pero con oportunidades y para eso toda la región tiene que dedicarse a que en Venezuela tengamos elecciones libres para el año 2024, que permitan una competencia donde todos puedan aspirar a ser presidente y ser electos. No les pedimos que defiendan a la oposición, les pedimos que defiendan la democracia”, precisó el diputado Florido.

