Nadie se rinde: Adultos mayores seguirán exigiendo sus derechos y calidad de vida en las calles #6Jun

Los adultos mayores no se rinden y continuarán en las calles exigiendo sus derechos y una mejor calidad de vida, por cuanto hasta estos momentos, todas las ofertas hechas por el Gobierno con miras a mejorar sus condiciones, no han sido más que pura demagogia, mientras el “cerco” se va haciendo más estrecho.

Para Luis Cano, presidente de la Intercepcional de Jubilados y Sobrevivientes, ya se ha vuelto cotidiano el entorno de precariedad en el que se encuentran los adultos mayores en todo el país, siendo más preocupante para aquellos que viven en regiones apartadas de los principales centros poblados.

El vocero gremial se mostró escéptico ante los planteamientos del Gobierno venezolano en cuanto a la búsqueda de mejores condiciones de los jubilados y pensionados, tales como: el proyecto de Ley del Adulto Mayor, aprobado en 2021 por la Asamblea Nacional o el caso de la línea de asistencia establecida por Ministerio Público.

“Estas acciones y promesas vienen siendo pura demagogia, al final no tienen ningún efecto”; precisó.

Denunció que, el escaso pago de las pensiones, las trabas para conseguir medicinas; la precariedad en los sistemas de salud, entre otros problemas, se han convertido en la normalidad de la vejez en Venezuela.

Se recuerda que hace algunos años atrás, un periodista extranjero hizo un trabajo sobre la situación en la que vivían los adultos mayores y concluyó expresando que “Venezuela es el peor lugar del mundo para envejecer”.

Cano adelantó que en los siguientes días, diferentes asociaciones de jubilados continuarán realizando acciones de calle en conjunto, para exigir sus derechos, aunque no precisó las fechas de estas movilizaciones, ratificando que no están dispuestos a doblegarse en sus posiciones, hasta tanto no tengan respuestas efectivas por parte del Ejecutivo Nacional.

