OPINIÓN Se busca un Emprendedor: En la bicicleta encontramos la felicidad y un trabajo (Parte II) #6Jun

“La bici es libertad para arrancar, parar, continuar, disfrutar de la ruta a la velocidad adecuada. O deambular sin rumbo fijo“

Ludovica Casellati

Continuando con las historias de personas que han hecho de la bicicleta un instrumento de emprendimiento, pero también un camino en busca de la felicidad, les traigo hoy la historia de Ludovica Casellati.

- Publicidad -

De ejecutiva a editora de una revista online, gracias a dos ruedas encontró su camino.

Ludovica Casellati nació en Bolzano, considerada un puente entre el norte y el sur de Europa debido a los tres idiomas que se hablan en Tirol del Sur (italiano, alemán y ladino) Tirol del Sur, o Alto Adige, es una provincia en el noreste de Italia. Comprende parte de la cordillera de los Dolomites, con cumbres calizas como los Tres Picos de Lavaredo. El lago Pragser Wildsee (Lago di Braies) se encuentra en un valle atravesado por senderos, incluido uno que conduce a la meseta alta de Plätzwiese (Prato Piazza). La estación de esquí de Kronplatz (Plan de Corones) dispone de pistas, además de un teleférico a la cima del monte Kronplatz. Cuenta con una población de 520.891. Tiene 46 años, editora de una revista online dedicada al mundo de la bicicleta llamado viagginbici.com, vive en Padua, una ciudad en la región del Véneto en el norte de Italia. Es conocido por los frescos de Giotto en su Capilla Scrovegni de 1303–05 y la gran Basílica de San Antonio del siglo XIII. La basílica, con sus cúpulas de estilo bizantino y notables obras de arte, contiene la tumba del santo homónimo. En el casco antiguo de Padua hay calles con arcadas y elegantes cafés frecuentados por estudiantes de la Universidad de Padua, establecida en 1222, con una población de 209,829 con el marido y un hijo.

En 1995 se licenció en derecho por la Universidad de Padua: inmediatamente después se incorporó a Mediaset –donde realizó diversos cursos de marketing y publicidad y prácticas en Tg4 y Studio Aperto– y luego en Publitalia, la concesionaria de Mediaset, donde permaneció hasta 2012 también convirtiéndose en un ejecutivo. Casellati además es periodista independiente y durante años también editó la columna dominical «Piensa en rosa» en el diario Il Gazzettino.

- Publicidad -

En este contexto, en 2019 publicó el libro «La Bici della Felicità«, una especie de ABC del ciclista lento: cómo acercarse a este vehículo, consejos para la compra, los parámetros a evaluar para elegir el modelo adecuado, biciterapia, ciclosofía y cómo llevar a familiares y amigos a dar un paseo en bicicleta.

Cuando le preguntan qué ha aportado el ciclismo a su vida, contesta que te cambia el punto de vista y le da más sabor al viajar. Le encanta su ritmo lento, ese que te hace saborear las cosas. Para mí es el lugar donde nacen las ideas. Luego cuando le preguntan de cuando convirtió su pasión en una profesión y confiesa que en un viaje a Francia. En ese momento yo era gerente de Publitalia. Acepté hacer un viaje en bicicleta con mi esposo y mi hijo pequeño y descubrí un mundo. Todavía recuerdo el hermoso ambiente de complicidad que se creó entre los tres. A mi regreso compré el dominio Viagginbici.com y lo puse en una gaveta. Cuando en el 2013 deje Mediaset, lo pesqué y me dije, ahora empiezo a pedalear. Me convertí en editor y empresario. La principal dificultad que he encontrado es la burocracia que quita cualquier entusiasmo. Cuando le piden que señale los puntos positivos y negativos de todo esto, señala que cultiva su pasión. Por otro lado, las subidas, tanto reales como metafóricas me cansan. Cuando trabajas para ti mismo y solo, como en mi caso, no te puedes permitir el tomar decisiones equivocadas. En sus planes futuros está ver crecer su revista online. La web es inmensa, ser leído es un éxito y un desafío. Estoy satisfecha de mi primer libro electrónico, una guía de Milán en bicicleta, con itinerarios temáticos en la ciudad y sus alrededores, que se puede descargar de forma gratuita desde el sitio web.

Definitivamente, en su libro LA BICICLETA DE FELICIDAD, expresa que, un viaje en bicicleta es sinónimo de emociones. El viento en tu cabello, la adrenalina en circulación, la emoción de la velocidad y el slalom entre los autos parados en la fila. La bicicleta es dinamismo y movimiento, es pasar momentos inmersos en la naturaleza. Una vez descubierto, es un compañero de vida. Es amor al primer pedal.

Un libro dedicado a los amantes de la bicicleta, principiantes y aquellos que quieren subirse al sillín.

Italo Olivo

www.iolivo.com

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí