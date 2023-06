Son titulares martes #6Jun

Paralizan producción de gasolina en refinerías de Paraguaná y las colas se intensifican en todo el país

Mediante rifas se estaría sorteando en algunos estados, a qué estación de servicio se le surtirá combustible. Solo en Venezuela

Regresa el pico y placa para surtir gasolina en Falcón

Monitor Salud denunció irregularidades en remodelaciones del Hospital Universitario de Caracas

Más de 90% del sector construcción estuvo paralizado durante el primer semestre de 2023 en Nueva Esparta

Diosdado Cabello justifica agresión contra Henrique Capriles Radonski: «Cuando ellos van a una comunidad, sin duda, van a provocar al pueblo»

Se registró fuerte fluctuación eléctrica en varios estados de Venezuela

Cierran la Falcón-Zulia para exigir a Pdvsa el saneamiento del golfete

En Margarita recurren a los pozos para subsistir ante la escasez de agua

Tras cuatro años de suspensión, se reactivaron los intercambios por vía marítima entre Venezuela y la isla de Aruba

Nueva fluctuación eléctrica este lunes alarmó a ciudadanos

En Boca de Aroa trancaron la Morón-Coro hartos de los apagones

Corpoelec suspende servicio a empresas de alojamiento turístico en Caroní por no pagar factura de relleno sanitario. No menos de 10 empresas de alojamiento, restaurantes y agencias de viaje han cerrado temporalmente, al no tener capacidad para pagar el servicio de aseo urbano y mantenimiento de relleno sanitario.

Rutaca inició operaciones hacia Maturín: Tendrá dos frecuencias semanales

Reactivarán vuelos internacionales con ruta Maturín – Santo Domingo

Jesús María Casal asegura que hay protección de identidad del votante a pesar de asistencia de CNE en primaria

Venezuela y Aruba reanudan el intercambio comercial luego de cuatro años

Defensor del Pueblo: La corrupción compromete la capacidad de proteger los derechos humanos

La Comisión Técnica de la Primaria informó que contará con la asistencia del CNE.

Las universidades modifican o eliminan sus pruebas de ingreso por falta de aspirantes

Guaidó: No sería sorpresa que Maduro haya financiado campaña de Petro

Alertan mancha kilométrica de petróleo en el Lago de Maracaibo

Restablecen acceso hacia el pueblo de Choroní

Fuertes lluvias causaron inundaciones en Guanare.

Gobernador de Barinas pide ayuda al Ejecutivo para solventar daños ocasionados por las lluvias en la entidad.

Onda tropical genera lluvias con descargas eléctricas en parte del país

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en gran parte de Venezuela para este martes.

CNE publica Registro Electoral con ocho meses de retraso: Más de 20 millones de electores registrados

Disminuye cantidad de inscritos en el Registro Electoral y el CNE no da explicación

Venezolanos en el exterior podrán votar en primarias previa actualización de su dirección.

Pacientes renales en crisis: denuncian que máquinas de diálisis en hospitales de Barquisimeto están dañadas

Comerciantes del Táchira: «Empresas están siendo llevadas a la extinción»

Video viral en el que se observa a un «cuida carros» dar dinero a un oficial de la PNB en Caracas

Digitel y Movistar aumentan nuevamente el precio de sus planes y servicios

Dólar: 26,46 – Paralelo: 27,80 – Bitcoin: 25.646,30

BCV inyectó al mercado cambiario US$54 millones este lunes

OVF: Inflación de Venezuela subió 5,1 puntos en mayo y quedó en 7,6%, la acumulada se ubicó en 84,9% y la anualizada en 458%

Saren impone a extranjeros alcabalas virtuales para el registro de documentos

BCV lanza nueva intervención cambiaria con una venta de US$54 millones para estabilizar el dólar paralelo

Leopoldo López: Benedetti tendrá que aclarar ante la justicia como recibió dinero sucio de Maduro para campaña de Petro

Anonymous lanza advertencia a Gustavo Petro: «Fue elegido corruptamente. Surgirán elementos clave”

INTERNACIONALES

Revelan audios donde Benedetti confiesa haber obtenido 15.000 millones de pesos para campaña de Petro

Petro: En mi gobierno ni en la campaña se recibió dinero del narcotráfico

Benedetti: «En un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago»

Canciller Álvaro Leyva aseguró que Armando Benedetti reconoció ser un «drogadicto»

Benedetti denuncia supuesta campaña de desprestigio en su contra

En Colombia hay división de poderes. El Fiscal General tiene la última palabra.

Fiscalía de Colombia confirmó levantamiento de la orden de captura contra el jefe del ELN

CNE de Colombia llama a Laura Sarabia y Armando Benedetti a rendir testimonio en investigación sobre supuestas irregularidades en campaña Petro, tras polémicos audios

Suspendido el debate de las reformas por la “crisis política” que atraviesa el gobierno de Petro

Petro compara la crisis de «Niñeragate» con el caso de Pedro Castillo en Perú

«¿Todo bien en casa?»: el mensaje de Bukele tras escándalo político en Colombia

Milton Rengifo Hernández es el nuevo Embajador de Colombia en Venezuela

Nuevo embajador de Colombia ocultó antiguos tuits en donde rogaba que Maduro cayera

“El pacto con el diablo metió al país en un infierno”: fuerte crítica de Ingrid Betancourt a Gustavo Petro

EEUU negó que altos funcionarios se hayan reunido con Armando Benedetti

Petro acusa a sus “rivales políticos” de aprovechar los audios de Benedetti para de intentar un «golpe blando”

Laura Sarabia se defenderá de los «ataques humillantes» de Armando Benedetti

“Me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas”: Benedetti se compara con Osama Bin Laden

“Qué tal que uno diga quién fue el que puso la plata en la Costa”, la amenaza de Benedetti a Sarabia por dineros de campaña

“Ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”

Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial, por Twitter: Ahora nos enteramos que quien le financió la campaña a Petro fue Maduro. Los recursos transitaron por el clan Torres allegado a Benedetti.

Ucrania ha lanzado ataques aéreos contra 15 concentraciones de tropas rusas en 24 horas

Hombres armados matan a 54 personas en el noroeste y centro de Nigeria

OMS planea crear un pasaporte mundial de salud inspirado en modelo europeo

Revelaron detalles del escándalo del caso «Narcovuelo» que conmociona a Bolivia

Tiembla la izquierda en Bolivia: Evo atacó brutalmente a Luis Arce tras escándalo de caso del «Narcovuelo» a España

Restablecen servicio de trenes en India tras 51 horas del mortífero accidente

Aruba confirma que reanudó sus relaciones comerciales con Venezuela

Declaran culpables a cuatro adolescentes en Francia por acosar a un compañero gay que se quitó la vida

Ucrania asegura que más de 210.000 soldados rusos han sido abatidos desde febrero de 2022

Corte salvadoreña condena a exviceministro de Defensa a devolver 121.000 dólares al Estado

Fuertes lluvias dejan más de 500 rescatados y seis ríos desbordados en Ecuador

Juez desvincula a Cristina Fernández de la causa conocida como «ruta del dinero K»

Oklahoma aprueba la primera escuela religiosa en concesión de EE.UU.

Colombia cerró la frontera a vehículos de transporte público venezolanos

Panamá abre proceso para la obtención de licencias de cannabis medicinal

Al menos 82 estudiantes fueron envenenadas en dos colegios en Afganistán

Catástrofe en desarrollo: Rusia destruyó embalse que arrasará con poblados en Ucrania

Suben precios del petróleo tras la decisión unilateral de Arabia Saudita de recortar la producción

Fuertes lluvias afectan a 12 mil personas en frontera entre Ecuador y Colombia

Lluvias dejan al menos 15 muertos y 8 desaparecidos en Haití

Hungría «sin prisa» para que Suecia entre a la OTAN

Rusia inicia ejercicios navales tácticos en el Pacífico y el Báltico

Cadenas de TV rusas fueron hackeadas y difundieron un ‘deepfake’ de Putin

Radios rusas difunden debido a «un ciberataque» un falso discurso de Putin alertando de una «invasión» desde Ucrania.

Rusia denuncia ataques ucranianos y Ucrania acusa a Moscú de desinformar

Persecución en Cuba: la dictadura detuvo a tres opositores que habían convocado a una conferencia de prensa.

Cuba, el país donde hasta un dolor de muelas es un calvario

Exvicepresidente de EE.UU. Mike Pence presentó su candidatura para las elecciones de 2024

EEUU demanda al gigante de las criptomonedas Binance por violar sus normas bursátiles

Las criptomonedas en caída tras acusaciones de la SEC contra Binance

Apple se lanza al mundo de la realidad virtual y anuncia sus gafas de realidad mixta

Comisión Europea advierte que Twitter debe hacer ajustes para seguir operando en la región

El MET Museum de Nueva York devuelve 550.000 dólares a la plataforma FTX de criptomonedas.

Microsoft pagará 20 millones de dólares para zanjar acusación de recopilar información de menores en EEUU.

Spotify despide al 2% de la plantilla y concentra casi todas las salidas en el negocio de podcast.

Se cumplen 100 años del nacimiento del artista plástico Jesús Rafael Soto

Shakira y Lewis Hamilton reavivan los rumores al posar juntos en Barcelona

DEPORTES

Daniel Dhers representará a Venezuela en los Juegos Panamericanos 2023

Venezuela Sub23 cae en penales ante Costa Rica en el torneo Maurice Revello

Súper Liga de Baloncesto 4tos de Final:

Gladiadores 93–66 Guaiqueríes

Cocodrilos 84–86 Piratas

Guaros 73–61 Brillantes

Trotamundos 74–81 Broncos

Venezuela cae en penales ante Costa Rica en el torneo Maurice Revello

