COLUMNA El rincón de los miércoles #7Jun

No estoy muy seguro del éxito de la reunión de Brasil convocada recientemente por el impresentable de Lula Da Silva donde asistieron presidentes de países latinoamericanos identificados con la izquierda rabiosa, no todo fieles seguidores del extremismo ideológico que inunda el caribe. Estaba cantado, como suele decirse, que la estrella sería el representante venezolano, muy poco afecto a esos viajes al exterior, pero Lula, pienso yo, le garantiza la seguridad personal y la simpatía de los invitados. Como saben tres de ellos se salieron del redil y se mostraron ligeramente críticos con la presencia del venezolano en un análisis de gestión, el representante de Chile y el final estuvo a cargo de los guardaespaldas de Maduro que atacaron con saña a los reporteros brasileños que intentaban entrevistar al molesto visitante. Otro que intentó buscar algún protagonista fue Gustavo Petro en su rol del canciller del régimen, y nos imaginamos traductor de Lula a quien no se le entiende nada cuando habla. En ese encuentro,creo, se habló de todo menos de democracia, se los aseguro. OTRA COSA: Un primero de junio de 1926 nacía en Los Ángeles una niña llamada Norma Jeane Mortenson, quien fuera uno de los símbolos sexuales más populares de la década entre 1950 y principios de los 60. Hasta hoy no ha nacido ninguna otra mujer tan hermosa y voluptuosa como ella, fue conocida en todo el planeta como Marylin Monroe.

II

Confieso sin temor mis simpatías por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pero me preocupa su fragilidad física, como ha ocurrido la semana pasada cuando tropezó y cayó al piso durante a una ceremonia militar, provocando comentarios de sus adversarios sobre su avanzada edad y competir en las próximas elecciones. Está claro que Biden no piensa participar en un evento deportivo, que requiere esfuerzos propios de un atleta de competencia, sino de un talento superior para dirigir un país como EE. UU. Trump, su rival, no es que sea un chaval, apenas le lleva un año y medio, creo… Julio Iglesias está furioso con una noticia sobre una presunta enfermedad que le aleja de los escenarios. Dijo que su ausencia se debió a unas semanas de vacaciones en República Dominicana donde se refugió para escribir un libro de memorias.

III

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que un 60 por ciento de la población de América Latina y del Caribe no está de acuerdo con recibir a migrantes venezolanos, especialmente en Perú y Ecuador, además detectan en Colombia un 78 por ciento de rechazo a los venezolanos en Colombia. El informe revela además, estima en 7 millones de venezolanos ha decidido abandonar su país desde 1990 hasta la fecha. Solo en tres lugares parece donde los venezolanos son discretamente recibidos, ellos son Costa Rica, República Dominicana y Barbados. Los motivos de ese sentimiento colectivo tiene que ver, según un estudio de los motivos del rechazo tiene que ver con el aumento de la delincuencia atribuida a los migrantes venezolanos, Donde tampoco los quieren es en México… SÉPALO: Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela dejaría el cargo como consecuencia de viajes no autorizados del diplomático después de descubrirse unas chuzadas como se conocen escuchas ilegales. También saldrá del gobierno otra funcionaria del despacho de Gustavo Petro. Pendientes de esta crisis y el destino final de los sancionados, especialmente de Benedetti…

IV

Es posible que no lo crean, pero una revista asegura que la ciudad de Nueva York se está hundiendo a una media de uno o dos milímetros al año conforme se comprime la tierra, un proceso que se acelera por el enorme peso de la ciudad. Nos preguntamos cuánto pesa hoy Barquisimeto que no soporta mucho peso por la escasez de agua. En la llamada Gran Manzana hay más de un millón de edificios repartidos en los cinco barrios… REGALO: El que le hizo Ben Affleck a su mujer, la hermosa Jennifer López, le costó 60 millones de dólares, una mansión en Beverly Hills, en California de 12 habitaciones y 24 baños, está recién construida con un gran estilo contemporáneo con grandes vistas a las montañas. JLO tendrá su propio gimnasio y un ring de boxeo para Ben. Al menos eso dicen las revistas. Eso se llama, simplemente amor del bueno… ADIOS A BENZEMA: El goleador del Real Madrid se marchara de la Casa Blanca después de 14 años de éxitos, dejando un gran compromiso para quien lo sustituya. La prensa deportiva asegura que Karim jugará en el futuro en Arabia Saudita donde le pagarán 200 millones por dos años con el ATTIHad.

SÉPALO: Mientras la guerrilla colombiana secuestra a pescadores en el norte del país, el Presidente Gustavo Petro retoma la negociación de paz con los líderes del ELN suspendiendo la orden de captura, especialmente de sus dirigentes principales que se encuentran en La Habana.

LRM

