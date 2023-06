Asistencia técnica del CNE en primaria opositora mantiene el debate en plena etapa de postulaciones #8Jun

Trabajo de : www.correodelcaroni.com/

Luego de que la Comisión Nacional de Primaria informó que solicitará la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) para los comicios de la oposición política se mantiene el debate entre quienes respaldan la decisión y sus detractores. No todos los partidos han fijado una posición al respecto.

Es de recordar que el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, sostuvo que habrá protección de la identidad de los electores a pesar de que usen el captahuellas, y que este solo se usaría para evitar la usurpación de la identidad, pero no para guardar datos.

“Esa asistencia técnica no compromete la conducción del proceso por parte de la Comisión Nacional de Primaria”, afirmó.

El lunes 5 de junio comenzó el proceso de postulaciones para las primarias, que se extenderá hasta el 23 de junio. Hasta ahora no hay confirmación de ninguna precandidatura inscrita formalmente.

Entre quienes respaldan la asistencia técnica del CNE en las primarias está el precandidato de Primero Justicia, Henrique Capriles.

El presidente de este partido en el estado Bolívar, Rachid Yasbek, reiteró que apoyan toda decisión que venga de la Comisión Nacional de Primaria. Cuestionó que este tema se use como una “estrategia propagandista” para estimular la desmotivación para la participación en las primarias opositoras.

“Lo hicimos en 2015. En 2013, Capriles ganó las elecciones en Bolívar, en noviembre de 2021 hubiésemos ganado si íbamos unido, en 2017 Velásquez ganó las elecciones. Si nos organizamos y nos movilizamos tendremos un triunfo contundente en el país. Lamento que haya sectores que hablen del CNE como si fuera el coco, aunque nosotros en el pasado lo hicimos y es parte de nuestros errores”, afirmó Yasbek.

Acotó que la llamada lista Tascón no nació del CNE, pero sí del Partido Socialista Unido de Venezuela que sacó copias de quienes firmaron solicitando un referendo revocatorio a Hugo Chávez.

Otro de los respaldos sobre el tema viene del precandidato Benjamín Rausseo y Roberto Enríquez. Este último dijo sobre la polémica decisión: “Yo con mucho respeto les pido que le bajen dos, que respetemos a la Comisión de Primaria y lo más importante, que respetemos a todos los venezolanos para que estas primarias nos salgan bien y sean el punto de partida hacia la democracia y hacia la libertad”.

Los ni-ni

Entre los precandidatos hay quienes si bien en su momento han manifestado su desacuerdo con una asistencia técnica del CNE en las primarias opositoras, aseguran que se respetarán cualquier decisión de la Comisión Nacional de Primaria.

Tal es el caso de César Pérez Vivas; Tamara Adrián, quien dice que no se opone pero considera que se deben definir esas condiciones. Freddy Superlano ha dicho otras veces que apoyará cualquier decisión de la Comisión Nacional de Primaria. Sin embargo, su partido Voluntad Popular no ha definido su ruta a seguir con respecto a este tema. No obstante, el dirigente Juan Guaidó escribió en su cuenta en Twitter: “El CNE está tutelado por la dictadura, no puede tener control de la primaria. Es deber de la comisión de primaria garantizar y proteger la identidad del elector y tener el 100% de contingencia para evitar saboteo del régimen”.

Detractores

El precandidato de La Causa R, Andrés Velásquez, denunció que entre la Plataforma Unitaria Democrática hay factores “que insisten en entregar nuestras primarias al régimen». La primaria es una política de lucha contra la dictadura. Es un instrumento de reto y desafío al régimen. Por lo tanto, es un absurdo ponerlas en manos de Nicolás Maduro”.

A su juicio, la asistencia del CNE en las primarias opositoras reduce la participación porque “inhibe a aquellos ciudadanos que quieren mantener en reserva su identidad, porque el sistema automatizado del CNE no se los garantiza”.

En el caso de Vente Venezuela, Perkins Rocha, enlace del Comando María Corina con la Comisión Nacional de Primaria, instó a aclarar las condiciones de esa asistencia técnica del CNE para el 22 de octubre.

A juicio del partido que lidera María Corina Machado, no hay claridad sobre qué tanta incidencia tendrá el ente electoral en este proceso interno.

“¿Los venezolanos saben que la Comisión Nacional de Primaria ha venido tratando con el CNE? ¿Cuáles son esas especificaciones? ¿De qué trata esa asistencia técnica? ¿La identidad de los electores está resguardada? ¿Cómo y cuándo se contarán los venezolanos en el exterior?”, refirió Rocha en un video en Twitter donde leyó un comunicado del partido.

Asimismo, Vente Venezuela instó a suspender las postulaciones hasta tanto la Comisión Nacional de Primaria aclare las dudas sobre la participación del CNE.

El periodista especializado en temas electorales, Eugenio Martínez, recordó que la asistencia del CNE se basaría en la solicitud de la Comisión Nacional de Primaria de habilitar 5 mil centros de votación y 7 mil máquinas. Todavía falta la respuesta por parte del ente rector. El resto del proceso, incluyendo el anuncio de los resultados, es potestad de la comisión, como se hizo en las primarias de 2012 y 2015.

Sin embargo, considera que también es importante que la comisión dé respuesta oficial a las preguntas de Vente Venezuela para evitar que en el elector se estimule la no participación por las dudas que se puedan generar sobre este proceso.

