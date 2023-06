AvanceIMP Capriles desde Lara: La primaria es muy importante para fortalecer la unidad #8Jun

El precandidato por el partido Primero Justicia a la elección primaria de la oposición, Henrique Capriles Randonski, visitó la tarde de este jueves 8 de junio el pueblo de Santa Rosa, estado Lara, desde donde destacó la importancia del proceso del 22 de octubre para fortalecer la unidad de los factores democráticos.

«Creo que la primaria es muy importante, tiene que ser una primaria con una amplia participación de los venezolanos, que todos vivan donde vivan tengan la posibilidad de expresarse, para que tengamos una primaria donde salgamos fortalecidos, donde haya una candidatura unitaria para recuperar el país», declaró a los medios de comunicación.

«Soy una persona que está convocando a un proyecto de la Venezuela del encuentro. No esperen que este servidor que hoy les está hablando excluya, yo estoy aquí para sumar», agregó Capriles.

De igual forma, se pronunció ante la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral acompañe el proceso de primaria.

«Creo que esta primaria debe ser con el Consejo Nacional Electoral porque esa logística, esas máquinas, todo lo que involucra el uso de los centros de votación, el cotillón todo, es un derecho que tenemos los venezolanos. Nosotros tenemos el derecho de ejercer nuestros derechos», dijo.

Por otra parte, el dirigente político señaló que durante su estadía en Lara ha podido observar las largas colas por combustibles a las afueras de las estaciones de servicio, situación que lamentó y rechazó.

«¿Por qué en Venezuela tiene que haber cola para surtir combustible? Este es el peor gobierno en la historia de este país. Estamos en Lara, no estamos hablando de un estado que sea pequeño y que no tenga la importancia que tiene el estado Lara. Sabemos la importancia que tiene Lara para este país. ¿Cómo trabaja la gente si no hay gasolina?, sentenció.

Por último, aseguró que a pesar de las agresiones que ha sufrido en los últimos días, continuará recorriendo el país promoviendo su candidatura de cara al proceso de primaria del 22 de octubre.

