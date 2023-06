Denuncian aumento de las horas sin servicio eléctrico en Barquisimeto y Cabudare #8Jun

En los últimos días han aumentado las horas en las que las personas permanecen sin el servicio eléctrico en Cabudare y Barquisimeto, teniendo un promedio de entre 6 y 7 horas sin poder contar con el servicio.

De acuerdo al grupo ciudadano Activos por la Luz, quienes desde 2020 llevan registro de los cortes prolongados en gran parte del estado Lara, este miércoles 7 de junio registraron al menos 3 sectores sin fluido eléctrico, uno en el municipio Iribarren y dos en Palavecino donde reportaron 2 cortes de 7 horas y 3 minutos de duración.

El día martes, habían compartido a través de sus redes sociales que las personas reportaron cortes en al menos 6 sectores, dos en Iribarren, con duración de 6 horas y cuatro comunidades en Palavecino, donde estuvieron a oscuras al menos por 9 horas.

Las personas han indicado que este problema del servicio eléctrico afecta en el suministro de agua también, pues al no contar con el servicio de luz los motores y estaciones de bombeo no funcionan, por lo que no se envía el agua a las comunidades.

Desde el Movimiento Unidos por el Agua y los Derechos Humanos han manifestado su preocupación resaltando que “la situación que estamos viviendo con los cortes eléctricos que regresaron es grave, hay fallas muy severas en el suministro de agua en todo el estado. Sabemos que si no tenemos electricidad, no puede haber rebombeo”, ha alertado Alcides Pérez, miembro del movimiento.

