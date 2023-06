Djokovic a un paso de la historia en el Roland Garros #10Jun

Novak Djokovic jugará una nueva final de Grand Slam en Roland Garros después de imponerse a un lesionado Carlos Alcaraz, que jugó con calambres en su pierna derecha desde el principio del tercer set, por lo que el tenista sueco se hizo con el pase a la última instancia donde se medirá a Casper Ruud e irá por su título No. 23 de Grand Slam.

El serbio alcanzó las semifinales de Roland Garros por duodécima vez en 19 años. Con un récord de 6-5 en esa ronda, Djokovic llegó al encuentro cediendo un solo set por el camino, exactamente igual que Alcaraz. Además, el ganador de 22 títulos de Grand Slam asaltó la semifinal con una marca de 14-17 contra rivales que estaban en el No. 1, pero habiendo ganado los tres últimos: ante Andy Murray (Doha 2017), y contra Rafael Nadal (Wimbledon 2018 y ATP Cup 2020).

De coronarse en este Abierto de Francia, Djokovic se alzaría como el tenista masculino con más majors en la historia, además, igualaría la gesta de Serena Williams, quien es la tenista con más títulos de Grand Slam en la Era Abierta (23). De esta manera ambos quedarían como los dos jugadores con más majors en toda la historia.

Por su parte, Casper Ruud ya tiene en su haber tres finales de Grand Slam, el noruego ha dejado atrás las dificultades de la temporada para desplegar su mejor tenis en la Philippe Chatrier, donde tendrá una nueva oportunidad de sumar su primer gran cetro.

«Va a ser muy duro, seguro. Va a pelear por 23º Grand Slam, yo por el primero. Intentaré jugar sin presión y simplemente disfrutar del momento. Esa fue mi mentalidad del año pasado, pero no se me dio. Me gustaría hacerlo mejor esta temporada, veremos si he ganado algo de mis dos últimas finales del año pasado. Estar de vuelta es una sensación genial. No creía o pensaba al principio del torneo que llegaría a la final. Di lo mejor de mí, por supuesto, en cada partido. Fui duelo a duelo. El domingo tendré el desafío más duro del año, seguro, al enfrentarme a Nole

La gran final de Roland Garros se disputará mañana domingo a las 8:30 a.m. (hora de Venezuela).

