OPINIÓN Apatía hacia los politiqueros #13Jun

En el ejercicio de mi carrera como periodista he tenido la oportunidad de conocer a venezolanos de todas las esferas de nuestra sociedad, de recorrer las barriadas, residencias, las calles de Venezuela y entrevistar desde el exilio a políticos, artistas, deportistas y emprendedores. Haciendo un balance de todos estos años, llego a la conclusión de que nuestra gente ha ido perdiendo la fe en la política y algunos hasta renunciaron a la idea de que recuperemos nuestra democracia. No obstante también he observado que el espíritu indoblegable del pueblo sigue en pie, lo veo en los rostros de los congéneres que trabajan día a día por llevar el pan a sus casas y por dejar el nombre de nuestro tricolor en alto, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Una cosa necesitamos: unirnos. La urgencia de la unión demanda que dejemos de lado todas las diferencias que en el pasado nos separaron como pueblo. Desde el exilio son cada vez más los paisanos que me cuentan sus ideas y me plantean proyectos para hacer en pro de nuestra gente. Casi todos me dicen que nuestra comunidad venezolana a pesar de ser una de las más preparadas y mejor valoradas en el mundo, sigue estando desunida. Nunca antes estuvimos tan alejados. Es cierto que el chavismo nos separó, pero nuestra meta libertaria y el amor que sentimos por nuestra tierra nos hará caminar unidos, hacia el verdadero significado de nuestro credo.

He hablado en otros artículos míos sobre la urgencia de contar con nuevos dirigentes políticos en Venezuela, he explicado que existen muchos líderes en todas las esferas de nuestra sociedad. En este momento muchos de ellos son desconocidos pero más temprano que tarde irrumpirán ante la opinión pública y emergerá el cambio definitivo que nos lleve al advenimiento de nuestra democracia.

Hemos vivido una larga noche pero está a punto de alumbrar un nuevo amanecer. Es necesario volver a implicarnos en la política, no para ser parte del viejo cogollo que dice ser de oposición, ni para hacerle el juego a la dictadura de Maduro, sino para refundar al país y movilizar al pueblo a las calles en una epopeya que nos haga liberar nuevamente a Venezuela; la gloriosa tierra que Simón Bolívar emancipó por primera vez.

Grant Torres

Twitter:@granttorres

Instagram:@granttorresmusica

