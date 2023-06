Eurovisión Junior 2023 en Niza: apuestas y pronósticos

Cada año, un representante de cada país europeo, canta para defender el título, o para ganarlo. Se trata del evento musical tradicional de Europa, y las estrellas que se presentan allí tienen una excelente oportunidad para convertirse en éxitos internacionales. Existen muchas razones para ver el festival de Eurovisión Junior 2023, y una de ellas son las apuestas.

Como cada año, las apuestas sobre quien ganará el festival son muy variadas, pero, analizando la información que se conoce, además de los grandes favoritos, podemos tener una idea de quienes tienen más probabilidades de ganar. Descubre en este artículo todos los detalles sobre el Eurovision Junior 2023 en Niza.

Participantes del Eurovision Junior 2023 en Niza

El Festival de la Canción de Eurovisión Junior es un concurso musical televisivo, organizado por la Unión Europea de Radiodifusión, que se celebra anualmente. En este evento, una gran variedad de artistas se presentan ante el público de Europa para conseguir el premio final para su país.

Algunos de los principales detalles de este famoso concurso se muestran en la siguiente tabla.

Tipo Festival infantil de música Géneros musicales Todos Primera emisión 15 noviembre 2003 Sede Europa Participantes Niños de entre 9 y 14 años Premio Trofeo y un certificado

En este año, al igual que los anteriores estarán presentes los géneros de música más populares en cada uno de los países del continente, demostrando la gran diversidad cultural presente en cada uno de nuestros países europeos, y dándole el premio a quien, con un single, sea capaz de conquistar los corazones de Europa y de los jueces. Estos serán los participantes y sus respectivos singles:

Blanca Paloma “Eaea”: España.

Loreen “Tattoo”: Suiza.

Mea Muller “I wrote a song”: Reino Unido.

Noa Kirel “Unicorn”: Israel.

Teya y Selena “where the hell is Edgar”: Austria.

Vesna “My sister’s crown”: República Checa.

Käärijä “Cha Cha Cha”: Finlandia.

La Zarra “Évidemment”: Francia.

Tvorchi “Hearts of Steel”: Ucrania.

Alessandra Mele “Queen of kings”: Noruega.

Estos 10 artistas son quienes intentarán dar un espectáculo memorable, y varios de ellos tienen verdaderas oportunidades de llevarse el micrófono de cristal. Más aún, entendiendo el contexto del que provienen y los hits que cantarán, los cuales pueden ser escuchados en tu plataforma favorita.

¿Cómo se eligen los participantes?

Eurovisión tiene sus métodos estructurados para elegir el cantante que representará a cada país, sin embargo, lo más importante son los castings. En el caso de España, es RTVE quien realiza la selección del artista. El proceso empieza con una fase online, donde los prospectos envían sus trabajos para ser seleccionados a la segunda fase.

Esta segunda fase es un casting que, en el caso de España, se hace en Madrid, y que permitirá elegir al mejor de todos. Una vez hecho esto, cada sucursal propone a su cantante, y estos serán quienes participen en el Eurovisión Junior.

¿Quién podría ganar el festival?

La competencia parece estar reñida, ya que la mayoría de artistas vienen pisando fuerte en el festival. El Eaea de Blanca Paloma ha conquistado los corazones de Europa en varios festivales. Por supuesto, tiene el apoyo del voto popular en España, pero los jueces serán quienes deberán elegir al final, la canción es pegadiza y cautivante, pero no es la única que ha sido descrito así.

Loreen con su “Tattoo”, viene con una pisada fuerte y mucho apoyo, y su canción encabeza los favoritos en las apuestas. Y La Zarra, con lo patrióticos que suelen ser los franceses, y con lo llamativa que es su canción, tiene muchas probabilidades de voltear la tortilla a su favor.

Cabe destacar que no solo el single es posible campeón, sino el espectáculo que este pueda ofrecer a los jueces y a los televidentes, por lo que un buen consejo para esta ocasión sería ver algunos conciertos de los artistas a los que quieres apoyar y apostar por ellos.

De cualquier manera, el orden en el que las apuestas han ubicado a los posibles ganadores es el siguiente, según RTVE:

Suecia.

Finlandia.

Ucrania.

Noruega.

España.

Israel.

Austria.

Chequia.

Francia.

Reino Unido.

La posición de Finlandia en el segundo lugar es interesante, ya que hace 17 no llegaba tan alto. Fue en ese entonces que la banda Lordi ganó el festival en Grecia, con la poderosa “Hard Rock Hallelujah”, y el tercer lugar de Ucrania, indica que el dúo tiene oportunidad de repetir la victoria, lo cual sin dudas es un importante incentivo, en medio de la actual crisis que vive ese país.

¿Qué podría modificar las apuestas?

A pesar de que actualmente este es el orden de los países y artistas más apoyados en los sitios de apuestas, claramente existe una probabilidad de que el resultado sorprenda a más de uno. Como hemos venido explicando, cada una de las canciones presentadas en el festival tienen el potencial de ganar el micrófono de cristal.

El performance, por otro lado, es lo que realmente hará la diferencia. Esto no es como America’s Got Talent o The Voice, donde se presentan artistas más o menos desconocidos para buscar el estrellato. De hecho, los participantes de este festival cuentan con cierto renombre en su país, y han ganado ya varios otros festivales en otras partes de Europa.

Es por ello que, para ganar, el jurado no buscará parámetros como la afinación, y las letras de las canciones ya las conocen. Lo que ellos buscan en realidad, es que el espectáculo sea memorable y que el público vote por su favorito. Puedes apostar desde casa en sitios web como Slotozilla, quienes, además, te darán 25 giros gratis por registro, por si te apetece jugar un rato en su casino online.

El Eurovisión Junior 2023 en Niza promete ser uno de los espectáculos más grandes en mucho tiempo, y seguramente el más memorable en Europa después de reanudada la actividad económica tras la pandemia.

¿Qué ganan los ganadores del Eurovisión Junior 2023?

El ganador del micrófono de oro claramente tendrá muchas más oportunidades para incrementar el alcance de su música, ganando mucho público en poco tiempo, y posibles contratos con importantes productoras, como suele ocurrir con este tipo de eventos abiertos tanto al público en general como a posibles socios comerciales.

La carrera musical de los participantes también podría dispararse repentinamente y podrán posicionar su single entre los más escuchados en las listas de reproducción. Por supuesto, el Eurovisión es un lugar ideal para las excentricidades, y el mundo de la música está lleno de memes instantáneos que lograron que ese artista recorriera el mundo mucho más rápido, gracias al poder de internet y las redes sociales.

El festival es actualmente una tradición, que funciona para hacer conocer a grandes artistas nacionales y para promover la cultura, sin embargo, los ganadores del evento no obtienen premios económicos.

A pesar de esto, podría decirse que, aunque el evento no de premios en metálico, la difusión del programa, que se transmitirá en vivo a través de la televisión y seguramente a través de Streaming, permite que los artistas obtengan una exposición que, sin lugar a dudas, es lo suficientemente importante como para pagar las cuentas.

Gran parte de los fondos recaudados por el evento se suelen destinar a causas benéficas, y para financiar la celebración de la próxima emisión del mismo.

Por otro lado, cabe destacar que muchas marcas importantes estarán al pendiente del evento, aparte de los patrocinadores, para ofrecerles contratos millonarios a quienes se hagan con los primeros lugares de la competición.

Es por ello que cada año se demuestra la gran competitividad que existe entre estos artistas, ya que no solo se trata del reconocimiento, y la importancia que tiene el evento para la música comercial, sino que se trata de una oportunidad para hacer que sus carreras se disparen en todo el mundo.

Para concluir

De ninguna manera se puede dudar de que el Festival de Eurovisión Junior es uno de los eventos musicales y artísticos más esperados cada año. No cabe duda de la influencia que ha tenido en las últimas décadas, ya que muchos de los artistas que se presentarán en él se convertirán en estrellas de talla internacional, solo queda esperar, apostar, y que gane el mejor.

