VIDEO Capriles: La Comisión de Primaria ha tomado una decisión que en mi opinión es la correcta #16Jun

Este viernes 16 de junio, el candidato a la Primaria por el partido Primero Justicia, Henrique Capriles Radonski, aseguró que la Comisión Nacional de Primaria (CNP) tomó la decisión correcta de organizar una elección manual y autónoma el próximo 22 de octubre.

“La Comisión de Primaria ha tomado una decisión que en mi opinión es la correcta, no tenía otra alternativa, no se podía seguir dilatando el proceso. Tiene que ser una primaria que cubra todo el territorio nacional, no puede ser una primaria para un sector del país”, señaló a través de su cuenta en Twitter.

Nuestro apoyo a la Comisión Nacional de Primaria. Ahora más que nunca estamos llamados a estar unidos y organizados por Venezuela. pic.twitter.com/hS0xMPGZgY — Henrique Capriles R. (@hcapriles) June 16, 2023

Capriles indicó que la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) es una estrategia de Nicolás Maduro.

“Maduro se vió en un callejón donde ya le era muy difícil una negativa, y tomó el camino de implosionar el CNE y crear una crisis en el CNE, una crisis institucional”, manifestó el exgobernador del estado Miranda.

