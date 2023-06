COLUMNA Soliloquios de café: ¡Incomprensible destrucción! (Parte II) #18Jun

El inmenso amor que tengo a mi única Patria Venezuela no me dejen entender…

¿Cómo y por qué, en forma despiadada, se está destruyendo al país que otrora fue llamado “TIERRA DE GRACIA” y comparado con el “EDÉN”?

- Publicidad -

La situación que estamos soportando un extenso segmento de la población, sobreviviendo a un tormentoso mal de calamidades, supongo que no es el resultado de la incapacidad, ineficiencia e ineficacia de un grupito unido en apetencias personales y en pos del lucro fácil y avaro que no tienen apego en ocultar, sino que, presuntamente, es el resultado de la implementación de un sistema perfectamente planificado, el sometimiento de una gran mayoría de venezolanos dispersos y divididos en sus convicciones, pero que suplican un mejor bienestar, en contraposición de una minoría impunemente corrupta y delictiva.

Deben tomar en cuenta mi ignorancia, sobre todo en política, no es mi objetivo ofender o establecer culpabilidades, la lógica y la razón me inspiran a llevarles mi opinión, recordándoles que soy un ser humano y, por lo tanto, sujeto a cometer errores, de favor pido, que de ser así se me convenza y corrija…

La productividad

- Publicidad -

Es la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados para obtenerla.

Es la relación que existe entre los insumos y los productos de un sistema productivo. A menudo es conveniente medir esta relación como el cociente de la producción entre los insumos. “Mayor producción, mismos insumos, la productividad mejora” o también se tiene que “Menor número de insumos para misma producción, la productividad mejora”.

Es la razón aritmética de producto a insumo, dentro de un período determinado, con la debida consideración de calidad.

Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción.

También puede definirse como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad, la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida.

La productividad evalúa la capacidad de un sistema para elaborar los productos que son requeridos y a la vez el grado en que aprovechan los recursos utilizados, es decir, el valor agregado. Una mayor productividad utilizando los mismos recursos o produciendo los mismos bienes o servicios resulta en una mayor para la capacidad de rentabilidad.

Productividad total de los factores.

La productividad total de los factores (PTF) se define como el aumento o disminución de los rendimientos en la variación de cualquiera de los factores que intervienen en la producción: trabajo, tierra, capital o técnica, entre otros.

Se relaciona con el rendimiento del proceso económico medido en unidades físicas o monetarias, por relación entre factores empleados y productos obtenidos. Es uno de los términos que define el objetivo del subsistema técnico de la organización.

La productividad total de los factores (PTF) está asociada a la medición de la tecnología y la eficiencia técnica en relación con las variaciones interanuales o ritmo de crecimiento. La Eficiencia técnica puede ser explicada por la eficiencia “pura” y la eficiencia a escala (tamaño de la unidad productiva). Regularmente la PTF debe relacionarse con el ritmo de crecimiento poblacional, de tal manera que la medición de la productividad debe considerar los cambios en la tecnología y como los productores se asocian a esa determinada tecnología para contribuir al ritmo de crecimiento poblacional (Zúñiga-González, 2012).

“El bienestar del país depende de su productividad”.

Cuanto más pueda producir por hora, menores serán sus costos de producción y mayores serán sus resultados. Muchos cambios que afectan la eficiencia de la mano de obra no cuestan un centavo, por lo que estos son excelentes puntos de partida si está listo para reforzar las operaciones. (Domínguez Machuca, 1995)

Factores humanos que afectan la productividad Su gente mantiene su negocio en funcionamiento, por lo que su bienestar y capacitación continua son esenciales para una productividad y rentabilidad óptimas…

Tomando como guías estos criterios transcritos de Wikipedia, presumo que es posible preguntar:

¿Cómo se puede ser productivo en un país con hiperestaflación, donde entre otros males como el deterioro del servicio de salud y del suministros de agua potable, no hay estabilidad en el servicio eléctrico, donde no hay combustibles y que, supuestamente, del poco que existe, se toma una gran parte y se exporta para ayudar a una isla caribeña, un país donde se derrochan miles de millones de horas hombres laborales haciendo colas, durante días para surtirse de un poquito de gasolina, mientras los responsables piden calma y aceptación mientras los productores agropecuarios, en incontrolada desesperación, botan sus cosechas porque los alimentos se les pudren al no poderlos llevar a los sitios de consumo?

Cuánto me gustaría saber la opinión de los responsables que aceptaron la autoridad para solventar los problemas del país, tal vez me hagan entender que estoy equivocado…

CONTINUARÁ…

Maximiliano Pérez Apóstol

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí