Inicia casting virtual rumbo al Reinado de la Feria Internacional de Barquisimeto 2023 #19Jun

La Alcaldía del municipio Iribarren y la Corporación de Turismo de Barquisimeto (CORTUBAR) anunciaron el inicio del casting virtual para las futuras aspirantes al Reinado de la Feria Internacional de Barquisimeto 2023.

Este concurso, que llega a su edición número 46, elegirá en septiembre a la Reina de Barquisimeto, Reina del Turismo y Reina del Deporte para la temporada 2023/2024.

Las ganadoras obtendrán una beca completa en la Universidad Fermín Toro (UFT) para pregrado o postgrado.

Las aspirantes deben enviar sus recaudos al correo [email protected] para tener la opción de participar en el casting final en julio.

Los requisitos incluyen ser Iribarrense o demostrar más de 15 años viviendo en el municipio, tener entre 18 y 27 años, no haber participado en sesiones fotográficas o videos con contenido erótico o pornográfico, no tener antecedentes penales ni estar sometida a procedimientos legales, haber completado el Bachillerato y no tener compromisos vigentes con otros concursos de belleza.

Los recaudos incluyen foto de la cédula de identidad, foto de la Partida de Nacimiento, foto de perfil y cuerpo completo, usuario de Instagram y resumen curricular.

Las seleccionadas contarán con una amplia formación por parte de la organización que incluye cuidados de salud, clases teórico-prácticas, introducción al deporte y actividades recreativas durante la temporada del concurso.

