Luis Vicente León: La presión del régimen sobre la oposición para amplificar su división y desmotivar el voto será gigante #20Jun 

La presión del régimen sobre la oposición para amplificar su división y desmotivar el voto será gigante, aseguró el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, a través de su cuenta oficial en Twitter, donde ha venido adelantando las estrategias del oficialismo para enquistarse en el poder.

Advierte que la sorpresa sería que no lo supiera y se dejara llevar de nuevo a la fallida estrategia de ladrido de perro echado y abstención, alertando nuevamente que la unidad y participación son los únicos antídotos.

Asimismo expone en su cuenta en las redes sociales, que la oposición tiene que agotar las vías para unificarse. Afirma que si no lo logra, igual tiene que participar, para que sea la gente, de manera espontánea, la que se aglutina.

Advierte que lo que no puede estar planteado es que se abstenga. Aunque tenga que ir como en procesión del Nazareno, planteamientos que están muy claros y que tienen como destino la dirigencia política de la oposición en el país, que no puede continuar adoptando la política del avestruz, de enterrar la cabeza para no enterarse de lo que ocurre a su alrededor.

