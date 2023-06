OPINIÓN El nuevo periodismo radiofónico más próximo que nunca #23Jun

Desde la aparición de la primera radio oficial la KDKD en noviembre de 1920 en Pittsburgh, Estados Unidos, el periodismo radiofónico ha fluctuado entre el reflejo y el temporal.

El predominio del primero ha sido prolongado hasta el extremo de que el género emergió sin lenguaje propio. El mismo fue tomado de los periódicos en lo que se conoció como diarios del aire y luego radio periódicos. Es decir, que éste nació sin perfil original por falta de producción propia.

- Publicidad -

La gestación de su lenguaje tiene sus expresiones en los revolucionarios aportes del periodista estadounidense Edward R. Murrow. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial llama a su equipo de la CBS a romper con el uso de periódicos y teletipos. Éste alegaba que los mismos estaban hechos para el ojo humano y no para el oído. Según su parecer el periodismo radiofónico es: temporal, inespacial y emocional.

Se trata de las más importantes contribuciones al desarrollo de este género por su carácter científico en cuanto a la elaboración de noticias por radio. Murrow lo aprovisiona de técnica, arte y método vigentes en esta época del tercer milenio. Técnica para su uso eficaz. Arte por la estética sonora. Y, método para trabajar con certeza la forma de comunicar noticias para el oído humano con brevedad, sencillez y precisión al máximo.

Pero lamentablemente, en la radiodifusión de los países latinoamericanos ha brillado por su ausencia el verdadero periodismo radiofónico, cuya naturaleza es lo temporal. La excepción es Caracol de Colombia donde sus habitantes se informan primero por la radio.

- Publicidad -

Una de las fortalezas de la emblemática cadena colombiana es la participación en sus noticiarios de un numeroso equipo de: productores, narradores, anclas, redactores, analistas, guionistas, reporteros y corresponsales. Más el empleo de la mayoría de formatos informativos los cuales le suministran atractivo y fuerza a la noticia.

En sus emisiones está descartado copiar noticias de los periódicos, la televisión y plataformas electrónicas. Los informativos se sustentan en la producción propia con tecnología de punta.

Con todo, precisemos que éste no es un problema únicamente tecnológico. En tal sentido no basta con tener la tecnología más avanzada si no se dispone de personal capacitado para usarla a fondo, al igual que una cuantiosa inversión económica para realizar esta nueva forma de periodismo.

Con la hemorragia noticiosa de la actualidad, que emana de internet, no tiene cabida un noticiero con contenidos de 24 y 48 horas atrás. Además complicado por la falta de adaptación como lo plantea María Pilar Martínez Costa.

Sostiene la investigadora española que toda información, procedente de otros medios, debe ajustarse para la radiodifusión en cumplimiento de sus códigos comunicacionales. Pero la exigencia mayor sigue siendo la producción original.

La noticia por radio está sujeta a una constante mutación que varía en exiguo tiempo durante la jornada del día. Por lo que se impone el empleo de la actualidad lo que conlleva a las versiones o nuevas caras de la información en corto tiempo. Máxime que en radio la actualidad e interés de una noticia impactante decae en el lapso de una hora.

Aunque se puede prolongar por un tiempo más largo como ocurrió en diciembre de 1979, cuando EEUU invade Panamá a la caza del general Manuel Antonio Noriega. Esa noticia Caracol la mantuvo continuamente en el aire por veintiún (21) horas.

En estos tiempos del tercer milenio globalizado se dispone de más medios para la difusión de la noticia. Primero el más inmediato la radio, luego internet con la web, le sigue la telefonía celular, el satélite y la variedad de las redes sociales.

El nuevo periodismo radiofónico es de naturaleza temporal labrado ahora con tecnología digital difundido por la multimedia o radio visión donde desempeña un papel sobresaliente ante los otros soportes. Más la activa y determinante participación del periodista con su creatividad.

Por supuesto la prioridad es la de la comunicación sonora complementada con los contenidos fragmentados de textos e imágenes como videos y fotos. La presencia múltiple en la web, que demanda la intervención de un amplio equipo de trabajo. El hipertexto que incluye el lenguaje sonoro consustancial a la radio.

El periodismo radial de hoy se registra en otro contexto tecnológico en permanente mutación. Por lo que sigue planteado el relato movido con verbos en tiempo presente al que se refiere el periodista Efraín Gaitán. Hecho a partir del formato de la noticia pasando por la utilización a fondo de los restantes formatos.

En esta nueva realidad tiene amplia cabida la explicación y el análisis de la noticia. pues estamos ante un oyente más exigente, informado y crítico inserto en las redes sociales donde hace de emisor. Ha desaparecido el oyente tradicional y pasivo sustituido por el activo inserto en la amplitud de las redes sociales.

También la labor de un nuevo tipo de periodista. Un comunicador social multicultural, con dominio del análisis, redacción, síntesis, y capacidad para improvisar sobre la marcha ante el micrófono.

Se trata de rescatar la radio como el medio ideal para el primer toque de la información y luego los nuevos ángulos opuestos al atrasado periodismo reflejo. La consumación de la noticia oportuna y rápida al alcance del oyente aquí y ahora.

Este es un resumen de una ponencia presentada en el seminario “Comunicación y derechos humanos”, organizado por el CNP-Lara, con motivo de la Semana del Periodista en junio de 2016. En dicho evento expusimos junto a los comunicadores sociales Freddy Andrade Alvarado y Simón de Jesús Linares.

Freddy Torrealba Z.

Twitter:@freddytorreal11

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí