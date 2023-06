RETACITOS #25Jun

Para la mayoría de los precandidatos, candidatos a participar en el proceso de elecciones primarias, cada día está más claro que como lo acaba de advertir Henrique Capriles, “ es obvio que el gobierno no quiere que se hagan unas primarias, ni que se hagan bien (…) Ellos quieren abstención, una manera de generar abstención es creando dudas en torno a lo que pudieran ser sus resultados. Cuando se produjo el anuncio de la renuncia del CNE y la intención de la Asamblea Nacional roja rojita, de esta lista para designar un nuevo Poder Electoral más acorde con sus intereses, uno de los primeros en elevar su voz fue el economista, Luis Vicente León, quien dejó entrever que se trataba de una estrategia con la finalidad de enquistarse en el poder, lo cual toma fuerza cuando se menciona que uno de los nombres que se menciona para presidir el organismo, es Francisco Ameliach que ha demostrado a lo largo del proceso revolucionario, ser uno de los más fieles cancerberos a las instrucciones que se imparten desde el Palacio de Miraflores. Asimismo llama la atención como ahora casi a diario sale Diosdiablo a señalar que las primas, sin la participación del CNE serán todo un fracaso, cuando la reacción de la gran mayoría de los venezolanos, ha sido de gran satisfacción cuando se acordó que las primarias serían autogestionadas y que se realizarían en forma manual, lo que por supuesto implica un gran compromiso de todos los actores del proceso y de la gran mayoría de los venezolanos, conscientes de que lo que está en juego es la libertad de Venezuela, el rescate de la institucionalidad y la posibilidad real de un cambio político, que por primera vez que en los últimos años luce posible si se mantiene la unidad de la oposición y todos toman conciencia que será fundamental el papel que jugarán el próximo 22 de octubre, que pudiera convertirse en el gran despertar de la Nación ante la posibilidad de un mejor futuro. Hay que prepararse porque vendrán otras acciones en contra de las primarias.

***

No nos cansaremos de repetir que este gobierno no es más torpe porque no ensaya, no practica. El ultimo autogol que se han metido, tiene que ver con la decisión del Ministerio Público, de privar de libertad a unos productores del interior del país, quienes agobiados ante la recolección de la cosecha y la imposibilidad de llevarla a los mercados de consumo por falta de combustible, decidieron botarla en parte ya que carecen de cadenas de frio y en la zona donde operan, todos producen los mismos rubros así que las posibilidades de trueques están descartadas. Las reacciones en contra del Fiscal no se han hecho esperar, le han dicho hasta de que mal se va a morir, pero lo que mayormente cuestionan es su crasa ignorancia acerca de lo que significa la agricultura, el trabajo en el campo, lo que cuesta preparar una hectárea para sembrarla y el cuidado que requiere hasta el momento de la cosecha; incluso un viejo agricultor que dijo que el funcionario no sabía siquiera se siembra una cebolla, un palo de yuca y mucho menos como “se echa un gallina” para que tenga cría. Asimismo, organizaciones gremiales como la Federación Nacional de Ganaderos, envió n una misiva dirigida al titular del Ministerio Público, firmada por Armando Chacín, presidente en funciones de esta organización, los ganaderos recogen su preocupación por la falta de gasolina en el campo venezolano lo que obliga a trabajadores de la tierra -según dijeron- a asumir «medidas desesperadas», solicitando la liberación inmediata de estas personas ya que no tienen responsabilidad de la escasez de combustible que hoy se está viviendo en el país, en todo caso son los que deberían ser puestos tras las rejas, pero lamentablemente como decía el criminólogo Gómez Grillo, “en Venezuela la Ley es para los pendejos”.

***

Por supuesto, de nuevo se repite el dicho, Dios los cría y ellos se juntan lo cual pudimos observar cuando el propio martes, en la sesión de la irrita Asamblea Nacional del 2020, la cual por supuesto es roja rojita, la fracción del oficialismo, en el colmo de la aberración, piden juicio y cárcel para todos los campesinos que boten sus cosechas, posición que se convierte en el colmo del autoritarismo. Resulta que la diputada “fosforito” asegura que todos aquellos campesinos que han sido detenidos por botar sus cosechas estan bien presos, afirmando que se trata de una campañita por estar boicoteando los alimentos de todos los venezolanos, demostrando asimismo que no tiene la menor idea de cómo es el trabajo en el campo, que se requiere para sembrar una hectárea de cualquier rubro, seguros estamos que nunca en su vida ha visto un saco de urea o cualquier otro fertilizante que se utiliza para abonar los suelos y prepararlos antes de la siembras; tampoco debe conocer los ciclos de siembra en la agricultura, que significa un grano de arroz paddy, ignorancia que debe ser común en la mayoría de esos legisladores que han llegado a la AN por componendas partidistas, pero no por méritos propios. Pero el colmo del cinismo es que la “legisladora”, asegura que la gasolina está garantizada, cuando han sido los voceros del propio gobierno vinculado con la actividad petrolera, quienes han admitido que hay severos problemas con los centros de refinación, de allí que hasta tanto esta problemática no se resuelva, continuarán las colas en la mayoría de los estados del interior de la República, debido a que la poca gasolina que se está produciendo, hay que enviarla a Caracas, ya que el gobierno no quiere ver largas colas en las estaciones de servicio de la Capital, porque estas si que producen desestabilización en el seno del gobierno. De manera que presos deberían estar los responsables de que no haya gasolina en Venezuela y todos saben quiénes son.

***

La solución a los problemas del abastecimiento de agua a Barquisimeto y sus alrededores, cada día se ven más lejanos, además en la medida que el tiempo avanza de manera inexorable, en esa mismas medida se observa como la problemática se agudiza, de manera que cuando pulsamos la opinión de alguien que ha estado vinculado con esta problemática, como es el caso del diputado de UNT, Guillermo Palacios, asegura que la situación no solamente continúa igual y cada día empeora el suministro porque el gobierno revolucionario no tiene voluntad ni recursos para asumir las cuantiosas inversiones que requiere la represa Dos Cerritos, de manera que hasta estos momentos, lo que se han estado aplicando son puros paños calientes, pero soluciones de fondo, no se avizoran por ninguna parte, ni en el alto gobierno que en estos momentos lo que le quita el sueño es el avance de María Corina Machado en las encuestas y como definir estrategias para torpedear las primarias de la oposición, como para estarse ocupando del suministro de agua a los barquisimetanos, a los quiboreños, tocuyanos, caroreños y pare usted de contar. Para colmo, el caso del proyecto Yacambú-Quibor en el cual estaban cifradas las esperanzas para garantizar el suministro de agua para la región al menos durante 30 a 50 años, el gobierno no tiene en su carpeta ni reactivar esta obra, tampoco la represa Dos Bocas. La preocupación que agobia a los larenses, ante este gigantesco problema que se les viene encima y que ha dejado de ser una amenaza, ha conducido a la Plataforma Unitaria a designar una comisión técnica de alto rango, integrada por Julio Gutiérrez. Héctor Herrera y Rubén Hurtado para que elaboren un proyecto que permita alargar la vida útil de la represa Dos Cerrritos, que pudiera ser solo una solución a corto plazo, pero el problema de fondo es una Espada de Damocles que tienen encima los larenses y sin solución a la vista, lamentablemente.

***

Se sigue moviendo el caso Hispania-Plaza Mayor, ya los tribunales están interviniendo, donde se acordó admitir “parcialmente” la acusación contra varios de los involucrados en este famoso caso y el delito que se les imputa a los presuntos responsables es “estafa agravada continuada en concurso real del delito”, previsto en al Código Penal y La Ley Orgánica Contra la Delincuencia y Financiamiento al Terrorismo; al igual que la írrita Asamblea Nacional del 2020 a través de la Comisión de Administración y Servicios, dada la magnitud del caso, el número de personas afectadas y la actitud de los promotores y mientras tanto las investigaciones por parte de la Fiscalía del Ministerio Público continúan contra otras personas vinculadas a este hecho delictivo, entre ellos a (JCF), quien forma parte de la junta directiva de una de las tantas empresas relacionadas con este famoso caso, revelan los medios regionales. Insistimos en que hay que rebobinar en torno al caso, e ir al comienzo porque allí hay mucha responsabilidad, sobre todo en Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo, desde donde le han dejado como legado a los larenses, en primer lugar con la quiebra de la empresa más de 400 trabajadores que perdieron sus puestos de trabajo y en segundo lugar, el convertirse en cómplices de esta gran estafa en perjuicio de los ahorristas de la entidad, donde las autoridades deben profundizar, llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias y establecer las responsabilidades a que hubiera lugar. La mayoría de estos directivos, como lo hemos mencionado en otras ocasiones están todos en el exterior, pero con más años encima, siguen haciendo negocios. Se dice que un grupo viajó a España para reunirse con el promotor de Hispania que vive en la capital, en busca de una solución al problema y supuestamente el personaje les habría pedido a cambio 4 millones de dólares, según información extraoficial. Una información de última hora que señala que al parecer el Sargento de Nirgua estaría esperando una audiencia del alto gobierno, con miras a resolver el problema de Plaza Mayor, sin que se conozcan más detalles. Así que amanecerá y veremos.

***

Sin agua la red baja y media de Carora, al parecer la tubería que conduce el agua desde el embalse Los Quediches hasta la ciudad, tiene más de cien nuevas filtraciones, haciendo imposible llenar los tanques de la Planta Carora, dónde se requiere de setenta y dos horas para llenar. Esta situación ha sido aprovechada por la mafia del agua, dicen que está conformada por gente de Hidrolara que maneja a su antojo a los cisterneros, beneficiándose de la necesidad ajena, así que un viaje de cisterna completo tiene un valor en la zona colonial de ochenta a cien dólares, según dicen, de estos montos por los servicios dizque quedaría algo en las manos de los que dirigen la hidrológica en Torres, siendo que la represa de Quediches surte al noventa por ciento de la población, tendrían en sus manos el mejor negocio de todos los tiempos, autolavados, está mafia, la dejo enquistada el exburgomaestre Charrascosa, solo queda preguntar ¿será que el presidente, el gerente operativo y el prefecto seguirán ciegos, sordos y mudos, o ellos están en esa jugada? el pueblo de Carora necesita y exige soluciones al problema del agua, ya basta de tantas mentiras, marramuncias y manipulaciones, es tan grande el descontento que están elaborando un documento donde hacen la denuncia contra la directiva de Hidrolara y la delegación de Torres, el mismo fue entregado en la fiscalía general de la República, para que determine la responsabilidades a que haya lugar. Hay barrios como Cerro Oscuro, la Mano de Dios, Cerro La Cruz, dónde tienen más de tres meses que no les llega agua, que han solventado gracias a las lluvias que se presentaron y lograron recoger agua, los habitantes son de muy escasos recursos y se les dificulta disponer de 10 a 12 dólares para comprar mil litros de agua, que no les alcanzan tratarse de familias numerosas y entre hacer alimentos, el aseo doméstico y el aseo personal solo disponen de dos días cuando mucho. La verdad que no hay derecho.

***

A propósito a casa llena se iniciaron las ferias de Carora, con cabalgata y la caravana formada de espectaculares carrozas, dónde el pueblo caroreño se volcó a las avenidas 14 de Febrero y Francisco de Miranda, se disfrutó de un espectáculo de altura y el pueblo mostro gran civismo. Las ferias eran esperadas por muchas personas, los hoteles y posadas fueron ocupadas en su totalidad, dentro y fuera del parque ferial se instalaron ventas de cualquier tipo de comidas regionales, dulces, artesanía de la zona, mototaxis, entre otros que ven propicia la oportunidad para brindar cualquier servicio y obtener dinero, demostrando a los chavistas resentidos, que la feria es una vitrina para recuperar la maltrecha economía de los torrenses y visitantes. El día de la inauguración era imposible transitar dentro de las instalaciones del parque ferial Teodoro Herrera y por toda la ciudad, la cual estaba llena de tarimas que ocuparon las principales avenidas olvidando de esta manera los múltiples problemas de este municipio, propios y extraños, productores, y expositores se unieron para disfrutar de las Feria Ganadera y de las Fiestas de San Juan Bautista, no hay que olvidar que Carora tiene una raza especial de ganado y ha sido siempre una región que ha dado animales premiados nacional e internacionalmente, ojalá y se recupere la majestuosidad y abolengo que otrora exhibieron las ferias de la tierra del Morere.

C O R T I C O S

Manuel Rosales, después de reunirse durante todo un día el pasado viernes 23, en Caracas con los 24 presidentes del partido UNT decidió no inscribir su nombre para las primarias; al parecer el líder maracucho le simpatiza la idea de las alianzas y el consenso y al parecer en esto han estado trabajando. Por otra parte, esta organización política cuestiona que aun a 4 meses para las elecciones, aun no hay listado de electores, tampoco nucleación de los centros de votación, nada se sabe de los 160.000 miembros de mesa bien preparados que se requieren de parte de la CNP, alertando que es bastante cuesta arriba la tarea, también cuestionan que la CNP ha está actuando de espalda a los partidos, lo que puede retrasar hacer más difícil el proceso, luego que el gobierno le negara los centros de votación, advirtiendo que son aspectos que deben corregirse, de lo contrario estiman que la primaria tendrá “plomo en el ala ante estos escenarios?. Al parecer UNT Nacional inscribirá un nombre, tomando en cuenta que luego se pueden hacer modificaciones en el lapso que permita el reglamento de Primaria. Lo único cierto es que no era esto lo que esperaban las bases ni la dirigencia media de UNT.

La semana pasada se nos quedó en cartera, el caso de la edil del CMI quien presuntamente, acompañada de su asistente, dizque invadió un apartamento, pero no conforme con esto, al parecer golpeo a la dueña del inmueble y a su hija que padece de discapacidad. Personas que vieron un video pudieron identificar a las personas agresoras, quienes fueron captadas en flagrancia, de allí que el caso fue puesto en manos de la Fiscalía Primera del MP, expediente N° 23199-2023, indicando que en forma prepotente y amparándose en el poder político e influencias que le da el cargo, se ha negado a recibir la citación, lo que evidencia que la tiene sin cuidado la actuación de la Fiscalía que la está citando para que asuma la responsabilidad de los hechos en los que supuestamente está involucrada. Esperamos que el MP imponga su autonomía y tome acciones severas ante este desconocimiento y desacato de la persona responsable.

Sería interesante averiguar si es cierto que en Quebrada Arriba al parecer opera una especie de banda, dizque protegida por algunos funcionarios policiales y de cuerpos castrenses de ciertos rangos, aseguran que en ese pueblo corre la droga como el agua, o más que el agua que casi nunca llega, el que afirman que el jefecito de los chicos malos al parecer mantiene contactos con el poder, lo que le ha permitido casi pasar desapercibido, mientras la mueven en eso cerros y conos muy inhóspitos. Así que a investigar y capturar a estos narcotraficantes.

Sorpresa y estupor ha generado la información en torno a la intención de levantar un campo de béisbol dentro de las instalaciones del Parque de Recreación a Cielo Abierto y Uso Intensivo “José María Ochoa Pile”, el cual todos en Barquisimeto conocen como el Parque del Este de Barquisimeto. La denuncia la formula una persona con credenciales como docente y consultor ambiental, quien expresa su asombro e indignación en torno a esta aberración. La persona que hace la denuncia, con mucha propiedad, advierte “Por el amor de Dios, hasta cuando tanta incoherencia producto de la ignorancia atroz de quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre estos espacios creados para “estimular la conservación, defensa y fortalecimiento de los elementos naturales que los integran , para el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la colectividad” (artículo 3 del Reglamento de Parques de Recreación del Instituto Nacional de Parques” (INPARQUES). Profesor Hildebrando Arangú Santeliz, cuente con todo mi respaldo.

Desde muy niño, mis viejos me aconsejaron a no precipitarme al adoptar posiciones o emitir criterios, sobre tal o cuales temas, asimismo, nunca escupas para arriba porque la saliva te va a caer en la cara y eso es dogmático. Viene el comentario al ver el martes 20, al líder de Causa R presentando toda la documentación para inscribir su candidatura al Proceso Primarias del #O22. Recordamos haber escuchado en numerosas oportunidades que no participaría, que eso no conducía a ninguna parte, pero al parecer luego que se acordó que las primarias serían autogestionadas, que no habrá participación del CNE y que se realizaran en forma manual, parece que fueron los elemento que hicieron que el indio de Bolívar decidiera montarse en el autobús y comenzar a echarle pichón para garantizar el éxito de las mismas, porque ahora es cuando hace falta la participación de todos los actores políticos y no políticos.

Aunque usted no lo crea, pero aseguran en la oficina de tierras de la alcaldía de Torres, al parecer funciona una gestoría, dónde te cobran por todo tipo de documento que desees gestionar, mensuras, títulos de tierras, registros, forma 33 todo se maneja desde allí, dicen que el director de ese departamento es alto pana de la registradora subalterna y que siempre ha trabajado de la manito, ¿será verdad?? El burgomaestre debería investigar el caso y ponerle freno a esta situación, que no le beneficia, por el contrario, solo le perjudica.

El pueblo de a pie no pega una. Informan que delegados y agentes comunitarios fueron llamados a la sede de Hidrolara de la 48, para impartirles nuevas directrices que en nada favorecen a los usuarios, entre estas sugerencias, está el hacer reuniones cada quince días con las comunas, manejar el discurso del bloqueo, no permitir que los asistentes hablen de solicitar cisternas, ya que llevar agua de esta manera a las comunidades es muy costoso, decir que están trabajando aunque no se esté dando respuesta, no comprometerse con reparar o sustituir tuberías, no hay como hacerlo, no hay recursos ni maquinarias, esta gente son unos abusadores, fue la gestión gris y oscura de SS la que desapareció todos los cisternas de las diferentes delegaciones, la pregunta es, ¿cómo se pierde una cisterna?. Será que creen que dentro de esas comunas no existe el descontento, por el desastre que hay en Hidrobarro.

Empezaron a salir los trapos al sol, recuerdan el caso de aquella enfermera que decía ser profesional universitaria, y miraba a todo el mundo por encima del hombro; pues resulta que se ha descubierto que solo hizo un curso y pasó todas las materias con 10 puntos. En las redes sociales colocaron el cargo que es de obrera, pero después la pasearon por varios cargos, según los documentos que circulan en las redes. Aparentemente la justicia está detrás de la “gordita” por supuesto forjamiento de documentos y otros delitos, pero la susodicha anda huyendo según comentarios de la secretaría de salud. Advierten que donde la encuentren va con los ganchos para adentro.

Aseguran que en el más reciente acto del gober de Lara, no permitieron que el pueblo hablara con él, ya que toda la seguridad del IVSS Pastor Oropeza impidieron a los familiares de los pacientes recluidos en ese centro de salud, dejar al descubierto el velo de oscuridad que mantiene en sus ojos las autoridades de salud en la entidad. Afirman que los asistentes empezaron a gritar las irregularidades y la cara del Almirante y la Vice ministra, eran todo un poema, al punto que se ordenó profundizar las denuncias sobre las irregularidades y actos de omisión en dichas instalaciones. Ojalá que no sea puro “buche y pluma”.

Indican que otro que está bailando en la cuerda floja y que están investigando desde Caracas, es a un funcionario que opera por los lados de la avenida Vargas, por cierto muy cerquita de la redoma por donde se le ve con gran frecuencia, al parecer el bata blanca imitó al “Barbarazo”, hizo desastres, vendió todo lo que se podía negociar, carros, marcapasos, inmobiliarios entre otras cosas, pero como siempre ocurre con el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver, otros advierten sobre otro dicho que señala que “la avaricia rompe el saco”. Lo cierto es que probablemente esta vez no se escape y a la cabra la encierran en el corral. Estaremos muy atentos, porque el personaje al parecer se está jugando una rifa y habría adquirido todos los números.

Benjamín dejó ensartados a los equipos que se venían organizando para las primarias. Su decisión al parecer fue inconsulta y autoritaria. Sus seguidores están ahora deshojando la margarita para ver a quien apoyan para octubre de este año, porque creen que su aspiración menos levanta emociones si no se mide para escoger un candidato unitario que enfrente el oficialismo. Mucha tela que cortar ante esta inquietante jugada. Muchos se lamentan por haber perdido dos meses de precampaña. ¿Quién responde por los recursos gastados? La arremetida contra el humorista en las redes ha sido de señor y padre nuestro. Dicen que el cómico juega a que habiliten a Capriles, inhabiliten a María Corina y entonces participaría como candidato independiente, pero su cercanía con el oficialismo ha quedado al descubierto.

JBS

