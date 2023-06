Carlos Correa: «El 62,9% de los venezolanos considera que hay censura de contenidos en redes sociales» #26Jun

El libro Consumo Informativo y Cultural en Venezuela: estado actual y tendencias, título que ofrece una valiosa fotografía de la situación actual del ecosistema de medios y redes sociales en el país, en un contexto de censura gubernamental y políticas restrictivas, acaba de ser publicado por el sello editorial de la UCAB abediciones.

El texto, editado en alianza con la ONG Espacio Público, contiene los resultados y análisis de un estudio nacional de opinión que llevó a cabo la firma encuestadora Delphos en el mes de septiembre de 2022, el cual midió el grado de información y disfrute cultural, así como los hábitos de consumo en la materia que tienen los venezolanos en la actualidad.

Carlos Correa, comunicólogo y director de Espacio Público, y Marcelino Bisbal, director de la editorial ucabista, son los compiladores de una serie de reflexiones surgidas a partir del sondeo, realizadas por siete investigadores de las ciencias sociales a partir de su área de experticia: Félix Seijas Rodríguez, Marysabel Rodríguez, Johanna Pérez Daza, León Hernández, Edixela Burgos, Gustavo Hernández y Jonathan López Perdomo.

Correa es comunicador social egresado de la UCAB y doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La Laguna (España). Su ONG Espacio Público tiene como finalidad la promoción y defensa de los derechos humanos, con un enfoque en la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios.

De acuerdo con su criterio, el libro ofrece luces sobre el impacto que la política de hegemonía comunicacional del Estado venezolano ha tenido en la manera en que las personas se relacionan con los medios de comunicación y el consumo cultural de Venezuela.

Censura presente: lo dicen los datos

El instrumento del cual partieron los investigadores que participaron en este libro fue elaborado por Felix Seijas, director de la encuestadora Delphos. La encuesta, de carácter nacional, fue aplicada a una muestra de 1.000 individuos mayores de edad de todos los sectores sociodemográficos, a través de entrevistas en hogares.

Entre los resultados más relevantes de la investigación se encuentran los patrones de consumo mediático que tienen las personas para enterarse de las noticias, los cuales indican la debacle de la prensa escrita y la poca penetración de los portales informativos web.

De acuerdo con la encuesta, cuatro de cada 10 venezolanos lo hacen a través de la televisión y la radio (29,6% y 12,4%, respectivamente); solo 7% visita páginas web de noticias y 0,9% periódicos impresos. El resto usa distintas plataformas de redes sociales, aunque de manera fragmentada. Por ejemplo, 11,1% recibe noticias a través de Instagram, 10,8% por Whatsapp, 2,5% por Twitter y 1,2% por Telegram.

Curiosamente, otra fuente importante para el consumo de noticias es el boca a boca o la interacción social, porque 9,2% de los encuestados las obtiene mediante sus amistades, vecinos, familiares y personas cercanas.

«Los datos nos indican que la televisión y la radio son herramientas fundamentales para la mayoría de las personas en el momento que quieren obtener informaciones o noticias. Al analizar la oferta informativa de la radio y de la televisión se constata que son los ámbitos con mayor control estatal, porque hay una reducción muy grande de los temas de interés público, especialmente los relativos a economía y política», expresó Correa.

Más allá de esto, en el libro es revelada la desconfianza de la sociedad venezolana -o de más de la mitad de los encuestados- en relación al ecosistema de medios en el país, producto de la percepción de censura y desinformación.

“Un 62,9% considera que sí hay censura de contenidos en las redes sociales. Por otra parte, un 80% de las personas aseguran que sí han recibido información falsa. Ello indica la desconfianza en relación al ecosistema de medios en Venezuela, pero también que, efectivamente, las políticas públicas reducen la libre circulación de ideas y opiniones”, aseveró Carlos Correa.

Control político y respuesta social

A partir de los análisis contenidos en el libro, el director de la asociación civil Espacio Público destacó la relación entre el control político y la dinámica social y comunicacional que impera en el país.

Dijo que, aunque la política de control sobre la circulación de la información ha afectado su calidad en Venezuela, también ha generado una respuesta ciudadana efectiva a través de espacios de proximidad y confianza que busca vencer o minimizar los muros de silencio.

«Una dinámica muy efectiva, por ejemplo, frente a la desinformación y a la circulación de información falsa, son los espacios donde hay confianza interpersonal, que se convierten en mecanismos reguladores para verificar la calidad de la información. Existe un correlato entre la pretensión desde el entorno político de controlar la circulación de información y una dinámica social que, con sus recursos y con sus posibilidades, procura obtener y buscar información relevante para sus intereses».

En ese sentido, afirmó que el estudio evidencia que las personas que desean hacer circular información acuden a plataformas o redes sociales como Telegram, Instagram, Facebook o Twitter. «Hay que tratar de desarrollar estrategias para que en esas plataformas el usuario pueda obtener su información», añadió.

Sin embargo, advirtió que estos medios son insuficientes en cuanto a alcance, por lo que es necesario combinarlos con otras modalidades comunicacionales que mezclen presencialidad y la proximidad. “A su vez, se debe incidir, capacitar y formar a los liderazgos sociales para que puedan replicar localmente las noticias relevantes”.

Panorama cultural comprometido

Respecto al consumo cultural en el país, Carlos Correa aseguró que el estudio documentado en el libro muestra una «realidad desoladora».

Según la encuesta, 71,1% no ha leído ningún libro en los últimos seis meses, 78% no ha ido al cine, 92,3% no ha asistido al teatro y 93,5% no ha acudido a ver alguna exposición de arte. Además, 84,1% no ha asistido a festividades tradicionales venezolanas. Mientras 39,4% de la población dice no hacer ninguna actividad cultural o deportiva los fines de semana, 47 % opta por entretenerse a través de la televisión por cable, 37,9% por Facebook y 26,3% mediante la televisión abierta.

«El desarrollo integral del país demanda una mayor oferta cultural nacional y una demanda creciente», apuntó Correa, lo que tiene una estrecha relación con la calidad y alcance de la educación en todos sus niveles. “El estudio nos muestra la escala del desafío y sugiere algunos hitos para avanzar en un desarrollo cultural”.

El director de Espacio Público resaltó la importancia de continuar con este tipo de trabajos e investigaciones, desde la óptica de las ciencias sociales, ya que permiten entender y analizar las dinámicas sociales, políticas, culturales y mediáticas que se desarrollan en un país.

