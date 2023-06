Citgo recupera 49,9% de sus acciones pero sigue bajo asedio #29Jun

Trabajo de: www.runrun.es

Desde entonces esta porción de las acciones de Citgo dejó de estar bajo el control de sus administradores, pero el escenario cambió la semana pasada. Desde 2019, a raíz del surgimiento del gobierno interino de Juan Guaidó, Citgo está bajo la dirección de la oposición venezolana que tras dos años y medio de acciones legales logró recuperar el control de las acciones.

- Publicidad -

El gobierno interino designó una junta directiva ad hoc de Pdvsa, la empresa que controla a PDV Holding, compañía que a su vez es propietaria de Citgo Holding. Horacio Medina, presidente de la junta ad hoc de Pdvsa, se limita a resumir sobre la recuperación del control de las acciones que “no fue un acto voluntario de Rosneft, esto fue una presión muy fuerte de los abogados de PDV Holding”.

Fuentes enteradas del proceso explican que como Rosneft es una empresa que cotiza en el mercado bursátil está obligada a publicar balances auditados y allí comenzó a reflejar que la deuda de Venezuela disminuía de manera importante, por lo que se infirió que Rosneft estaba cobrando el préstamo, probablemente, a través de envíos de petróleo por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Rosneft hizo el préstamo a Citgo Holding a través de Rosneft Trading, una de sus subsidiarias que tiene sede en Suiza. Al ser contactados por los abogados de PDV Holding los administradores de Rosneft Trading argumentaron que no conocían el estado del préstamo porque habían vendido todos sus activos a otra compañía controlada indirectamente por el gobierno ruso.

- Publicidad -

Algo que ayudó a los abogados de PDV Holding a presionar es que el certificado de las acciones estaba bajo custodia en Nueva York y por tanto el proceso se regía por las leyes de Estados Unidos.

Luego de dos años de gestiones y con la amenaza de recurrir a un tribunal en Nueva York Rosneft aceptó devolver el certificado de las acciones. Fuentes explican que aparte de que Rosneft muy probablemente cobró el préstamo la garantía de acciones de Citgo perdió atractivo cuando senadores de Estados Unidos advirtieron que no permitirían que Rusia controlara a una compañía energética que opera en suelo estadounidense.

Citgo posee 4 mil 200 bombas de gasolina en Estados Unidos, plantas en Luisiana, Illinois y Texas, además de una red de refinación con capacidad para procesar 797 mil barriles diarios de petróleo.

Las negociaciones

Si bien la junta ad hoc de Pdvsa ha logrado un avance importante al rescatar el control de 49,9% de las acciones de Citgo, la situación de la compañía está lejos de resolverse. Empresas expropiadas durante la gestión del expresidente Hugo Chávez e inversionistas que compraron bonos a Pdvsa mantienen un constante asedio para embargar a Citgo y cobrar por esta vía.

En diciembre de 2016 el gobierno de Nicolás Maduro emitió bonos de Pdvsa por el orden de 3 mil millones de dólares que vencieron en 2020 y no han sido pagados. Estos bonos están garantizados con el 50,1% de las acciones de Citgo y los inversionistas buscan el control de la garantía en tribunales.

El gobierno interino consideró ilegal la emisión de estos bonos, bajo el argumento de que no podía comprometerse el 50,1% de las acciones de Citgo sin la autorización de la Asamblea Nacional e introdujo una demanda en Estados Unidos que tras pasar por distintas instancias está pendiente de la decisión de la Corte Superior de Nueva York.

Pero la junta de Pdvsa ad hoc intenta alcanzar un acuerdo de pago. Horacio Medina explica que en 2022 a raíz de que el proceso cayó en manos de la Corte Superior de Nueva York “se nos abrió un espacio y dijimos este es un buen momento para negociar con los bonistas y en enero comenzó un proceso de negociación”.

Otro caso urgente es el de Crystallex en la Corte de Delaware a cargo del juez Leonard Stark. Crystallex acudió al Centro de Arbitrajes del Banco Mundial (Ciadi) y obtuvo una decisión a favor, que le permite cobrarle a Venezuela 1.400 millones de dólares porque en 2008 le fue expropiada la mina de oro Las Cristinas en Guayana.

Para cobrar Crystallex introdujo una demanda y el juez Leonard Stark decidió en 2018 que Pdvsa y el gobierno venezolano son una misma entidad, por tanto, Crystallex puede cobrar la deuda mediante una subasta de acciones de Citgo. Esto es lo que legalmente se conoce como la tesis del alter ego.

Un aspecto relevante es que Crystallex vendió 85% de la deuda con Venezuela a Tenor Capital Management, un fondo de inversión estadounidense. Horacio Medina explica que tanto con los inversionistas de los bonos 2020 como con Crystallex y Tenor Capital se mantienen las negociaciones.

“Estamos en un proceso de negociación. Nosotros hemos hecho ofertas, ellos las han rechazado y han venido con una contraoferta y en ese proceso estamos. Eso no está parado, seguimos las conversaciones. Próximamente vamos a tener un nuevo contacto con los bonistas y Crystallex para una nueva oferta”, dice Horacio Medina.

El gobierno de Nicolás Maduro pagó parte de la deuda a Crystallex en 2019, por lo tanto, lo que reclama junto a Tenor Capital es un monto inferior al del fallo del Ciadi. “Ellos admitieron que lo que quieren cobrar en este momento son 914 millones de dólares”, precisa Medina.

Mayor presión

Crystallex es el único acreedor con una medida de embargo que ya no es apelable y se espera que el juez Stark inicie en el corto plazo el proceso para subastar las acciones de Citgo. El 23 de marzo, a raíz de la demanda de otros acreedores que buscan cobrar su deuda subastando acciones de Citgo, el juez Stark reafirmó la tesis del alter ego.

ConocoPhillips, que actualmente mantiene un litigio contra el Gobierno venezolano para cobrar una deuda de 8 mil 700 millones de dólares más intereses, también ha avanzado en la corte de Delaware y espera recibir una orden de embargo de acciones de Citgo igual a la que ya tiene Crystallex.

Horacio Medina explica que con ConocoPhillips «no hay negociación como tal pero sí hay conversaciones» y que se están haciendo otras diligencias.Agrega que a través de negociaciones y acuerdos de pago existe la posibilidad de atender las demandas de Crystallex, los inversionistas de los bonos 2020, ConocoPhillips y los reclamos de las compañías Dresser-Rand y Red Tree.

Gracias a lo que Horacio Medina llama inversiones inteligentes, al incremento de los precios del combustible en 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania y mantenimiento preventivo Citgo obtuvo una ganancia neta en 2022 de 2 mil 800 millones de dólares.

Si en definitiva el juez Stark ordena la subasta de las acciones de Citgo se trataría de un proceso largo y complicado. José Ignacio Hernández, quien se desempeñó como procurador del gobierno interino que presidió Juan Guaidó y antes de serlo actuó como testigo experto en el juicio de Crystallex, por lo que tuvo que inhibirse, calcula que podría tardar alrededor de doce meses.

“Es tremendamente complicado el proceso de embargar una empresa en marcha”, afirma, y añade un tema a considerar. Desde su punto de vista tras la eliminación de la figura del presidente encargado no está claro quién representa al gobierno de Venezuela en el exterior y el gobierno de Maduro podría argumentar, en caso de un hipotético acuerdo con Crystallex, que el pago no lo hizo la legítima representación de Venezuela.

La administración de Nicolás Maduro considera ilegal la decisión del alter ego y considera que el gobierno de Estados Unidos pretende apoderarse de Citgo.

“No podemos aceptar que sea saqueada, que sea robada, que Venezuela sea despojada de uno de sus activos sencillamente por el filibusterismo imperial, que impone reglas de juego que van más allá del derecho internacional”, dijo Nicolás Maduro el 8 de mayo.

Agregó que el gobierno de Estados Unidos secuestró a la empresa “porque está en su propio territorio y ahora pretende saquearla, robarla y entregarla en manos de esta oposición de extrema derecha que se esconde, pero que es responsable de todas las sanciones, de todas las medidas coercitivas unilaterales que hay contra Venezuela”.

La vaca

En total las demandas contra el estado venezolano y Pdvsa, de acreedores que esgrimen el alter ego y buscan cobrarse a través de Citgo suman 21 mil millones de dólares, una cifra inmanejable.

“Eso tiene que ser parte de una reestructuración de la deuda del país”, dice Horacio Medina.

Su visión es que una subasta forzosa de las acciones de Citgo no tiene sentido: “Es como que me entregas en custodia una vaca famélica que con tratamiento y buenas prácticas se recupera y comienza a dar leche y ahora que está dando leche me dices vamos a matarla para que algunos cobren la deuda”.

Leer más: www.runrun.es

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí