OPINIÓN Picapedrero: Los mamertinos, mafiosos y Wagner #3Jul

Son grupos armados que surgirían en los tiempos de la antigua Grecia y el Imperio romano. Los mamertinos (o hijos de Marte) fueron unos famosos «mercenarios» italianos. Un mercenario (del latín merces, – edis, «pago») es una persona que, por incentivo monetario, actúa en algún conflicto bélico en la defensa de un país extranjero. Son soldados a sueldo, de fortuna, o militar privado. Por lo general, no les anima la dignidad o nobleza de derramar su sangre por algún credo o religión recibiendo por nombre bárbaros. Mafia o mafiosos tiene origen en Sicilia, grupos organizados contra Francia en el siglo XIII que terminarían constituyéndose en organizaciones criminales y Wagner es un grupo «para militar» famoso en Colombia, pero ahora universal por sus servicios a la Rusia autocrática, que por algo alimenta a ciertos regímenes latinoamericanos. En indistintos casos, no sólo se trata de irregulares, frente a los ejércitos defensores de soberanías territoriales y de seguridad de una nación, sino de una autorizada disposición de cometer las más increíbles acciones, para alcanzar los objetivos por lo cual se les paga, sin elementales controles exigidos en los tratados que regulan una guerra. Nuestro Libertador, impulsaría el histórico convenio que puso fin a la carnicería iniciada por Domingo Monteverde y respondida con su Decreto de «Guerra a Muerte». Los famosos juicios de «Núremberg» sentaría un precedente contra los crímenes nazistas y hacia el grupo Wagner deberá ir la justicia, una vez delatada la inhumana guerra de Rusia contra Ucrania que le ha movido el piso al «RasPutin» del siglo XXI.

En la Venezuela del siglo XX, sus dictadores tuvieron sus mercenarios que ejecutaron asesinatos, sin embargo, justo es reconocer que la guerrilla Castro comunista no los tuvo, sino jóvenes que se inmolaron, mientras sus ideólogos cuidaban sus vidas. Ahora en el siglo XXI, es más que suficiente, cuándo la Corte Penal Internacional, instruye un expediente contra el régimen de Nicolás Maduro, por graves violaciones a Derechos Humanos ¿Y qué otra cosa no fue, la lista «Tascon» y los llamados «Círculos Bolivarianos y Colectivo”? Pero resulta que últimamente, han venido surgiendo, cierto tipo de mercenarios jurídicos, promoviendo causas para encarcelamientos, inhabilitaciones, hostigamiento y persecuciones, no sólo, desconociéndose el Constitucional «Debido Proceso» sino acogiéndose a conciencia, cómo adelanto a penas: — «retardos procesales —

De mafiosos no hablemos, son los mismo de ayer. Familia directa del “testaferro”, especie de comején en los partidos políticos con acceso a las distribuciones de contratos, para alimentar la clientela política, siendo letra muerta los exigidos libros de ingresos y egresos correspondiente al financiamiento político, que salvo prueba en contrario, proviene del narco, la delincuencia o la corrupción administrativa, donde no llegan las disposiciones legales, porque todo dependerá de quien se trate y PDVSA tiene mucho que hablar, a pesar una Ley de «Extinción de Dominio» para combatir la corrupción promovida por Naciones Unidas, pero en cuyo contexto, la aprobada en Venezuela, puede resultar una Ley de «Dominio Político» que daría cabida a distintas modalidades de actuar mercenariamente por lo antes expuesto.

Es cierto, que no tenemos al «Wagner» pero el mundo sabe de la presencia de militares y asociados de Cuba e Irán, que ha sido denunciado, constituyendo una peligrosa situación para un país que padece hambre y esa condición ¡es desbordante!

Jorge Ramos Guerra

