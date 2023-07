PulsoEmpresarial Tres libros han permitido a Carlos Rosales lograr su objetivo de dignificar las ventas

Todos somos vendedores que siempre estamos vendiendo algo a alguien. Sean cuales sean las metas y sueños personales, el logro de las mismas siempre dependerá de acciones de otras personas y de nuestra capacidad de convencer e influir en ellas, asegura el ingeniero Carlos Rosales, director de Consultores Neurosales.

Ese planteamiento, y sus 30 años de experiencia como vendedor de diversos productos y servicios, reforzados con siete años como profesor de posgrado de la cátedra Comportamiento del Consumidor de las universidades Metropolitana y Católica Andrés Bello de Caracas, inspiraron a Rosales a para plasmar en un libro todo ese conocimiento y de allí surgió su primera publicación: Personas Compran Personas.

En poco tiempo el libro superó un tiraje de cientos de miles de ejemplares vendidos para convertirse en un best seller internacional, y en texto de consulta obligada en materia de ventas. La obra recoge las vivencias y aprendizajes obtenidos por su autor como facilitador en formación en ventas profesionales para las más importantes empresas trasnacionales, y todo lo relacionado con el neuromarketing, tecnología utilizada para estudiar cómo funciona el cerebro y mejorar las campañas de mercadeo.

Rosales destaca que este libro es también un tributo a quien le enseñó a amar a las ventas: su padre, Francisco Rosales, inmigrante español que se abrió camino en Venezuela gracias a esta digna profesión.

En el contenido de Personas Compran Personas los lectores se ponen al tanto de estrategias probadas en neuro ventas, que permiten vender ideas, sueños, proyectos, servicios y productos a las personas y empresas que se deseen. También es una metodología para gestionar crecimiento personal y profesional, y practicar la forma de desarrollar automotivación, aplicando las bases de la Psicología Positiva. Está escrito para ser un manual práctico y de fácil lectura, para convertirse en un vendedor profesional.

Rosales indicó que, de acuerdo a múltiples estudios realizados en Europa y EEUU aplicados a personas claves, que toman decisiones importantes de compra para sus empresas, se demostró que estos compradores profesionales primero compran con base en la influencia del vendedor, luego por la marca o empresa y por último por lo que es el producto, “esto quiere decir que, aunque poseas un producto de una marca sumamente reconocida y de una calidad impresionante, el principal detonador de la venta siempre serás tú”.

Personas compran líderes

Luego del éxito alcanzado con su primer libro, Rosales se unió a Amancio Ojeda como coautor y ambos lanzaron el segundo libro “Personas compran líderes«, donde destacan las herramientas del Liderazgo Ecléctico desarrolladas por Ojeda, aplicadas al mundo de las ventas, y que se pueden aplicar a la vida, a los negocios y al emprendimiento. El libro “une el liderazgo y las ventas, haciendo de los líderes mejores vendedores y de los vendedores verdaderos líderes”. El texto se refiere a “los cuatro pilares: Inventario Personal, Modelos de Gestión, Intervención de la Conducta e, Innovación, está lleno de herramientas para líderes y vendedores”.

Metidas de Patas Épicas

Y de tanto recorrer, conocer y aprender, Rosales decidió escribir su tercer libro con un nombre muy llamativo y controversial “Metidas de Patas Épicas”, que, como su nombre indica, trata de las grandes metidas de patas que han vivido personas en cargos importantes.

Sobre ese último libro Rosales refiere que no le importa perder o equivocarse, pero que lo que sí lo aterra es no aprender “no me preocupa tropezar con una piedra, y puedo volver a tropezar con ella. Lo que le tengo terror es enamorarme de la piedra, y de allí surgió ese tema, porque de los errores es mucho lo que se aprende y todos cometemos errores”.

Añadió que “todos cometemos errores a diario y lo debemos preguntarnos es si ese error nos hace sentirnos derrotados o fortalecidos al aprender algo valioso. En cada fallo hay un aprendizaje; aprendemos de las cosas que ocurren en la vida, pero, hay que entender que este aprendizaje es una decisión total y absolutamente personal. No hay fuerza en este universo que te obligue a aprender. Solo tú puedes decidir si aprendes de tu error y lo conviertes en un detonador para el éxito”.

Destacó que, por esa razón le pareció interesante, incluso sexi, atreverse a invitar, no solo a amigos, relacionados y colegas, sino también a clientes importantes de su firma Consultores Neurosales, para que en un ambiente distendido compartieran esas “metidas de patas épicas”.

Rosales es Ingeniero en Computación egresado de la Universidad Simón Bolívar, con una especialización en Mercadeo en el IESA. Consultores Neurosales es una organización especializada en la formación profesional y consultoría en áreas tales como Ventas, Mercadeo, Servicios, Liderazgo, Motivación, Productividad, Marca Personal, entre otras, con presencia en diversos países tales como Venezuela, Colombia, Panamá y México.

Podrán conocer más a Rosales y a Consultores Neurosales asistiendo al evento que han organizado, el World Sales Congresse, que se realizará en el Teatro Paraninfo de la Unimet, el próximo 13 de julio, donde cuatro expertos internacionales de alto nivel, uno de ellos Rosales, enseñarán a los interesados a dominar el negocio de las ventas B2B, y les harán conocer las claves para hacer que sus negocios se adapten a las tendencias actuales.

