OPINIÓN Lectura: Inquietudes #4Jul

Julio Cortázar dijo: tener un automóvil en París es un crimen, no existe nada mejor que el metro. La ocasión de improvisación que tiene el jazz y que tanto fascinaba a Cortázar no sólo posee dominar la arquitectura, sino también el lenguaje de Rayuela, pues si jazz viene del francés jaser (hablar a tontas y a locas) ¿Acaso esa manera de hablar no nos recuerda el idioma Gíglico inventado por la Maga en la obra Rayuela de Cortázar? En otro libro suyo “Los Premios” dice: “este libro desconcertará a aquellas situaciones de los lectores que piden a sus escritores preferidos que sigan el mismo camino, un estilo, una forma única, perenne y eterna de escribir.

Cortázar, responde: “Sí, novelista que continúe incluso una línea argumental. Si a él le ha gustado una novela de tipo psicológico espera también una novela de tipo psicológico. Como se observa, el lector en su afán de congraciarse con el autor, emite sus opiniones, que por lo regular son parcializadas. Opiniones que surgen en las tertulias literarias, escasísimas por cierto, porque la gente ahora no le gusta leer, y antes de seleccionar una obra para leerla, físicamente entre los elementos para su escogencia está el volumen.

Recuerdo una clase de literatura donde el profesor repartía entre los estudiantes las obras que debían leer. Sobre el escritorio había puesto las obras escogidas por él para que se leyeran. Los estudiantes cuando el profesor tomaba la obra para entregarla al estudiante, se daban situaciones como: -¡Esa no! Profesor, decían, cuando el profesor hace una obra voluminosa para entregarla al estudiante. En otros casos, desde los pupitres los muchachos señalaban al profesor la menos voluminosa de las obras. Pero el profesor inflexible toma, la que había seleccionado de antemano. Se establece así entre el profesor y el alumno una especie de toma y dame. El profesor ha seleccionado cómo va a distribuir los libros entre los alumnos. Pero los alumnos asumen posiciones acerca de la selección. -¡No. Profesor, esa no! Y el profesor más comprensible accede en la escogencia. De modo que entre el profesor y los alumnos se generan diferencias que un buen pedagogo sabe cómo manejarlas.

Carlos Mujica

