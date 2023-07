Ricky Martin anuncia su divorcio tras 6 años de matrimonio con Jwan Yosef #6Jul

Ricky Martin y Jwan Yosef se están divorciando después de casi seis años de matrimonio, anunció la pareja el jueves.

“Durante algún tiempo, hemos considerado transformar nuestra relación, y es después de una cuidadosa consideración que hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad para nuestros hijos”, escribió la pareja en una publicación de Instagram, compartida en español en Martin’s. perfil y en inglés en el de Yosef.

El equipo de publicidad de Martin confirmó la exactitud de la publicación a The Associated Press. No se proporcionaron otros detalles. La revista People fue la primera en reportar la noticia.

Martin, cantante de éxitos en español e inglés como «Livin’ la Vida Loca», «She Bangs», «La copa de la vida» y «Vente pa’ ca», ha ganado dos premios Grammy y cuatro Latin Grammy. y también actuó. Yosef es un artista sueco de origen sirio.

“Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad mientras continuamos con la crianza conjunta de nuestros hijos”, escribieron Martin y Yosef en el comunicado. “Estamos unidos para nutrir este nuevo capítulo de nuestras vidas”.

Martín, de 51 años, y Yosef, de 38, se casaron a fines de 2017. Para entonces, el cantante puertorriqueño ya era padre de los mellizos Matteo y Valentino, quienes cumplirán 15 años en agosto y nacerán por gestación subrogada. Yosef y Martin tuvieron otros dos hijos juntos: Lucía, ahora de 4 años, y Renn, ahora de 3.

En septiembre pasado, Martin demandó a su sobrino por las consecuencias de las acusaciones de abuso sexual de las que se retractó. Argumentando que los reclamos le costaron millones de dólares en ingresos perdidos, Martin dijo que había sido “perseguido, asediado, acosado, acechado y extorsionado” por su sobrino “problemático” por razones económicas. La AP confirmó que, días después, el sobrino presentó una denuncia por agresión sexual. Martin se negó a comentar en ese momento.

