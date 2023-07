Santiago Andrés Rodríguez: La Primaria corre el peligro de implosionar #13Jul

En este instante existe el peligro de que el proceso de Primaria al final implosione, a consecuencia de las amenazas, tanto internas como externas, según el análisis que ha hecho el politólogo y profesor universitario Santiago Andrés Rodríguez, al ser entrevistado por El Impulso.

El final del debate de los aspirantes a ser el candidato de esa Primaria, que se efectuó el miércoles de esta semana, fue muy malo cuando una de las aspirantes se vio claramente que no quiso tomar de la mano a otro de los competidores y se demostró que no hay unidad.

Por otra parte, el asunto de los inhabilitados como participantes arroja dudas de lo que podría pasar si uno de ellos resulta triunfador en unas elecciones que de realizarse sería para un sector de la población y no tendría carácter popular.

Y, al mismo tiempo, al gobierno le conviene el fracaso de la Primaria porque siempre le ha favorecido la división de la oposición y la abstención.

Maniobra del gobierno

Dice Santiago Andrés Rodríguez que desde el momento en que hubo la renuncia masiva de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que se identifican abiertamente con el gobierno y el partido oficialista, nos dimos cuenta que esa fue una maniobra para crear zozobra e implosionar la Primaria por el hecho de que la Comisión Nacional de ésta había solicitado apoyo técnico de ese organismo para llevar a cabo el proceso.

A partir de ahí se abrió un nuevo período político, en el cual la Asamblea Nacional procedió a escoger una comisión para constituir el comité de postulaciones para escoger a otro directorio del CNE.

Ante la ausencia del CNE, no se podía contar con el apoyo de este organismo y sin éste no tiene sentido la Primaria, porque se convierte en una Primaria sectorizada para una clase media, porque no tendrá suficientes centros de votación para la población en general sino las que se puedan disponer para un sector social, especialmente en urbanizaciones.

Lo ideal era que esa Primaria fuera popular y se convirtiera en un espacio para la ruta electoral a través de un candidato unitario.

La amenaza externa es la de que el gobierno va a ser todo lo posible para que la Primaria sea un fracaso.

Yo no creo que el Tribunal Supremo de Justicia vaya a dictar una sentencia para suspenderla o eliminarla, porque la Primaria es un acto cívico privado y no tiene nada que ver con el gobierno.

Pero, sí éste buscará la forma de que fracase porque la estrategia del gobierno siempre ha sido la de crea abstención y división en la oposición, la cual le ha favorecido enormemente.

Participación de inhabilitados

Si buscamos amenazas internas tenemos, por ejemplo, el hecho de que puedan participar inhabilitados, porque eso no debiera ser por cuanto el reglamento no dice nada al respecto. Surge aquí la pregunta: ¿si gana un inhabilitado tendría que darle el lugar al que llegó segundo o va a utilizar el dedo mágico para decir quién lo reemplazará como candidato de la unidad?. Como eso no está claro, la Primaria pierde fuerza.

Fantasías

En el caso de María Corina Machado, quien por ahora encabeza la mayor aceptación en las encuestas y por tal motivo ha dicho que irá hasta el final y de que si gana hablará con Maduro y éste tendrá que habilitarla, no pasa de ser fantasías

Candidatos de dos posturas

Hay candidatos que ya se han dado cuenta que no van a haber los centros de votación suficientes, que no habrá los recursos suficientes para la Primaria y muestran una postura política hacia la calle, pero hacia adentro buscan la manera de que el proceso no se lleve a cabo. Lamentablemente, esa situación es así.

No habrá habilitaciones

Algunos de los candidatos no se van a meter en el camino anunciado por María Corina, quien dice que irá hasta el final, pero, ¿qué es hasta el final? ¿Tomar las calles, hacer guarimbas o qué cosa? Es una incoherencia. Si ella está inhabilitada, retírese, como deben hacer los otros aspirantes que se encuentran inhabilitados, porque, conociendo como es este gobierno, nadie será habilitado y mucho menos si representa la posibilidad de derrotar al oficialismo.

Incertidumbre, frustración

Ahora hay una Primaria cargada de incertidumbre, que si un inhabilitado gana no se sabe qué rol va a jugar, la mayoría de los venezolanos no muestra interés por el proceso porque está viendo cómo resuelve sus problemas y pueda sobrevivir el día a día. Se observa que la gente en general siente una gran decepción por la política porque tiene la frustración ocasionada por el gobierno y desconfía de la oposición.

Consenso

Hay mucho escepticismo en la población, que no cree en los líderes, confiesa Santiago Andrés Rodríguez. No le auguro por esa razón a la Primaria que vaya a tener mucho éxito y no me extraña que al final se suspenda, los partidos tradicionales busquen el consenso porque al G-4 (AD, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular) no le conviene que gane María Corina Machado, quien al final estaría siendo líder de la oposición, porque hasta ahora “no va pa´el baile.”

Es probable que el G-4 busque a la Comisión Nacional de Primaria, a la que nunca la ha apoyado de verdad, para buscar los centros y los recursos cuando logren tener su candidato de consenso, para el cual se habla de Manuel Rosales, y ese proceso va a implosionar porque María Corina los va a atacar, se generará más división y, lamentable, no va a terminar bien la Primaria. Y eso le convendrá al gobierno, que haya más conflictos en la oposición y, por supuesto, que la gente se decepcione mucho más y se abstenga porque le conviene y le ha dado buenos resultados.

Y lamenta que para la Primaria se haya abierto un registro para electores venezolanos que se encuentran en el exterior, porque ninguno de ellos votará en las elecciones del 2.024.

Es un engaño y quedó demostrado que no hay interés en la política venezolana porque se aspiraba a que dos millones de connacionales se inscribiera, pero no llegaron a 300 mil los inscritos.

Debates

Es del criterio Santiago Andrés Rodríguez que los debates entre los políticos son importantes porque la democracia es pluralidad. Se deben discutir opiniones, fijar posiciones

Como en todas las partes del mundo donde hay democracia, hay debates y elecciones, porque eso ayuda a la gente a conocer la postura de los dirigentes.

Pero, el debate del miércoles que hubo entre los participantes en la Primaria no cree que haya llegado a la mayoría de la población, sino a una parte de la clase media. Y el final fue grotesco cuando una de las aspirantes no quiso tomarle la mano a otro de los competidores, porque se vio claramente que no están unidos y, evidentemente, eso no es el mejor ejemplo para creer que hay una buena disposición a la unidad.

