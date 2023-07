Fedeagro denuncia que el diésel les puede costar hasta 0,70 dólar por litro #13Jul

Trabajo de: www.laverdad.com

Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), aseguró este jueves que el aumento del diésel al sector industrial, que quedó en 0,32 centavos de dólar por litro, según se publicó en Gaceta Oficial, se ve con mucha preocupación por el gremio.

“Pareciera que el Ejecutivo no entiende que los tractores y cosechadoras no se pueden llevar a estaciones de servicios, los precios aumentan por los fletes de llevarlos a las unidades de producción. No cuesta 0,32, está costando 0,35 o 0,45 en los distribuidores”, añadió.

Explicó que para un productor pequeño no es tan complicado llenar dos pipas de 200 litros en una estación de servicio, sin los costos que incluye el paso a los distribuidores, y que, sin embargo, la Guardia Nacional Bolivariana los persigue al hacer esto.

Fantinel recordó que el diésel industrial se venía pagando entre 0,15 y 0,18 por los gastos que tienen los distribuidores.

“No es que nos negamos a pagar 0,32 centavos de dólar por litro en diésel, es que nos puede costar hasta 0,70”, acotó.

También advirtió que cuando hay escasez del combustible y se debe optar por el mercado negro un productor pequeño paga hasta 2 dólares por litro.

Carta a MinPetróleo

Indicó que todos esos costos que se van acumulando en el año, terminan en la espalda de los productores.

“Estamos viendo que la materia prima en el mundo está bajando de precio y el industrial se aferra a eso, haciendo que no podamos aumentar nuestros precios y tener una ganancia digna para poder seguir con la inflación”, señaló.

El presidente de Fedeagro insistió en que en el caso de un maicero, que tiene un solo flujo de caja al año, hace que los esfuerzos en ingeniería financiera sin créditos sean mayores.

Destacó que le hicieron llegar una carta al ministro de Petróleo, esperando que desde Pdvsa y el Ejecutivo lleguen a un acuerdo de precios.

“El sector industrial puede aumentar los precios, pero nosotros no, el Ejecutivo nombra a la industria, pero no al sector vegetal primario. Cada vez veremos menos productores de maíz, arroz y caña, hacemos esfuerzos extraordinarios con ayuda de algunos empresarios”, dijo.

