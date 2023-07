AvanceIMP Casi dos semanas sin luz padecen 44 familias en la Urb. El Obelisco #14Jul

Un total de 44 familias están sin servicio eléctrico debido a la falla de uno de los transformadores que dejó sin fluido a cinco sectores de la Urbanización El Obelisco, al oeste de Barquisimeto.

Angel Rangel, miembro de la comunidad, resaltó que «hace aproximadamente tres meses y medio se dañó ese transformador. Había uno solo de 50 kva y luego trajeron dos de 25. Lo instalaron el 18 de marzo y el 6 de julio se produce la falla en uno de los transformadores, esto pasa porque fueron ubicados en serie y no en paralelo y eso hace que las cargas se acumulen».

Está Situación ha dejado sin electricidad a al menos 200 personas, quienes anteriormente estuvieron 10 días sin luz y en esta ocasión ya llevan 9 días, sintiendo «que es un deja vu toda esta situación».

Por su parte, Lida Arelis, acotó que «en mi caso particular somos mi mamá y yo, ella es una persona de 83 años y desde hace tiempo no tenemos agua y cuando llega usamos una bomba y ahora no podemos tener agua. Es muy fuerte esto porque, además, mi mamá es insulinodependiente».

Las personas esperan que está problemática sea solventada cuanto antes, teniendo en cuenta que la mayoría de los habitantes del sector son personas de la tercera edad, quienes están dispuestas a protestar si no es solventada esta problemática por corpoelec_lara en los próximos días.

