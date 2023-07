Freestyler barquisimetano será presentador en los Premios Juventud #16Jul

El freestyler barquisimetano, Juan Rodríguez, también conocido como Oner, será uno de los presentadores de la vigésima edición de los Premios Juventud, que se celebran este 20 de julio en Puerto Rico.

Oner, quien quedó campeón de Redbull Batalla de los Gallos Estados Unidos 2022, llegó a ese país hace 6 años afincándose en la ciudad de Tamarac, Florida y compitiendo en las calles hasta ganarse el respeto y amistad de sus colegas y ser ahora el número uno de la nación norteamericana.

- Publicidad -

Esta será la primera experiencia para el larense ante un evento de este tipo donde se premia al entretenimiento hispano, tales como actores, músicos, influenciadores, entre otros, a través de un sistema de votaciones realizado por el canal de televisión de Univisión.

Lee también: ¡Emocionante! Chyno volvió a los escenarios en Los Premios Juventud para cantar junto a Nacho

“Un día salió un torneo por Instagram llamado Broward Roster y mis amigos me convencieron de que participara, ¡y terminé llegando a la final! De ahí me escribió Nico B diciendo que había visto mi video y me invitó a unas prácticas en Miami, donde comenzó a ir con más frecuencia”, comentó en una entrevista Oner al recordar como comenzó su carrera.

- Publicidad -

Es importante mencionar que en este prestigioso evento se darán cita grandes artistas como Shakira, Bad Bunny, Becky G, Maluma, Rauw Alejandro, Rosalía, Grupo Frontera, Peso Pluma y TINI.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí