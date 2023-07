Nueva York pide a los inmigrantes que busquen vivienda en 60 días, incluidos los venezolanos #19Jul

La ciudad de Nueva York enfrenta una crisis de alojamiento por el masivo flujo de inmigrantes que ha recibido desde el año pasado, especialmente de venezolanos que huyen de la situación política y económica de su país.

El alcalde Eric Adams anunció este miércoles que la ciudad dará un plazo de 60 días a los inmigrantes adultos que llevan mucho tiempo en los albergues para que encuentren una vivienda alternativa y así liberar espacio para las familias con niños que siguen llegando sin parar.

Adams dijo que la ciudad no tiene más capacidad para acoger a los inmigrantes, que ya suman 90.000 personas, de las cuales 54.000 están bajo el cuidado de la ciudad. Estos representan la mitad de las 105.800 personas que viven en los albergues municipales.

Además, aseguró que los servicios sociales ayudarán a los inmigrantes a buscar otras opciones de alojamiento y a contactar con sus redes de amigos y familiares. Sin embargo, advirtió que si no encuentran un lugar donde vivir en esos 60 días tendrán que volver a solicitar una plaza en otro albergue.

El mercado inmobiliario de Nueva York, uno de los más caros del país, es un obstáculo para los inmigrantes, sobre todo si no tienen trabajo. Por eso, el alcalde anunció una campaña para desalentar a quienes piensen venir a Nueva York esperando una política de puertas abiertas.

La ciudad seguirá dando comida y educación a los inmigrantes, pero que no puede seguir alojándolos indefinidamente. “No tenemos más espacio en la ciudad. No puede continuar, no es sostenible y no vamos a fingir lo contrario”, afirmó.

Nueva York es la única ciudad del país que tiene la obligación legal de proveer techo a cualquier persona por una ley aprobada en la década de 1980, pero sus recursos se han visto sobrepasados por la crisis migratoria.

