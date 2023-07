EntrevistaDominical Edgar Zambrano: La civilidad de los venezolanos restaurará la democracia #23Jul 

La democracia es una necesidad que tienen los seres humanos para poder vivir con dignidad y, por lo tanto, rechazan los regímenes que les niegan sus derechos, motivo por el cual llega el momento en que logran sobreponerse a los rigores de los dictadores y es por ello que más temprano que tarde la civilidad de los venezolanos podrá rescatar su democracia.

Este es el criterio que sustenta el abogado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de Acción Democrática en resistencia, al ser entrevistado por El Impulso.

- Publicidad -

Sentimiento democrático

¿Cómo se siente usted cuando, según las encuestas hay un rechazo a los partidos y a los dirigentes políticos porque no se ve salida a la crisis política, económica y social del país?

Es que esa crisis no ha sido ocasionada por los partidos y dirigentes democráticos, sino por un régimen que durante casi un cuarto siglo ha impuesto un modelo político y económico drástico que ha destruido el aparato productivo, acabado con la principal industria del país, como es la petrolera, y al mismo tiempo ha dejado que la corrupción se generalice y no tenga castigo.

Este régimen se ha caracterizado por aislarse de la democracia y aliarse con otros gobiernos dictatoriales, que no respetan la condición humana.

- Publicidad -

Nunca antes había habido tantas protestas diarias en reclamo de mejores servicios y en la restauración de los derechos ciudadanos, como ha ocurrido en todos estos años de un régimen que se proclama revolucionario; pero, que ha impuesto la autocracia y el desprecio a los principios y valores democráticos.

El régimen ha recurrido a la represión más cruel y criminal con saldo de muertes y torturas jamás vista en Venezuela, al punto que la Corte Penal Internacional ha abierto un proceso de investigación muy amplio, porque no ha habido justicia en el país contra quienes han causado los peores delitos de lesa humanidad.

Organizaciones políticas y organizaciones no gubernamentales están siendo acosadas a diario por el solo hecho de ejercer sus derechos constitucionales.

Evidentemente, la gente quiere un cambio inmediato, pero tenemos un régimen que se mantiene porque ha secuestrado todos los poderes públicos y acabado con la institucionalidad. Nuestra labor es, precisamente, buscar los mecanismos que nos garantiza la Constitución para que pueda restituirse la democracia, pero todos sabemos que esta es una lucha dura. El sentimiento democrático está latente en cada ser humano desde muy temprana edad.

Activista

¿Cuándo se sintió atraído por la democracia?

Desde muy joven, en Caja Seca, parroquia Rómulo Gallegos, municipio Sucre del estado Zulia, cuando estudiaba bachillerato. Fui presidente del centro estudiantil de mi liceo. Y desde entonces comencé a ser activista de Acción Democrática. Con la novia del partido de aquel entonces de Caja Seca, Nubia Burgos, me casé y con ella me vine a Barquisimeto, donde tuve dos dijas: Sue Lucila y Soleil Lorena. Tengo cuatro nietos: Martina y Santino, de mi hija mayor; Miranda y Lara, de Bárbara, la hija de mi actual esposa, Sobella Mejías. Y la política me llevó al campo sindical, donde estuve por espacio de veinte años como dirigente y me esforcé en lograr beneficios para los trabajadores, como lo hicieron otros dirigentes sindicales en todo el país.

Desaparición de la democracia

¿Cómo ha visto la desaparición prácticamente del movimiento sindical?

Es que, precisamente, por el movimiento sindical comenzó la destrucción de la democracia en el país por parte de este gobierno. Hugo Chávez, desde su arribo al poder, se propuso acabar con el sindicalismo democrático, el cual había logrado alcanzar todas las conquistas para los trabajadores. De una vez constituyó los sindicatos y centrales paralelas, que obedecían a su mandato. Y eliminó la tripartita, que era la forma de establecer el salario mínimo y mantener las reivindicaciones, procediendo unilateralmente a decretar su decisión, no política, salarial. Y es así como llegamos a tener con Nicolas Maduro el salario mínimo más bajo de todo el mundo, el peor de todos, que constituye una ofensa para la clase trabajadora. Violenta la Constitución que plantea un salario digno y suficiente para atender las necesidades del trabajador y su familia. Además, los trabajadores carecen de protección social, la cual se había logrado mediante una lucha sostenida durante muchísimos años. Ya no hay tampoco prestaciones sociales. Y para no abundar en detalles, el régimen le arrebató todas las reivindicaciones a los trabajadores, dejándolos en el abandono total.

Fortalecimiento

¿Cómo pasa del sindicalismo a la política activa?

-Yo he ido escalando peldaños poco a poco en el partido. Mi activismo se desarrolla con Miguel Romero Antoni y doña Dori Parra de Orellana, a quien le vamos a rendir un cálido y sentido homenaje con motivo del centenario de su nacimiento. He sido parlamentario y dirigente nacional. Estoy en esta labor trabajando para fortalecer el partido. Y de igual forma trabajando en la formación de los jóvenes.

¿Cómo lo está haciendo?

Henri Ramos Allup dice que yo he enloquecido con los libros, porque dentro del partido me he dedicado a instalar bibliotecas, cuatro de ellas en La Pochocha: la Jaime Lusinchi, que es la de Los Presidentes; Rafael Valbuena, destacado jurista que enalteció el Derecho; Leonardo Ruíz Pineda y Doña Dori Parra de Orellana. Estoy en la tarea de organizar la quinta, que llevará el nombre del doctor Pablo Chiossone, que se constituirá con la donación de los libros que ha hecho la compañera Yuyita de Chiossone.

¿Por qué ese afán?

Yo estudié educación en tres universidades: Pedagógico, Simón Rodríguez y Universidad Abierta. Pero, no terminé la carrera y me gradué, junto con mi hija mayor, de abogado, el mismo día, en la Fermín Toro. Estoy interesado en que los jóvenes se formen como buenos dirigentes y sean buenos lectores.

¿Lee mucho?

-Leo todos los días y tengo al lado de la cama, libros. Al igual que Sobella, que también los tiene a su lado. Leo sobre todo textos de Derecho. Cuando viajo, que lo hago con mucha frecuencia en cumplimiento de mi trabajo partidista, en el carro pongo los audiolibros y se me hacen más tranquilizantes los viajes

Ejemplo de lucha

¿Cómo se siente haber estado preso varios meses por este régimen?

Con mayor vigor democrático para junto con todos los partidos que promueven la unidad y, naturalmente, el pueblo democrático, restablecer la democracia. Formo parte de un partido muy valiente, combativo y heroico. Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez fueron asesinados tres secretarios generales de AD, que estaba en resistencia: Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevali y Antonio Pinto Salinas. No solamente esa dictadura ilegalizó a AD, sino que encarceló a dirigentes y muchos tuvieron que exilarse. AD es ejemplo de lucha por la democracia.

Proceso de Primaria

Ahora, además de políticos exilados, ¿cómo ve la salida de venezolanos en busca de mejores condiciones de vida?

-Una tragedia que no debió ocurrir, porque el país tiene condiciones para vivir bien y sosegadamente, pero, lamentablemente, como ya lo indique, se han destruido no sólo la industria petrolera, sino todo el aparato productivo. Es por ello que la Plataforma Democrática está haciendo grandes esfuerzos para que el proceso de Primaria termine con la elección de una persona que represente el sentir democrático del pueblo. Nuestro candidato, Carlos Prosperi, ha presentado en representación del partido u programa amplio y viable para el desarrollo económico y social de Venezuela, porque AD siempre se ha caracterizado por lograr el progreso del país, desde llevar planes agrícolas avanzados a la transformación de la industria petrolera en una actividad altamente competitiva en el mundo. Y sobre todo con sentido nacionalista. No entreguista.

¿Cree usted que concluya bien esa Primaria?

Existe un propósito firme entre los partidos y dirigentes democráticos en que termine exitosamente este proceso. Aún más, las conversaciones en México fueron paralizadas por el gobierno, porque la oposición no ha dejado de mantener sus propuestas. Y la reciente reunión que hubo en Bruselas, donde estuvieron presentes cuatro presidentes, tres latinoamericanos y el de Francia, con el alto representante de política exterior de la Unión Europea, demostró que existe interés en el mundo porque en Venezuela haya elecciones justas, competitivas y transparentes. El mundo democrático está pendiente de lo que pasa en Venezuela. Y, por lo tanto, tenemos que hacer un gran esfuerzo porque la unidad se fortalezca cada día porque está demostrado fehacientemente que la democracia es una necesidad para los seres humanos. La historia venezolana ha estado plagada de dictaduras y éstas siempre han significado un retroceso en el desarrollo del país. Con la experiencia democrática que tuvimos durante cuarenta años se sembró conciencia plena en la población y fíjese bien que todo lo que teníamos como nación que se enrumbaba hacia el futuro, básicamente con una de las empresas más poderosas en el mundo como era Pdvsa y con el respeto que inspiraba la conducción democrática, nos situábamos como un ejemplo. Desde aquí fue posible que se instalara la democracia en España y se volviera a recuperar ese modelo en otros países del continente americano. Hoy nos están viendo de todas partes y muestran simpatías hacia los pasos que demos por recuperar un modelo de gobierno distinto al que existe, el cual nos ha llevado al pasado muy malo de naciones pobres y con poblaciones errantes. Insisto, como todos los demócratas, la civilidad de los venezolanos hará posible recuperar la democracia para que podamos vivir dignamente y no seguir profundizando en la pobreza extrema que acaba con la gente y sus esperanzas.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí