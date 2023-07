Carlos Curiel: El gobierno impulsa la inflación con emisión de dinero inorgánico #26Jul

Trabajo de: www.lamananadigital.com

El alza del dólar aun a taza del Banco Central de Venezuela disminuye el poder adquisitivo del venezolano, que cada día desmejora su calidad de vida con un Bolívar devaluado y un salario en 4 dólares.

- Publicidad -

El economista Carlos Curiel indicó, que a pesar que el gobierno intervino la semana pasada dos veces, colocando en el sistema 60 millones de dólares, pero la demanda global está mucho más alta y la inflación aumenta, en estos momentos está en un 100 por ciento.

Detalló Curiel, entonces la tasa de cambio se ha venido deslizando de manera constante, por lo que este mes la aceleración ha sido más alta que la del mes pasado.

Por lo que en la próxima semana, el dólar oficial subirá a 30 ya que el movimiento del paralelo ha ido impulsando al Banco Central a deslizar la tasa, porque el paralelo es el que impulsa la tasa oficial.

- Publicidad -

Todo ello es un fenómeno económico, que ha traído como resultado se vaya deteriorando la capacidad de compra de la gente.

Precisó, que el salario no vale 4 dólares, sino menos, lo que repercute en la calidad de vida, porque por muchos bonos, estructuras de subsidios indirectos que tenga el gobierno hacia la población, esos subsidios son en bolívares y son pulverizados por la velocidad con que se está depreciando la moneda nacional.

Dijo además, que ahí influyen e imperan varias cosas, una es que el gobierno ha estado haciendo emisión monetaria para cumplir compromisos de deuda, déficit fiscal, ello afecta la liquidez en la calle, lo que presionan al alza de la moneda norteamericana.

Acotó, que ya se está acercando la época decembrina, muchas empresas están tomando sus previsiones desde el punto de vista de importación y están comprando dólares, para poder ir garantizando sus productos para fin de año con sus proveedores en el exterior.

Todos esos factores, junto con los empresariales, como los del estado, quien es el principal y único generador de inflación, porque es el único que lleva la emisión monetaria.

Adicionó, que esas emisiones constantes de liquidez en impresiones de bolívares para poder lograr ellos cumplir con sus compromisos en cuanto a bonos y compensaciones salariales, por cuánto aunque el salario está anclado en 4 dólares, emiten dinero inorgánico que es lo que le está haciendo daño a la economía.

Por último, expresó que no se vislumbra mejoras inmediatas en la economia como se aspiraba, la inflacion no se ha detenido y el gobierno no ha ha podido controlarla.

Leer más: www.lamananadigital.com

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí