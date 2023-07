Corianos advierten que “no hay nada que celebrar” en los 496 años de Coro #26Jul

Trabajo de: www.lamananadigital.com

A pocas horas de celebrarse el aniversario 496 de la siempre noble y leal Santa Ana de Coro, el equipo de La Mañana Digital, se fue a la calle, para pulsar la opinión de la gente sobre la ciudad. Los consultados fueron explícitos al señalar que la ciudad primigenia de Venezuela se ha convertido en una “ciudad de sombras, calles con huecos y basura”, en la que poco se ve el trabajo de las autoridades civiles .

Esto fue lo que nos expresaron:

Henry Salas, quien se denominó como coriano con el cachube enterrado aquí, dijo que no hay nada que regalarle en su aniversario, pues no hay ninguna obra, pues luce sucia, abandonada, oscura, huecos por doquier, los servicios públicos no funcionan, no hay agua, la Cantv los teléfonos no sirven para nada.

Cree que debemos tener un poquito más de conciencia, querer más a la ciudad y hacer algo más por ella.

Acotó, no deber ser así, porque es la ciudad de nuestra querencia, debía ser una ciudad modelo, porque somos patrimonio cultural de la humanidad.

En tanto, que Emilio Toyo expresó, en verdad no se observa ninguna obra de envergadura, porque ha habido mucha indolencia con la ciudad, no se han tomado las condiciones técnicas en algunos trabajos, no se han realizado los proyectos debidos exactos, porque no hay una verdadera ingeniería, ni control de calidad.

Mientras que el ingeniero Manuel Villa, dijo que es lamentable dar opinión acerca de las obras del municipio, no reivindicamos ninguna fecha de la fundación de Coro, porque sería reivindicar el colonialismo, no hay obras, porque no hay control de calidad que permita ver que las obras, se están realizando para dar calidad de vida a los corianos, además la estructuración de las obras no es la ideal, tampoco cumplen las normas Covenin, por lo tanto no hay nada que celebrar, en relación a las obras que están promocionando.

Hay que decirle al gobernador Víctor Clark, que revise su discurso, porque hay una contradicción con respecto al colonialismo y colonización que plantea Nicolás Maduro.

