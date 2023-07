VIDEO Educadores en Lara: Si el Gobierno no cede nosotros tampoco vamos a ceder #31Jul

Con el objetivo de hacer una evaluación de la culminación del año escolar 2022-2023 y realizar propuestas para la mejora del gremio docente, este lunes 31 de julio se realizó un consejo consultivo entre los miembros del Sindicato Venezolano de Maestros del estado Lara (Sinvemal).

La profesora Jully Cegarra, presidenta de Sinvemal en Lara, señaló que desde el gremio docente perciben que la administración de Nicolás Maduro “se burla” de los educadores, teniendo en cuenta que hasta la fecha los docentes estadales no han cobrado el bono vacacional “el cual contractualmente tenía que ser el 10 de julio y a esta fecha todavía no lo hemos percibido”.

Asimismo, desde Sinvemal compartieron su preocupación en esta culminación del año escolar, donde consideran que hay alumnos que recibieron clases “incompletas”, otros “solo por dos periodos. No hay un trabajo del Gobierno para mejorar la estructura y será peor si no se firma la tercera contratación colectiva en este proceso, que es lo que aspiramos. La paz escolar va a depender de ellos porque si ellos no ceden nosotros tampoco vamos a ceder”, acotó Cegarra.

Por su parte, la profesora Hilda Peña, secretaria general de Sinvemal, destacó que desde Sindicato han trabajado en la mejora del gremio y para el consejo consultivo realizado este lunes evaluaron y discutieron las propuestas para la reapertura de convenios con las universidades a fin de facilitar al docente formaciones en pregrados, posgrados y doctorados, “los cuales en los actuales momentos se hacen de difícil acceso al educador”

Para finalizar señalaron que para esta semana el gremio espera que les terminen de cancelar el bono vacacional y que durante el mes de agosto o a principio de septiembre se firme la tercera convención colectiva.

